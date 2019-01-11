Украина начинает серийное производство ракетного комплекса "Ольха"

Украинский "Оборонпром" начинает серийное производство ракетного комплекса "Ольха", полностью разработанного на Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью правительственной газете "Урядовый курьер".По его словам, на Украине начинается серийное производство ракетного комплекса "Ольха", полностью созданного из украинских комплектующих. Заключительные испытания комплекса прошли в 2018 году и признаны успешными. В том же, 2018 году планировалось начать серийное производство комплекса, но планы по выпуску были перенесены на этот год.Ранее на Украине заявляли, что Ольха является реактивной системой залпового огня с корректируемым полетом ракеты на основе советской РСЗО Смерч. Заявленная дальность действия комплекса составляет 120 километров, при этом "каждая из двенадцати 300-мм ракет в пусковой установке наводится на отдельную цель и может управляться в полете". Ракеты комплекса могут оснащаться различными боеголовками. По заявлению разработчиков, новая РСЗО превосходит по точности тактический комплекс "Точка-У".Секретарь СНБО Украины Турчинов ранее заявил, что новый украинский ракетный комплекс "Ольха" в "десять раз эффективнее советских и российских РСЗО" и якобы за ним "уже выстроилась огромная очередь иностранных заказчиков".