В МИД РФ отреагировали на грозное заявление Лукашенко

Это закреплено, в частности в концепции внешней политики России.

В МИД России отреагировали на грозные заявления Александра Лукашенко по поводу того, что Россия «может потерять союзника». Эти заявления больше напоминают шантаж со стороны главы Белорусского государства. Напомним, что такого рода высказывания позволил себе президент Белоруссии, заявив, что Россия налоговыми манёврами ставит РБ в затруднительное экономическое положение и отказывается «выполнять обязательства» по субсидированию.Заявление Лукашенко прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам Марии Захаровой, Российская Федерация не ставит под сомнение курс на расширение стратегического партнёрства и взаимодействия с Белоруссией.Напомним, что накануне Александр Лукашенко заявил о том, что сегодня вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит. По словам белорусского президента, нужно сосредоточиться на принятии конституционного акта Союзного государства РФ и РБ. В этом акте, как отметил Лукашенко, необходимо прописать пункты, связанные с единой валютой и органами управления.По словам Марии Захаровой, Белоруссия является важным и надёжным партнёром России, и отходить от этого факта РФ не собирается.Официальный представитель МИД РФ:Мария Захарова отметила, что множество интеграционных инструментов подразумевает концепция развития Союзного государства.При этом в Москве пока не прокомментировали вопроса об экономических составляющих претензий Лукашенко к РФ.