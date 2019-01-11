У J-20 нет шансов в бою с истребителями США и Европы - мнение на Западе
На Западе решили проанализировать возможности новейшего китайского истребителя J-20, который по китайской классификации относится к 4-му поколению, по общепринятой – к 5-му. За анализ взялся немецкий эксперт в области боевой авиации Андреас Руппрехт. Он опубликовал исследование, в котором говорит о том, что у китайского J-20 фактически нет шансов в реальном воздушном бою с современными средствами западной авиации.
Руппрехт называет китайский истребитель 5-го поколения «грозным оружием», но тут же добавляет, что в классическом воздушном бою он априори проигрывает.
Из материала:
[quote]Превосходство J-20 в воздухе? Этот тезис вызывает большие сомнения. Другое дело, что его можно использовать в качестве боевой машины для нанесения разящих ударов по наземным объектам потенциального противника.[/quote]
Западный эксперт отмечает, что пока у J-20 «проблемы с маневренностью», что «было заметно на китайском авиасалоне».
Аналогичного мнения придерживается британский специалист по боевой авиации, сотрудник Королевского института объединённых авиационных служб Джастин Бронк. Из заявления эксперта:
[quote]Обладая мощным радаром и несколькими ракетами класса «воздух-воздух», располагающимися во внутренних отсеках, большой дальностью выполнения операций, его, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов как машину превосходства в воздухе. [/quote]
Бронк добавляет:
[quote]Но то, что он лучший китайский истребитель, вовсе не означает, что ему по силам одолеть в воздушном бою американские или европейские истребители.
По словам британца, у него есть сомнения по поводу того, что J-20 «справится» с «Тайфуном» или даже с F-15, совершившим первый полёт в 1972 году.
Эти сомнения связаны со взлётной массой, отношением тяга-вес, маневренностью и высотными характеристиками J-20, замечает Бронк.
Эксперт из Британии также отметил, что до реального пятого поколения китайский истребитель точно не дотягивает, существенно уступая F-35 и F-22. Одна из отмеченных проблем – двигатель китайского самолёта.
Напомним, что в Китае собираются в ближайшие годы поставить на вооружение около сотни истребителей J-20, которые, как считают в НОАК, "ни в чём не уступают зарубежным аналогам последнего поколения, а во многом и превосходят".
Руппрехт называет китайский истребитель 5-го поколения «грозным оружием», но тут же добавляет, что в классическом воздушном бою он априори проигрывает.
Из материала:
[quote]Превосходство J-20 в воздухе? Этот тезис вызывает большие сомнения. Другое дело, что его можно использовать в качестве боевой машины для нанесения разящих ударов по наземным объектам потенциального противника.[/quote]
Западный эксперт отмечает, что пока у J-20 «проблемы с маневренностью», что «было заметно на китайском авиасалоне».
Аналогичного мнения придерживается британский специалист по боевой авиации, сотрудник Королевского института объединённых авиационных служб Джастин Бронк. Из заявления эксперта:
[quote]Обладая мощным радаром и несколькими ракетами класса «воздух-воздух», располагающимися во внутренних отсеках, большой дальностью выполнения операций, его, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов как машину превосходства в воздухе. [/quote]
Бронк добавляет:
[quote]Но то, что он лучший китайский истребитель, вовсе не означает, что ему по силам одолеть в воздушном бою американские или европейские истребители.
По словам британца, у него есть сомнения по поводу того, что J-20 «справится» с «Тайфуном» или даже с F-15, совершившим первый полёт в 1972 году.
Эти сомнения связаны со взлётной массой, отношением тяга-вес, маневренностью и высотными характеристиками J-20, замечает Бронк.
Эксперт из Британии также отметил, что до реального пятого поколения китайский истребитель точно не дотягивает, существенно уступая F-35 и F-22. Одна из отмеченных проблем – двигатель китайского самолёта.
Напомним, что в Китае собираются в ближайшие годы поставить на вооружение около сотни истребителей J-20, которые, как считают в НОАК, "ни в чём не уступают зарубежным аналогам последнего поколения, а во многом и превосходят".
- Использованы фотографии:
- weibo.cn
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