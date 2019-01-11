Первые Су-35С поступили на вооружение 790-го авиационного полка ЗВО

Первая в этом году пара новейших многоцелевых истребителей Су-35С поколения 4++, поступила на вооружение 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, сообщает пресс-служба округа.Самолеты совершили перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования дальностью более 9 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов.Как сообщает блог bmpd, полученные истребители Су-35С поступили в третью эскадрилью 790-го авиационного полка, где заменят стоящие на вооружении Су-27СМ. Первые две эскадрильи полка имеют на вооружении модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ/БСМ.Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения "4++", с двигателями с управляемым вектором тяги (УВТ). Разработан в ОКБ Сухого. Модификация для ВКС России обозначается как Су-35С. Самолет способен нести до 8 тонн боевой нагрузки. "Поколение 4++" является условным и лишь указывает, что по совокупности характеристик истребитель вплотную приближен к характеристикам истребителя пятого поколения, за исключением технологии малой заметности и АФАР.Самолет предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий и других.На сегодняшний день ВКС России получили 78 серийных самолетов Су-35С, в том числе десять в 2018 году.