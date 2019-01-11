Американский корабль-док "Форт Макгенри" покинул Чёрное море

Американский десантный корабль-док "Форт Макгенри" (USS Fort McHenry), прибытие которого в Черное море громко воспевали украинские СМИ, прошел через Босфор в обратную сторону и покинул акваторию моря, сообщают турецкие ресурсы слежения за трафиком. Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", под наблюдением которого все время нахождения корабль ВМС США, вернулся на базу в Севастополь.Как ранее сообщалось, американский корабль "Форт Макгенри" (USS Fort McHenry) вошел в акваторию Черного моря 6 января и сражу же взял направление на румынский порт Констанца, где и простоял все пять дней, после чего взял курс на Босфор и покинул Черное море. Для контроля его передвижений, корабль был взят под наблюдение сторожевика ЧФ "Пытливый", который встретил "американца" возле Босфора и проводил обратно.Командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти, ранее заявляла, что десантный корабль ВМС США направлен в данный регион для обеспечения безопасности транзита в акватории Черного моря, а также демонстрирует возможности сил 6-го флота США. На его борту размещено около 500 американских морских пехотинцев, также он снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.Некоторые украинские СМИ, писавшие о заходе американского корабля в Черное море, утверждали, что корабль был направлен для поддержания "партнеров США в данном регионе", однако порты Украины он так и не посетил.