Корабельным врачам придёт на помощь телемедицина

Для ВМФ это особенно актуально. Даже на больших кораблях невозможно держать всех узких специалистов. Там, как правило, служат врачи общего профиля, прошедшие подготовку по направлению терапии и хирургии,

ВМФ РФ приступил к внедрению технологии телемедицины. Практически все корабли дальней морской зоны планируется оснастить необходимым оборудованием, сообщают Известия Телемедицина не является альтернативой судовым врачам. Она призвана оказать им помощь, отметил полковник медицинской службы Игорь Авилов.сказал он.Кроме того, не всегда имеется возможность госпитализировать больного, корабельным врачам приходится зачастую оказывать помощь тем, что у них есть под рукой.Для запуска системы в центральных госпиталях установят стационарную аппаратуру, которая будет принимать информацию с кораблей с помощью спутников по закрытым каналам связи. В свою очередь корабельных врачей оснастят компьютерами, камерами, микрофонами и наушниками, которые обеспечат связь в ходе видеоконференций.В последнее время российские корабли стали регулярно ходить в дальние походы, поэтому командование МВФ старается предусмотреть все риски, в том числе связанные со здоровьем членов экипажей, сказал руководитель Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Кудрин.По его словам, в прежние времена консультацию удавалось получить в лучшем случае по засекреченной связи. Но это долго и не всегда возможно. Часто корабельные врачи оперировали на свой страх и риск. Некоторые врачи даже получали госнаграды за такие операции, добавил он.Напомним, в прошлом году вступил в силу закон о телемедицине. Он позволяет врачам давать онлайн-консультации, вести мониторинг состояния здоровья пациента, выписывать электронные рецепты, связываться с коллегами из других городов для получения помощи в назначении лечения.