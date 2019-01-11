В Киеве рассуждают о последствиях возможного перекрытия РФ портов Украины

На Украине обсуждают вопрос о том, что произойдёт с экономикой страны, если Россия «перекроет порты Бердянск и Мариуполь» - на Азовском море. Такие опасения уже не в первый раз высказываются украинскими «экспертами», которые пытаются предлагать альтернативные маршруты доставки грузов из Восточной Украины к черноморским портам страны.Одним из тех, кто размышляет на тему «возможного перекрытия Россией портов Украины на Азовском море», является Андрей Клименко, который поделился своими соображениями с порталом «Апостроф».По словам Клименко, потеря портов Мариуполь и Бердянск может обойтись ВВП Украины в 1-2%.На самом деле, украинский эксперт явно занижает планку. Если бы Россия действительно собиралась «запереть» эти порты Украины, то фактически бы парализовала отгрузку металла с последующей его доставкой морем. Также это привело бы к коллапсу угольной отрасли Украины, которая и без того испытывает трудности. Закрытые порты Бердянска и Мариуполя – это полный демонтаж военной составляющей Украины на Азове. И всё это в совокупности привело бы к падению на уровне 4-5% ВВП.И хотя Россия не собирается идти на перекрытие азовских портов Украины, упомянутый эксперт предлагает развивать шоссейное сообщение между восточными регионами страны и портами на Чёрном море – Одессой, Херсоном, Николаевом. Тот же эксперт беспокоится о том, что на сегодняшний день может быть полностью перекрыт железнодорожный узел в «прифронтовой» Волновахе, что парализует грузовое железнодорожное.Все эти доводы выглядят весьма оригинально. Устами самих же украинских экспертов Украина подтверждается тот факт, что «война с Россией» выглядит явно странной. «Агрессор» никак не хочет перекрывать то, что мог бы давно перекрыть, вызвав полный паралич транспортного сообщения и экономики Украины, как и положено "агрессору". Другими словами, сами же украинские эксперты запутались в своих собственных "логических" пертурбациях.