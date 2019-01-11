Минобороны укрепляет ЮВО системами «Торнадо-С»
Первые системы залпового огня «Торнадо-С» поставлены в Южный военный округ, сообщают Известия.
Комплект РСЗО получила 439-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада, дислоцированная в Астраханской области. С октября 1999-го по март 2003 года подразделения бригады участвовали в боевых действиях в Дагестане и Чечне.
В статье отмечается, что «Торнадо-С» – наиболее мощная и дальнобойная РСЗО в мире. Каждая установка имеет 12 направляющих. Дальность полета ракеты – до 120 км. Разработчики обещали увеличить ее до 200 км. Система создана на замену РСЗО «Смерч».
В семейство «Торнадо» входит также РСЗО «Торнадо-Г», которая уже имеется в войсках и заменяет легендарные «Грады».
Помимо неуправляемых снарядов для «Торнадо-С» созданы корректируемые боеприпасы. Установка может поражать одновременно до 8 целей за счет разведения снарядов на траектории полета.
Новая боевая машина оснащена аппаратурой приема сигналов ГЛОНАСС и автоматизированной системой управления огнем. В течение нескольких лет на «Торнадо-С» перейдут все артиллерийские соединения.
По словам эксперта Виктора Мураховского, воссоздается структура, которая была на пике развития Советской армии. Вооруженные новыми системами подразделения, предназначены для качественного усиления ракетных войск и артиллерии на основных направлениях, то есть там где решается исход операции.
Он пояснил, что «Торнадо-С» позволяет поражать объекты на всю тактическую глубину боевых порядков врага. При этом данные системы можно оперативно перебрасывать с одного участка на другой. Колонны колесной техники способны совершать за сутки броски до 300-500 км, добавил эксперт.
Комплект РСЗО получила 439-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада, дислоцированная в Астраханской области. С октября 1999-го по март 2003 года подразделения бригады участвовали в боевых действиях в Дагестане и Чечне.
В статье отмечается, что «Торнадо-С» – наиболее мощная и дальнобойная РСЗО в мире. Каждая установка имеет 12 направляющих. Дальность полета ракеты – до 120 км. Разработчики обещали увеличить ее до 200 км. Система создана на замену РСЗО «Смерч».
В семейство «Торнадо» входит также РСЗО «Торнадо-Г», которая уже имеется в войсках и заменяет легендарные «Грады».
Помимо неуправляемых снарядов для «Торнадо-С» созданы корректируемые боеприпасы. Установка может поражать одновременно до 8 целей за счет разведения снарядов на траектории полета.
Новая боевая машина оснащена аппаратурой приема сигналов ГЛОНАСС и автоматизированной системой управления огнем. В течение нескольких лет на «Торнадо-С» перейдут все артиллерийские соединения.
По словам эксперта Виктора Мураховского, воссоздается структура, которая была на пике развития Советской армии. Вооруженные новыми системами подразделения, предназначены для качественного усиления ракетных войск и артиллерии на основных направлениях, то есть там где решается исход операции.
Он пояснил, что «Торнадо-С» позволяет поражать объекты на всю тактическую глубину боевых порядков врага. При этом данные системы можно оперативно перебрасывать с одного участка на другой. Колонны колесной техники способны совершать за сутки броски до 300-500 км, добавил эксперт.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter