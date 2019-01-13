Танки Т-34 в XXI веке
Несколько дней назад министерство обороны России опубликовало крайне интересную новость. Из Лаоса в нашу страну прибыли 30 средних танков Т-34-85, снятых с вооружения этого азиатского государства. Это означает, что еще одна страна все же отказалась от боевых бронированных машин, созданных еще в начале сороковых годов. Тем не менее, перевооружение лаосской армии мало влияет на общую ситуацию в мире: танки Т-34 и различная техника на их базе продолжают службу в целом ряде некрупных и небогатых стран Азии и Африки.
Путь за рубеж
Серийное производство средних танков Т-34 стартовало в 1940 году и продолжалось в течение нескольких следующих лет. Последней серийной модификацией этой техники стала Т-34-85. Подобные машины выпускались в нашей стране до 1946 года, после чего промышленность запустила сборку более новых и совершенных образцов. В общей сложности СССР построил более 60 тыс. танков Т-34 всех модификаций. Значительная часть этой техники была потеряна в ходе Великой Отечественной войны, но многочисленные уцелевшие танки продолжили службу.
В рамках военно-технического сотрудничества Советский Союз передавал бронетехнику своего производства дружественным странам. В случае с танками семейства Т-34 речь шла о передаче готовой техники, снятой с эксплуатации в строевых частях. Советские бронетанковые войска получали современную технику, а старые образцы списывались и отправлялись в третьи страны, либо уходили на хранение. Подобная практика продолжалась едва ли не до шестидесятых годов. За это время танки Т-34 успели отправиться более чем в три десятка стран по всему миру.
Примечательно, что некоторые зарубежные государства получали не только готовую бронетехнику, но и лицензию на ее производство. В начале пятидесятых годов собственное производство танков Т-34-85 в улучшенной послевоенной конфигурации наладили Чехословацкая Республика и Польская Народная Республика. По разным данным, в 1952-58 годах эти две страны построили для собственных нужд не менее 4,5-4,6 тыс. танков Т-34. По мере производства зарубежные танкостроители дорабатывали исходную конструкцию и совершенствовали технологии производства.
В дальнейшем Польша и Чехословакия получили возможность модернизировать свои бронетанковые войска, и «подержанные» Т-34 отправились на хранение либо на экспорт. Несмотря на солидный возраст, танки советской разработки и зарубежного производства представляли интерес для заказчиков. Так, по имеющимся данным, танки Т-34, недавно переданные России, были построены в Чехословакии и приобретены Лаосом сравнительно недавно – в восьмидесятых годах. Подтверждением этих данных могут быть некоторые особенности конструкции, характерные именно для танков чехословацкого производства.
Таким образом, в послевоенный период средние танки Т-34 последней серийной модификации смогли поступить на вооружение почти четырех десятков стран и оказали самое заметное влияние на развитие их бронетанковых войск. Служба Т-34-85 в большинстве заграничных армий продолжалась в течение нескольких десятилетий и завершилась к началу девяностых годов. Устаревшую морально и физически технику списывали и отправляли в музеи либо на переработку. Тем не менее, в ряде стран Т-34 остаются в строю и по-прежнему вносят вклад в обороноспособность.
В строю и в резерве
Согласно открытым источникам, до недавнего времени танки Т-34-85 оставались на вооружении 10 зарубежных стран. При этом количество иностранных эксплуатантов такой техники постоянно сокращается. Время от времени появляются новые данные о состоянии тех или иных армий, в которых упоминается отказ от старых образцов. Кроме того, список владельцев Т-34 сократился после появления недавнего российско-лаосского соглашения. Однако и при таких обстоятельствах средние танки времен Великой Отечественной продолжают службу.
В свое время в порядке военной помощи Советский Союз передал ряду дружественных государств Азии значительные количества материальной части. Так, в ходе Корейской войны танки Т-34 использовались китайскими и северокорейскими соединениями. Китай давно отказался от устаревших машин, тогда как в КНДР армия сохраняет некоторое число Т-34. К сожалению, подробные сведения на этот счет отсутствуют. Количество и статус северокорейских Т-34-85 неизвестны. При этом есть все основания полагать, что Пхеньян имеет возможность не использовать эту технику в качестве основы бронетанковых войск.
