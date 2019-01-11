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Украина начинает серийное производство ракетного комплекса "Ольха"

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Украинский "Оборонпром" начинает серийное производство ракетного комплекса "Ольха", полностью разработанного на Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью правительственной газете "Урядовый курьер".

Украина начинает серийное производство ракетного комплекса "Ольха"



По его словам, на Украине начинается серийное производство ракетного комплекса "Ольха", полностью созданного из украинских комплектующих. Заключительные испытания комплекса прошли в 2018 году и признаны успешными. В том же, 2018 году планировалось начать серийное производство комплекса, но планы по выпуску были перенесены на этот год.

Ранее на Украине заявляли, что Ольха является реактивной системой залпового огня с корректируемым полетом ракеты на основе советской РСЗО Смерч. Заявленная дальность действия комплекса составляет 120 километров, при этом "каждая из двенадцати 300-мм ракет в пусковой установке наводится на отдельную цель и может управляться в полете". Ракеты комплекса могут оснащаться различными боеголовками. По заявлению разработчиков, новая РСЗО превосходит по точности тактический комплекс "Точка-У".

Секретарь СНБО Украины Турчинов ранее заявил, что новый украинский ракетный комплекс "Ольха" в "десять раз эффективнее советских и российских РСЗО" и якобы за ним "уже выстроилась огромная очередь иностранных заказчиков".
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/petroporoshenko
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