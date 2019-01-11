МИД: речи об обмене американского шпиона на Бутину не идёт

Хотела бы подчеркнуть, что на нынешнем этапе речь о каком-либо обмене Уилана на кого-либо, находящимся в заключении за границей, не идет… Я вам озвучила официальную российскую позицию,

Речи о возможном обмене обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на кого-либо из арестованных за рубежом россиян не идет, передает РИА Новости заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.сказала Захарова на брифинге.По ее словам, сегодня на эту тему в СМИ публикуется много материалов. В одних содержатся предложения по обмену, в других – откровенные спекуляции и фейки.Что касается Уилана, то он находится под следствием и его ждет судебный процесс, добавила представитель ведомства.Уилан обвиняется по ст. 276 УК РФ («Шпионаж») и содержится в следственном изоляторе «Лефортово». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее, 9 января, вопрос об обмене был поднят на брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На просьбу прокомментировать появившиеся на эту тему сообщения, Песков ответил, что подобных заявлений от официальных лиц он не слышал, поэтому сказать ничего не может.Напомним, американский гражданин Пол Николас Уилан был задержан российскими контрразведчиками 28 декабря. По данным СМИ, в 2008 году он уволен из Корпуса морской пехоты США. Имеет тройное гражданство. В России якобы стал появляться с 2007 года.Россиянка Мария Бутина в настоящее время находится в американской тюрьме. Ее обвиняют в ведении незаконной деятельности в пользу иностранного государства (России). В конце прошлого года она частично признала свою вину.