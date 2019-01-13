Танки Т-34 в XXI веке



Танки Т-34-85 из Лаоса после прибытия в Россию. Фото Минобороны РФ



Т-34 польского производства. Фото Wikimedia Commons



Чехословацкий Т-34-85. Фото Wikimedia Commons



Китайские танкисты и их Т-34 в Корее, 1952 г. Фото Wikimedia Commons



Танк Т-34 в ГДР, 1953 г. Фото Bundesarchiv / bild.bundesarchiv.de



Танк советского производства, принадлежавший Народно-освободительной армии Китая. Фото Wikimedia Commons



Бронетехника Революционных вооруженных сил Кубы, 1961 г. Фото Wikimedia Commons



Северовьетнамские танки Т-34. Фото Scalemodels.ru



Средний танк, использовавшийся во время войны в Родезии. Фото Foto-history.livejournal.com



Разбитый Т-34-85 в Йемене. Фото Foto-history.livejournal.com



Йеменские танки до сих пор способны воевать. Кадр из фронтовой хроники

По материалам:

http://mil.ru/

https://tass.ru/

https://rg.ru/

https://warspot.ru/

https://globalsecurity.org/

https://armyrecognition.com/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2005. – Т. 2. 1941–1945.

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