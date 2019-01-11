Командование ВМС США намерено отправить авианосную группу в Арктику

Крейсеры типа Ticonderoga стали последними кораблями, на которых предусмотрена паровая установка для очистки корпуса ото льда. Экипажам более новых кораблей приходится отбивать лед с орудийных турелей, палуб и вертолетных площадок вручную

Соединенные Штаты намерены летом этого года направить в арктические воды военные корабли для проверки их работы в условиях Арктики. Об этом заявил глава Военно-морских сил США Ричард Спенсер, пишет издание USNI News По словам Спенсера, ВМС США должны понять, как работать в арктических условиях и с этой целью направят в Арктику авианосную группу. Он напомнил, что Соединенные Штаты "демонстрируют флаг" в высоких широтах с 60-х годов прошлого века, но там действуют только самолеты противолодочной авиации и подводные лодки, а надводный флот в те широты не заходит. По мнению главкома американского флота, современные корабли ВМС США совсем не приспособлены для действия в Арктике.- заявил Спенсер.Он напомнил, что в октябре прошлого года во время учений в Норвегии в арктические воды вошла авианосная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". Если авианосец вполне успешно справился с трудностями, то корабли сопровождения проявили себя не лучшим образом.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены нарастить свое присутствие в Арктике. Однако недавно отказались от проведения в данном районе учений по причине опасений, что последний американский ледокол сломается и придется просить помощи у России.