Китайские танкисты и их Т-34 в Корее, 1952 г. Фото Wikimedia Commons
Позже наша страна и союзники передали Северному Вьетнаму значительные количества танков Т-34 и другие образцы разных классов. Большая часть этой техники была потеряна в боях, но некоторым машинам удалось избежать печальной участи. Согласно справочнику The Military Balance за 2018 год, вьетнамская армия располагает 45 такими танками. Тем не менее, все они находятся на хранении и почти не имеют шансов вернуться в строй.
Одним из получателей списанной советской техники была Куба. Ей поставлялись снятые с вооружения танки старых моделей, а также некоторые количества более новых бронемашин. Точное количество Т-34 на Кубе остается неизвестным, а его определение связано с некоторыми трудностями. По известным данным, в кубинской армии до сих пор служит несколько таких танков в исходной конфигурации, а кроме того, часть танков была переработана в самоходные артиллерийские установки. С них демонтировалось штатное боевое отделение с башней, вместо которого ставили открытые установки с артиллерийскими системами разных типов.
Танк Т-34 в ГДР, 1953 г. Фото Bundesarchiv / bild.bundesarchiv.de
Достаточно крупные группировки танков Т-34-85 сохраняются у некоторых африканских государств. Так, The Military Balance 2018 сообщает, что в армии Гвинейской Республики до сих пор эксплуатируется 30 подобных бронемашин. Они составляют основу бронетанковых войск: помимо трех десятков Т-34 у Гвинеи есть всего 15 плавающих танков ПТ-76 и 8 Т-54. Соседняя Республика Гвинея-Бисау имеет меньшую армию и немногочисленные танковые войска. Она продолжает эксплуатировать 10 танков Т-34-85. В отличие от соседней страны, эти машины уступают по численности более новым ПТ-76 – последних насчитывается 15 единиц.
Еще одним получателем Т-34-85 в Африке была Республика Конго. В прошлом эта страна имела на вооружении несколько десятков таких машин, при помощи которых удалось построить относительно боеспособные танковые войска. Позже были получены более новые бронемашины, и Т-34-85 вышли из эксплуатации. Впрочем, неизвестное количество такой техники все еще присутствует в армии на вторых ролях и на хранении.
Танк советского производства, принадлежавший Народно-освободительной армии Китая. Фото Wikimedia Commons
По известным данным, некоторое количество танков Т-34 все еще может оставаться в вооруженных силах Намибии. Однако их точное число и состояние неизвестны. По всей видимости, эти машины уже непригодны к эксплуатации. Схожим образом обстоят дела и с бронетанковыми войсками Мали. До недавнего времени в источниках упоминалось наличие 20-21 танка Т-34-85, но теперь и они выведены из эксплуатации.
Неизвестное количество Т-34 имеется в армии Республики Чад. Ранее эти танки находились в полноценной эксплуатации, но к настоящему времени все были переведены на хранение. Сведения из некоторых источников позволяют предположить, что в последние годы имевшиеся Т-34-85 были утилизированы ввиду выработки ресурса и за ненадобностью.
Бронетехника Революционных вооруженных сил Кубы, 1961 г. Фото Wikimedia Commons
Одним из самых активных эксплуатантов танков Т-34 до недавнего времени могла считаться Йеменская Республика. До начала гражданской войны в ее вооруженных силах числилось порядка 30 средних танков времен Второй мировой. После 2014 года неоднократно появлялись свидетельства применения танков Т-34-85 в боях. Часть такой техники была уничтожена противником, тогда как прочие машины окончательно выработали свой ресурс и более не могут эксплуатироваться. Оценка актуального состояния танковых войск противоборствующих сторон и определение количества сохранившихся Т-34 пока не представляются возможными.
Наконец, недавно от танков Т-34-85 отказалась Народная армия Лаоса. У нее было три десятка таких машин, из которых 10 находились в активной эксплуатации, а прочие пребывали в резерве. В соответствии с российско-лаосским соглашением, в азиатскую страну из России отправилось некоторое количество современных танков Т-72Б1, а обратно поехали списанные Т-34. По результатам этой сделки Лаос вышел из списка эксплуатантов старых танков советской разработки.
Причины долголетия
Начиная с середины сороковых годов, Советский Союз регулярно передавал списанные средние танки Т-34 дружественным зарубежным государствам. С определенного времени на международный рынок вооружений и техники вышли две зарубежные страны, имевшие лицензию на производство советских танков. СССР, Чехословакия и Польша, работая как вместе, так и самостоятельно, отправили за рубеж многие тысячи бронемашин и обеспечили перевооружение почти четырех десятков армий.
