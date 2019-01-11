Новое стелс-покрытие для кабин самолётов разработано "Ростехом"

Новое покрытие ослабляет тепловую составляющую солнечной радиации более чем в 3 раза, интегральный коэффициент пропускания в видимом диапазоне при этом составляет не менее 65%, а воздействие УФ составляющей снижается более чем в 4-6 раз

Специалисты обнинского НПП "Технология", входящего в госкорпорацию "Ростех", разработали новый композитный материал, который уже применяется при остеклении кабин пилотов новейшего многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и стратегического ракетоносца Ту-160, сообщает пресс-служба корпорации.По заявлению разработчиков, инновационное покрытие стекол, представляющее собой слои оксидов металлов толщиной 70-90 нм, увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза и снижает радиолокационную заметность на 30%. Кроме этого, оно защищает летчика от воздействия ультрафиолетовых лучей, теплового и других негативных факторов. Применение новой технологии позволяет снизить вес и повысить ударопрочность остекления кабины самолета в два раза.- добавили в РостехеНа сегодняшний день новое покрытие уже применяется при остеклении кабин самолетов Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К и Ту-160.