США готовятся к выходу из Сирии, несмотря на споры с Турцией

На сегодняшний день ничего не изменилось. Нам приказы не Болтон отдает,

Американское командование по-прежнему готовит выход своего контингента из Сирии в соответствии с декабрьской директивой Белого дома, несмотря на то, что американо-турецкий раскол, скорее всего, задержит вывод войск, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в военном ведомстве.Ранее в январе помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что военнослужащие США не покинут Сирию до тех пор, пока Турция не пообещает воздержаться от наступления на курские формирования.Однако Пентагон не получал подобных указаний из Белого дома, поэтому продолжает готовить контингент для выхода из САР, отметил источник.По данным газеты Пентагон уже направил в Ближневосточный регион дополнительные силы, включающие сотни морпехов, корабли, самолеты и вертолеты, для обеспечения безопасного вывода войск.сказал собеседник издания.Автор материала напоминает, что первоначально американские чиновники заявляли о готовности обеспечить безопасный вывод контингента из Сирии в течение нескольких недель. В свою очередь представители Пентагона запрашивали на это около 4-х месяцев. Сегодня о точных сроках вывода вообще никто не говорит.Как сообщил источник, в приказе не уточняется, в какой конкретно срок американские военнослужащие должны вернуться на родину.Кроме того, в Пентагоне до сих пор не могут прийти к единому мнению, следует ли оставлять курдам вооружение, которое ранее было передано им Вашингтоном.