Северовьетнамские танки Т-34. Фото Scalemodels.ru
За прошедшие десятилетия техника успела устареть морально и физически даже по меркам небогатых и небольших стран. Вследствие этого подавляющее большинство стран-эксплуатантов было вынуждено списать ее или отправить на хранение – почти всегда с заменой более новыми образцами. Тем не менее, порядка полутора-двух сотен танков Т-34-85 все еще остаются в десятке зарубежных стран, и в некоторых из них по-прежнему продолжают службу.
Несмотря на уникальную историю службы в годы Великой Отечественной войны и боевую работу в ходе последующих конфликтов, средний танк Т-34-85 даже с оговорками нельзя назвать современным и соответствующим актуальным требованиям. Тем не менее, существенное число таких машин успешно продолжает службу в течение многих десятилетий и пока от них не отказываются. Такое развитие событий имеет несколько основных причин.
В первую очередь, необходимо отметить простоту конструкции и эксплуатации, высокую ремонтопригодность и другие положительные особенности технического характера. С эксплуатацией и ремонтом танков Т-34 могут справиться даже страны без развитой оборонной промышленности. Кроме того, как показывает опыт нескольких зарубежных государств, Т-34-85 является неплохой платформой для строительства новой техники различного назначения. В свое время широкую известность получили артиллерийские самоходки кубинского производства, собранные на шасси доступных Т-34. Обладая достаточно высокими боевыми качествами, такая техника не отличалась особой сложностью производства.
Второй фактор, способствующий продолжению службы старых танков, связан с возможностями и желаниями эксплуатантов. Многие страны Азии и Африки хотели бы заменить устаревшие Т-34 чем-то более новым и эффективным, но слабая экономика не позволяет им даже начинать переговоры о закупке. Любопытным исключением является Лаос, сумевший договориться с Россией о закупке новой бронетехники. С определенной точки зрения может показаться, что лаосская армия с солидной доплатой обменяла старые Т-34-85 на новые Т-72Б1. При этом она буквально перескочила через несколько поколений бронетанковой техники.
Прочие страны, по тем или иным причинам, не могут заключить такой же договор, и потому вынуждены продолжать эксплуатацию техники середины прошлого века. По мере выработки ресурса ее приходится списывать, в том числе без реальных шансов на своевременную замену современными образцами.
С финансовыми возможностями развивающихся стран связан еще один фактор, сказывающийся на продолжительности службы бронемашин. Если страна-эксплуатант танков Т-34 не может заменить их новыми машинами, вполне возможно, что ее соседи и геополитические конкуренты тоже вынуждены использовать устаревшую бронетехнику. Как следствие, пропадает необходимость в скорейшей модернизации армии и закупке дорогой импортной продукции. Такое противостояние устаревшей техники может продолжаться годами и десятилетиями – вплоть до появления желаемых возможностей и реальных угроз.
Десятилетия в строю
Средние танки Т-34-85 пошли в серию еще в первой половине сороковых годов прошлого века и вскоре оказали значительное влияние на ход Второй мировой войны. Однако дальнейшее развитие бронетанковой техники перевело их в категорию устаревших и непригодных для участия в полномасштабной современной войне. Более не нужные средние танки продавались зарубежным странам, и на этот раз их ждала более долгая служба.
Йеменские танки до сих пор способны воевать. Кадр из фронтовой хроники
Длительной эксплуатации танков Т-34 в зарубежных странах способствовал ряд специфических факторов, часть которых вполне можно считать негативными – армиям приходится сталкиваться с настоящими проблемами и затруднениями. Тем не менее, несмотря на особый характер, эти факторы привели к известным результатам. Танки Т-34 продолжают службу, хотя количество активных машин постоянно сокращается. Технику без возможности восстановления приходится отправлять на хранение или на разборку.
В этом отношении три десятка Т-34, ранее принадлежавших армии Лаоса, выглядят настоящими счастливчиками. Они своевременно проходили обслуживание и ремонт, благодаря чему остаются на ходу и способны продолжать работу. Как сообщается, российское военное ведомство будет использовать их в военно-исторических мероприятиях, при съемке кинофильмов и т.д. Это означает, что легендарные танки будут сохранены и продолжат свою службу – но уже в новом качестве.
