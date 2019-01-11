Захарова ответила на ультиматумы Австралии и Нидерландов по MH17

Мария Захарова прокомментировала ультимативные заявления властей Австралии и Нидерландов по катастрофе MH17. Напомним, что власти двух этих стран, чьи граждане (в том числе) были на борту злополучного «Боинга», атакованного в небе над Донбассом, буквально потребовали от России признания вины за сбитый авиалайнер и выплат компенсаций жертвам страшной трагедии.Официальный представитель МИД России отметила, что РФ не приемлет разговоров с позиции ультиматумов, и при этом рассчитывает на многосторонние переговоры, в ходе которых, как надеется, Нидерланды и Австралия хотя бы услышат российские доводы. Такие переговоры должны были пройти ещё несколько месяцев назад, однако упомянутые страны явно не готовы слушать доводы РФ. Но, по некоторым данным, переговоры в ближайшие дни всё же могут состояться.В прошлом году Минобороны России предоставило документы, основывающиеся на материалах голландской следственной комиссии. Документы подтверждали тот факт, что ракета ЗРК «Бук» (её номер был показан в Нидерландах) в своё время была передана Украине (при СССР). Никаких данных о том, что эту ракету Украина передавала какой-либо иной стороне, Киев не предоставил. Фактически это и является неопровержимым доказательством того факта, что удар по малайзийскому «Боингу» летом 2014 года наносился из «Бука» вооружённых сил Украины. Но Запад по определению не готов признать этот факт, иначе рассыплется вся, долгое время выстраиваемая, теория о «российской агрессии».