ВО-пятница: Женщины в армии Франции

В рубрике «Клуб любителей пятницы» («ВО-пятница») представляем подборку фотографий и тематических зарисовок посвящённых битве армий мира за звание армии с самыми красивыми женщинами. Ранее на «ВО» были представлены аналогичные подборки о женщинах в армиях Израиля и Великобритании. На этот раз своих милых дам, облачённых в военную форму, спешит представить армия Франция.Официальная статистика говорит о том, что за последние 10 лет число представительниц прекрасного пола во французской армии выросло почти на 11%. Здесь нужно отметить, что к категории женщин-военнослужащих министерство обороны Франции относит и волонтёров, наибольшее число которых представлено в медицинской службе. Вообще говоря, во французской медслужбе мужчин и женщин практически поровну. А, например, в инженерных войсках и службах Франции женщин около 7%.Статистические данные на 2018 год говорят о том, что каждая 10-я женщина в армии Пятой республики носит погоны офицера.На преодолении полосы препятствий:На официальных церемониях, включая почётные караулы:Девушка-левша во время огневой подготовки:Служба на мобилизационном пункте (аналог военкомата), старший сержант Дженнифер:В учебном центре:Подготовка техники:Женщины в береговых подразделениях военно-морских сил:Во время полевого выхода:Военная авиация:Служат практически везде, однако от участия в вооружённых конфликтах французское военное командование в последние годы старается женский личный состав оберегать.