По материалам:
http://mil.ru/
https://tass.ru/
https://rg.ru/
https://warspot.ru/
https://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2005. – Т. 2. 1941–1945.
IISS The Military Balance 2017
IISS The Military Balance 2018
Путь за рубеж
Серийное производство средних танков Т-34 стартовало в 1940 году и продолжалось в течение нескольких следующих лет. Последней серийной модификацией этой техники стала Т-34-85. Подобные машины выпускались в нашей стране до 1946 года, после чего промышленность запустила сборку более новых и совершенных образцов. В общей сложности СССР построил более 60 тыс. танков Т-34 всех модификаций. Значительная часть этой техники была потеряна в ходе Великой Отечественной войны, но многочисленные уцелевшие танки продолжили службу.
В рамках военно-технического сотрудничества Советский Союз передавал бронетехнику своего производства дружественным странам. В случае с танками семейства Т-34 речь шла о передаче готовой техники, снятой с эксплуатации в строевых частях. Советские бронетанковые войска получали современную технику, а старые образцы списывались и отправлялись в третьи страны, либо уходили на хранение. Подобная практика продолжалась едва ли не до шестидесятых годов. За это время танки Т-34 успели отправиться более чем в три десятка стран по всему миру.
Примечательно, что некоторые зарубежные государства получали не только готовую бронетехнику, но и лицензию на ее производство. В начале пятидесятых годов собственное производство танков Т-34-85 в улучшенной послевоенной конфигурации наладили Чехословацкая Республика и Польская Народная Республика. По разным данным, в 1952-58 годах эти две страны построили для собственных нужд не менее 4,5-4,6 тыс. танков Т-34. По мере производства зарубежные танкостроители дорабатывали исходную конструкцию и совершенствовали технологии производства.
В дальнейшем Польша и Чехословакия получили возможность модернизировать свои бронетанковые войска, и «подержанные» Т-34 отправились на хранение либо на экспорт. Несмотря на солидный возраст, танки советской разработки и зарубежного производства представляли интерес для заказчиков. Так, по имеющимся данным, танки Т-34, недавно переданные России, были построены в Чехословакии и приобретены Лаосом сравнительно недавно – в восьмидесятых годах. Подтверждением этих данных могут быть некоторые особенности конструкции, характерные именно для танков чехословацкого производства.
Таким образом, в послевоенный период средние танки Т-34 последней серийной модификации смогли поступить на вооружение почти четырех десятков стран и оказали самое заметное влияние на развитие их бронетанковых войск. Служба Т-34-85 в большинстве заграничных армий продолжалась в течение нескольких десятилетий и завершилась к началу девяностых годов. Устаревшую морально и физически технику списывали и отправляли в музеи либо на переработку. Тем не менее, в ряде стран Т-34 остаются в строю и по-прежнему вносят вклад в обороноспособность.
В строю и в резерве
Согласно открытым источникам, до недавнего времени танки Т-34-85 оставались на вооружении 10 зарубежных стран. При этом количество иностранных эксплуатантов такой техники постоянно сокращается. Время от времени появляются новые данные о состоянии тех или иных армий, в которых упоминается отказ от старых образцов. Кроме того, список владельцев Т-34 сократился после появления недавнего российско-лаосского соглашения. Однако и при таких обстоятельствах средние танки времен Великой Отечественной продолжают службу.
В свое время в порядке военной помощи Советский Союз передал ряду дружественных государств Азии значительные количества материальной части. Так, в ходе Корейской войны танки Т-34 использовались китайскими и северокорейскими соединениями. Китай давно отказался от устаревших машин, тогда как в КНДР армия сохраняет некоторое число Т-34. К сожалению, подробные сведения на этот счет отсутствуют. Количество и статус северокорейских Т-34-85 неизвестны. При этом есть все основания полагать, что Пхеньян имеет возможность не использовать эту технику в качестве основы бронетанковых войск.
Китайские танкисты и их Т-34 в Корее, 1952 г. Фото Wikimedia Commons
Позже наша страна и союзники передали Северному Вьетнаму значительные количества танков Т-34 и другие образцы разных классов. Большая часть этой техники была потеряна в боях, но некоторым машинам удалось избежать печальной участи. Согласно справочнику The Military Balance за 2018 год, вьетнамская армия располагает 45 такими танками. Тем не менее, все они находятся на хранении и почти не имеют шансов вернуться в строй.
