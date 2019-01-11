ВО-пятница: Женщины в армии Франции
В рубрике «Клуб любителей пятницы» («ВО-пятница») представляем подборку фотографий и тематических зарисовок посвящённых битве армий мира за звание армии с самыми красивыми женщинами. Ранее на «ВО» были представлены аналогичные подборки о женщинах в армиях Израиля и Великобритании. На этот раз своих милых дам, облачённых в военную форму, спешит представить армия Франция.
Официальная статистика говорит о том, что за последние 10 лет число представительниц прекрасного пола во французской армии выросло почти на 11%. Здесь нужно отметить, что к категории женщин-военнослужащих министерство обороны Франции относит и волонтёров, наибольшее число которых представлено в медицинской службе. Вообще говоря, во французской медслужбе мужчин и женщин практически поровну. А, например, в инженерных войсках и службах Франции женщин около 7%.
Статистические данные на 2018 год говорят о том, что каждая 10-я женщина в армии Пятой республики носит погоны офицера.
На преодолении полосы препятствий:
На официальных церемониях, включая почётные караулы:
Девушка-левша во время огневой подготовки:
Служба на мобилизационном пункте (аналог военкомата), старший сержант Дженнифер:
В учебном центре:
Подготовка техники:
Женщины в береговых подразделениях военно-морских сил:
Во время полевого выхода:
Военная авиация:
Служат практически везде, однако от участия в вооружённых конфликтах французское военное командование в последние годы старается женский личный состав оберегать.
Официальная статистика говорит о том, что за последние 10 лет число представительниц прекрасного пола во французской армии выросло почти на 11%. Здесь нужно отметить, что к категории женщин-военнослужащих министерство обороны Франции относит и волонтёров, наибольшее число которых представлено в медицинской службе. Вообще говоря, во французской медслужбе мужчин и женщин практически поровну. А, например, в инженерных войсках и службах Франции женщин около 7%.
Статистические данные на 2018 год говорят о том, что каждая 10-я женщина в армии Пятой республики носит погоны офицера.
На преодолении полосы препятствий:
На официальных церемониях, включая почётные караулы:
Девушка-левша во время огневой подготовки:
Служба на мобилизационном пункте (аналог военкомата), старший сержант Дженнифер:
В учебном центре:
Подготовка техники:
Женщины в береговых подразделениях военно-морских сил:
Во время полевого выхода:
Военная авиация:
Служат практически везде, однако от участия в вооружённых конфликтах французское военное командование в последние годы старается женский личный состав оберегать.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/армия Франции, Себастьян Маньян
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