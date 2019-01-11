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ВО-пятница: Женщины в армии Франции

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В рубрике «Клуб любителей пятницы» («ВО-пятница») представляем подборку фотографий и тематических зарисовок посвящённых битве армий мира за звание армии с самыми красивыми женщинами. Ранее на «ВО» были представлены аналогичные подборки о женщинах в армиях Израиля и Великобритании. На этот раз своих милых дам, облачённых в военную форму, спешит представить армия Франция.

Официальная статистика говорит о том, что за последние 10 лет число представительниц прекрасного пола во французской армии выросло почти на 11%. Здесь нужно отметить, что к категории женщин-военнослужащих министерство обороны Франции относит и волонтёров, наибольшее число которых представлено в медицинской службе. Вообще говоря, во французской медслужбе мужчин и женщин практически поровну. А, например, в инженерных войсках и службах Франции женщин около 7%.


Статистические данные на 2018 год говорят о том, что каждая 10-я женщина в армии Пятой республики носит погоны офицера.

На преодолении полосы препятствий:
ВО-пятница: Женщины в армии Франции


На официальных церемониях, включая почётные караулы:





Девушка-левша во время огневой подготовки:


Служба на мобилизационном пункте (аналог военкомата), старший сержант Дженнифер:


В учебном центре:


Подготовка техники:




Женщины в береговых подразделениях военно-морских сил:


Во время полевого выхода:


Военная авиация:


Служат практически везде, однако от участия в вооружённых конфликтах французское военное командование в последние годы старается женский личный состав оберегать.
Использованы фотографии:
Фейсбук/армия Франции, Себастьян Маньян
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