Одним из получателей списанной советской техники была Куба. Ей поставлялись снятые с вооружения танки старых моделей, а также некоторые количества более новых бронемашин. Точное количество Т-34 на Кубе остается неизвестным, а его определение связано с некоторыми трудностями. По известным данным, в кубинской армии до сих пор служит несколько таких танков в исходной конфигурации, а кроме того, часть танков была переработана в самоходные артиллерийские установки. С них демонтировалось штатное боевое отделение с башней, вместо которого ставили открытые установки с артиллерийскими системами разных типов.
Танк Т-34 в ГДР, 1953 г. Фото Bundesarchiv / bild.bundesarchiv.de
Достаточно крупные группировки танков Т-34-85 сохраняются у некоторых африканских государств. Так, The Military Balance 2018 сообщает, что в армии Гвинейской Республики до сих пор эксплуатируется 30 подобных бронемашин. Они составляют основу бронетанковых войск: помимо трех десятков Т-34 у Гвинеи есть всего 15 плавающих танков ПТ-76 и 8 Т-54. Соседняя Республика Гвинея-Бисау имеет меньшую армию и немногочисленные танковые войска. Она продолжает эксплуатировать 10 танков Т-34-85. В отличие от соседней страны, эти машины уступают по численности более новым ПТ-76 – последних насчитывается 15 единиц.
Еще одним получателем Т-34-85 в Африке была Республика Конго. В прошлом эта страна имела на вооружении несколько десятков таких машин, при помощи которых удалось построить относительно боеспособные танковые войска. Позже были получены более новые бронемашины, и Т-34-85 вышли из эксплуатации. Впрочем, неизвестное количество такой техники все еще присутствует в армии на вторых ролях и на хранении.
Танк советского производства, принадлежавший Народно-освободительной армии Китая. Фото Wikimedia Commons
По известным данным, некоторое количество танков Т-34 все еще может оставаться в вооруженных силах Намибии. Однако их точное число и состояние неизвестны. По всей видимости, эти машины уже непригодны к эксплуатации. Схожим образом обстоят дела и с бронетанковыми войсками Мали. До недавнего времени в источниках упоминалось наличие 20-21 танка Т-34-85, но теперь и они выведены из эксплуатации.
Неизвестное количество Т-34 имеется в армии Республики Чад. Ранее эти танки находились в полноценной эксплуатации, но к настоящему времени все были переведены на хранение. Сведения из некоторых источников позволяют предположить, что в последние годы имевшиеся Т-34-85 были утилизированы ввиду выработки ресурса и за ненадобностью.
Бронетехника Революционных вооруженных сил Кубы, 1961 г. Фото Wikimedia Commons
Одним из самых активных эксплуатантов танков Т-34 до недавнего времени могла считаться Йеменская Республика. До начала гражданской войны в ее вооруженных силах числилось порядка 30 средних танков времен Второй мировой. После 2014 года неоднократно появлялись свидетельства применения танков Т-34-85 в боях. Часть такой техники была уничтожена противником, тогда как прочие машины окончательно выработали свой ресурс и более не могут эксплуатироваться. Оценка актуального состояния танковых войск противоборствующих сторон и определение количества сохранившихся Т-34 пока не представляются возможными.
Наконец, недавно от танков Т-34-85 отказалась Народная армия Лаоса. У нее было три десятка таких машин, из которых 10 находились в активной эксплуатации, а прочие пребывали в резерве. В соответствии с российско-лаосским соглашением, в азиатскую страну из России отправилось некоторое количество современных танков Т-72Б1, а обратно поехали списанные Т-34. По результатам этой сделки Лаос вышел из списка эксплуатантов старых танков советской разработки.
Причины долголетия
Начиная с середины сороковых годов, Советский Союз регулярно передавал списанные средние танки Т-34 дружественным зарубежным государствам. С определенного времени на международный рынок вооружений и техники вышли две зарубежные страны, имевшие лицензию на производство советских танков. СССР, Чехословакия и Польша, работая как вместе, так и самостоятельно, отправили за рубеж многие тысячи бронемашин и обеспечили перевооружение почти четырех десятков армий.
