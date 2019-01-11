В СКР рассказали о причинах убийства российских журналистов в ЦАР

После отказа и попытки сопротивления бандиты расстреляли российских граждан. Водитель, воспользовавшись тем, что внимание нападавших отвлечено, на автомобиле покинул место происшествия,

Российских журналистов убили в Центральноафриканской республике при попытке ограбления, передает РИА Новости сообщение представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко.По словам Петренко, автомобиль с журналистами был остановлен в ночное время группой вооруженных людей негроидной расы в 23 километрах от города Сибю. Нападавшие говорили по-арабски.Она отметила, что в ночное время даже военные патрули воздерживаются от передвижения по республике из-за большого количества бандформирований.Неизвестные, остановившие автомобиль, приказали всем выйти и потребовали отдать вещи, в том числе фото- и видеоаппаратуру.рассказала Петренко.Расследование по делу продолжается.Напомним, россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 30 июля прошлого года.Журналисты работали в африканской республике по заданию Центра управления расследованиями, который заказал снять разоблачительный фильм о присутствии в ЦАР российских военных инструкторов. В МИД РФ саму идею такого фильма назвали абсурдной, поскольку Москва не скрывала факта отправки военных специалистов в связи с обострением обстановки в этой стране.К концу лета Центр управления расследованиями прекратил свою деятельность.Ситуация в ЦАР обострилась еще в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти около 10 лет. Свергнувшей президента исламистской группировке «Селека» начали противостоять христианские отряды организации «Анти-Балака». В ходе конфликта свои дома были вынуждены покинуть около 1 млн. человек. Количество погибших – более 1 тыс. человек.