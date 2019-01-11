Китай разрабатывает гиперзвуковой двигатель

Специалисты китайского Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института авиации в Чэнду создали перспективный комбинированный гиперзвуковой двигатель и уже приступили к этапу подготовки его к летным испытаниям. Об этом сообщает интернет-издание Nplus1 со ссылкой на Global Times.Созданная в Чэнду силовая установка объединяет в одном корпусе три двигателя: турбореактивный, турбированный прямоточный (ракетный) и воздушно-реактивный. Таким образом китайцы решили преодолеть одну из главных трудностей создания гиперзвуковых агрегатов. По мнению разработчиков, двухконтурный турбореактивный двигатель типа истребительного, будет разгонять летательный аппарат до скорости в 2,5 Маха, затем будет подключен ракетный, который совместно с первым разгонит аппарат до скорости свыше 6 скоростей Маха, а в конце подключится воздушно-реактивный двигатель, способный работать на скорости не ниже 5 Махов. В итоге планируется достичь скорости не ниже 10 Махов.Внутри новой установки все три двигателя будут отделены друг от друга и переключаться во время работы. Предполагается, что все двигатели будут работать на авиационном керосине, в качестве окислителя в ракетном будет использован жидкий кислород.Подробности испытаний не приводятся, известно, что стендовые испытания новой установки прошли успешно. По итогам первых этапов испытаний прототипа двигательной установки планируется создать полноразмерный демонстратор, летные испытания которого будут проведены не позднее 2025 года.