Порошенко пообещал перевести ВСУ на стандарты НАТО уже в 2020 году

Каждый месяц украинское войско получает десятки и сотни единиц нового и модернизированного оружия и техники, в том числе самолетов и ракет, и не только это

Как только они узнали, что на вооружение поступили Javelin - российские танкисты отказываются выезжать на позиции и это очень эффективный психологический эффект от поступления Javelin в ВСУ

Украинский президент Порошенко в очередной раз, выступая с предвыборными речами, рассказал о возросших возможностях Вооруженных сил Украины, которые уже в следующем году будут полностью соответствовать всем стандартам НАТО, сообщает украинское издание УНИАН.По словам Порошенко, уже в настоящее время украинская армия способна достойно противостоять более сильному врагу, а в будущем станет еще сильнее. Ведется постоянное наращивание силы ВСУ, на нужды Минобороны Украины будет выделена сумма, превышающая 5 % ВВП государства.- добавил украинский лидер.Большую помощь, по словам Порошенко, Украина получает от западных партнеров, которые не только обучают с помощью своих инструкторов военнослужащих ВСУ, но и поставляют вооружения и технику военного назначения, в том числе летальные вооружения. В пример он привел поставки на Украину американских противотанковых комплексов "Джавелин", получив которые, украинская армия стала намного сильнее. Он рассказал, что после того, как "Джавелины" появились у военнослужащих ВСУ на Донбассе, танки противника "больше не обстреливают позиции украинских войск".- заявил Порошенко.Напомним, что противотанковые комплексы "Джавелин" поставлены Украине США с одним условием - их запрещено не только использовать, но и вообще размещать в районе ведения боевых действий на Донбассе, по причине возможного попадания комплексов в руки ополчения.