В СКР рассказали о причинах убийства российских журналистов в ЦАР
Российских журналистов убили в Центральноафриканской республике при попытке ограбления, передает РИА Новости сообщение представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко.
По словам Петренко, автомобиль с журналистами был остановлен в ночное время группой вооруженных людей негроидной расы в 23 километрах от города Сибю. Нападавшие говорили по-арабски.
Она отметила, что в ночное время даже военные патрули воздерживаются от передвижения по республике из-за большого количества бандформирований.
Неизвестные, остановившие автомобиль, приказали всем выйти и потребовали отдать вещи, в том числе фото- и видеоаппаратуру.
Расследование по делу продолжается.
Напомним, россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 30 июля прошлого года.
Журналисты работали в африканской республике по заданию Центра управления расследованиями, который заказал снять разоблачительный фильм о присутствии в ЦАР российских военных инструкторов. В МИД РФ саму идею такого фильма назвали абсурдной, поскольку Москва не скрывала факта отправки военных специалистов в связи с обострением обстановки в этой стране.
К концу лета Центр управления расследованиями прекратил свою деятельность.
Ситуация в ЦАР обострилась еще в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти около 10 лет. Свергнувшей президента исламистской группировке «Селека» начали противостоять христианские отряды организации «Анти-Балака». В ходе конфликта свои дома были вынуждены покинуть около 1 млн. человек. Количество погибших – более 1 тыс. человек.
По словам Петренко, автомобиль с журналистами был остановлен в ночное время группой вооруженных людей негроидной расы в 23 километрах от города Сибю. Нападавшие говорили по-арабски.
Она отметила, что в ночное время даже военные патрули воздерживаются от передвижения по республике из-за большого количества бандформирований.
Неизвестные, остановившие автомобиль, приказали всем выйти и потребовали отдать вещи, в том числе фото- и видеоаппаратуру.
После отказа и попытки сопротивления бандиты расстреляли российских граждан. Водитель, воспользовавшись тем, что внимание нападавших отвлечено, на автомобиле покинул место происшествия,рассказала Петренко.
Расследование по делу продолжается.
Напомним, россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 30 июля прошлого года.
Журналисты работали в африканской республике по заданию Центра управления расследованиями, который заказал снять разоблачительный фильм о присутствии в ЦАР российских военных инструкторов. В МИД РФ саму идею такого фильма назвали абсурдной, поскольку Москва не скрывала факта отправки военных специалистов в связи с обострением обстановки в этой стране.
К концу лета Центр управления расследованиями прекратил свою деятельность.
Ситуация в ЦАР обострилась еще в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти около 10 лет. Свергнувшей президента исламистской группировке «Селека» начали противостоять христианские отряды организации «Анти-Балака». В ходе конфликта свои дома были вынуждены покинуть около 1 млн. человек. Количество погибших – более 1 тыс. человек.
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