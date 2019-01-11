США продолжат жёсткую антироссийскую политику
Вашингтон продолжит проводить жесткую санкционную политику против Москвы, передает ТАСС заявление министра финансов США Стивена Мнучина по итогам закрытого совещания в Конгрессе по вопросу снятия санкций с предприятий, связанных с Олегом Дерипаской.
Сегодняшняя администрация более жесткая по отношению к России. Она ввела больше санкций против Москвы, чем все прежние правительства США. И мы будем продолжать это делать, сказал Мнучин журналистам.
По его словам, министерство финансов США сделало всё возможное для разработки «эффективных санкционных программ». Таким образом министр прокомментировал опасения законодателей, увидевших «недобрый знак» в снятии ограничений с компаний Олега Дерипаски.
За последние месяцы представители американской администрации неоднократно заявляли об ужесточении и расширении ограничительных мер в отношении России.
Напомним, в апреле 2018 года США ввели санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц. В их числе оказался бизнесмен Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», «En+», «Базовый элемент», «Евросибэнерго» и др.
В конце 2018 года Минфин США решил снять ограничения с трех компаний – «Русал», «En+» и «Евросибэнерго». По мнению экспертов, этот шаг предпринят в связи с резким ростом цен на алюминий, в результате которого был нанесен существенный ущерб американским партнерам в Европе.
Сам Дерипаска остается под санкциями, а его активы и имущество в США по-прежнему под арестом.
Сегодня же стало известно, что в США готовятся ко вводу чрезвычайного положения в связи со строительством стены на границе с Мексикой.
Сегодняшняя администрация более жесткая по отношению к России. Она ввела больше санкций против Москвы, чем все прежние правительства США. И мы будем продолжать это делать, сказал Мнучин журналистам.
По его словам, министерство финансов США сделало всё возможное для разработки «эффективных санкционных программ». Таким образом министр прокомментировал опасения законодателей, увидевших «недобрый знак» в снятии ограничений с компаний Олега Дерипаски.
За последние месяцы представители американской администрации неоднократно заявляли об ужесточении и расширении ограничительных мер в отношении России.
Напомним, в апреле 2018 года США ввели санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц. В их числе оказался бизнесмен Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», «En+», «Базовый элемент», «Евросибэнерго» и др.
В конце 2018 года Минфин США решил снять ограничения с трех компаний – «Русал», «En+» и «Евросибэнерго». По мнению экспертов, этот шаг предпринят в связи с резким ростом цен на алюминий, в результате которого был нанесен существенный ущерб американским партнерам в Европе.
Сам Дерипаска остается под санкциями, а его активы и имущество в США по-прежнему под арестом.
Сегодня же стало известно, что в США готовятся ко вводу чрезвычайного положения в связи со строительством стены на границе с Мексикой.
- Использованы фотографии:
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