Северовьетнамские танки Т-34. Фото Scalemodels.ru
За прошедшие десятилетия техника успела устареть морально и физически даже по меркам небогатых и небольших стран. Вследствие этого подавляющее большинство стран-эксплуатантов было вынуждено списать ее или отправить на хранение – почти всегда с заменой более новыми образцами. Тем не менее, порядка полутора-двух сотен танков Т-34-85 все еще остаются в десятке зарубежных стран, и в некоторых из них по-прежнему продолжают службу.
Несмотря на уникальную историю службы в годы Великой Отечественной войны и боевую работу в ходе последующих конфликтов, средний танк Т-34-85 даже с оговорками нельзя назвать современным и соответствующим актуальным требованиям. Тем не менее, существенное число таких машин успешно продолжает службу в течение многих десятилетий и пока от них не отказываются. Такое развитие событий имеет несколько основных причин.
В первую очередь, необходимо отметить простоту конструкции и эксплуатации, высокую ремонтопригодность и другие положительные особенности технического характера. С эксплуатацией и ремонтом танков Т-34 могут справиться даже страны без развитой оборонной промышленности. Кроме того, как показывает опыт нескольких зарубежных государств, Т-34-85 является неплохой платформой для строительства новой техники различного назначения. В свое время широкую известность получили артиллерийские самоходки кубинского производства, собранные на шасси доступных Т-34. Обладая достаточно высокими боевыми качествами, такая техника не отличалась особой сложностью производства.
Второй фактор, способствующий продолжению службы старых танков, связан с возможностями и желаниями эксплуатантов. Многие страны Азии и Африки хотели бы заменить устаревшие Т-34 чем-то более новым и эффективным, но слабая экономика не позволяет им даже начинать переговоры о закупке. Любопытным исключением является Лаос, сумевший договориться с Россией о закупке новой бронетехники. С определенной точки зрения может показаться, что лаосская армия с солидной доплатой обменяла старые Т-34-85 на новые Т-72Б1. При этом она буквально перескочила через несколько поколений бронетанковой техники.
Прочие страны, по тем или иным причинам, не могут заключить такой же договор, и потому вынуждены продолжать эксплуатацию техники середины прошлого века. По мере выработки ресурса ее приходится списывать, в том числе без реальных шансов на своевременную замену современными образцами.
С финансовыми возможностями развивающихся стран связан еще один фактор, сказывающийся на продолжительности службы бронемашин. Если страна-эксплуатант танков Т-34 не может заменить их новыми машинами, вполне возможно, что ее соседи и геополитические конкуренты тоже вынуждены использовать устаревшую бронетехнику. Как следствие, пропадает необходимость в скорейшей модернизации армии и закупке дорогой импортной продукции. Такое противостояние устаревшей техники может продолжаться годами и десятилетиями – вплоть до появления желаемых возможностей и реальных угроз.
Десятилетия в строю
Средние танки Т-34-85 пошли в серию еще в первой половине сороковых годов прошлого века и вскоре оказали значительное влияние на ход Второй мировой войны. Однако дальнейшее развитие бронетанковой техники перевело их в категорию устаревших и непригодных для участия в полномасштабной современной войне. Более не нужные средние танки продавались зарубежным странам, и на этот раз их ждала более долгая служба.
Йеменские танки до сих пор способны воевать. Кадр из фронтовой хроники
Длительной эксплуатации танков Т-34 в зарубежных странах способствовал ряд специфических факторов, часть которых вполне можно считать негативными – армиям приходится сталкиваться с настоящими проблемами и затруднениями. Тем не менее, несмотря на особый характер, эти факторы привели к известным результатам. Танки Т-34 продолжают службу, хотя количество активных машин постоянно сокращается. Технику без возможности восстановления приходится отправлять на хранение или на разборку.
В этом отношении три десятка Т-34, ранее принадлежавших армии Лаоса, выглядят настоящими счастливчиками. Они своевременно проходили обслуживание и ремонт, благодаря чему остаются на ходу и способны продолжать работу. Как сообщается, российское военное ведомство будет использовать их в военно-исторических мероприятиях, при съемке кинофильмов и т.д. Это означает, что легендарные танки будут сохранены и продолжат свою службу – но уже в новом качестве.
По материалам:
http://mil.ru/
https://tass.ru/
https://rg.ru/
https://warspot.ru/
https://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2005. – Т. 2. 1941–1945.
IISS The Military Balance 2017
IISS The Military Balance 2018
- Автор:
- Рябов Кирилл
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter