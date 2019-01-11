Израиль поставил Азербайджану барражирующие боеприпасы SkyStriker

барражирующие боеприпасы Elbit Systems SkyStriker

барражирующие боеприпасы IAI Harop

Вооруженные силы Азербайджана получили на вооружение барражирующие боеприпасы (одноразовые беспилотники) SkyStriker производства израильской компании Elbit Systems, сообщает блог bmpd.Приобретенные в интересах армии Азербайджана барражирующие боеприпасы представляют собой относительно небольшие дроны, оборудованные электродвигателем с толкающим винтом, управляемые оператором. Вес БЛА составляет 35 кг, при этом от 5 до 10 кг приходится на интегрированную модульную боевую часть. Максимальная продолжительность полета не превышает двух часов, при отсутствии целей, посадка производится парашютным способом. Дрон может атаковать цель под различными углами.Это не первое приобретение ВС Азербайджана барражирующих боеприпасов. Ранее армия уже получила одноразовые БЛА других израильских производителей - дроны Harop компании Israel Aerospace Industries и аппараты Orbiter 1K компании Aeronautics Defense Systems (ADS). При этом на азербайджанских предприятиях организована сборка дронов Orbiter 1K под названием Zərbə-K.Боеприпас Orbiter 1K имеет взлетный вес около 11 кг, массу боевой части 2,5 кг и продолжительность полета до 3,5 часов. Аппараты Harop имеют взлетный вес 135 кг, масса боевой части 23 кг, продолжительность полета до шести часов.Ранее сообщалось о применении азербайджанскими военными барражирующих боеприпасов Harop во время боестолкновений с армянскими формированиями в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе.