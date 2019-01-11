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Стало известно, за что в Москве осудили экс-командира разведгруппы ДНР

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Пресс-секретариат Мещанского суда российской столицы подтверждает ранее поступившую информацию о вынесенном обвинительном вердикте в отношении человека по имени Дмитрий Лысаковский. Этот человек в своё время занимал должность командира разведгруппы Народной милиции ДНР.

Стало известно, за что в Москве осудили экс-командира разведгруппы ДНР

На странице указано, что фото сделано в Луганской области



При этом отмечается, что суд над Лысаковским не имеет никакого отношения к той деятельности, которую он в своё время осуществлял на Донбассе, как это ранее попытались представить отдельные блогеры.

На странице в соцсети указано, что место работы является компания "Лысаковский и партнёры".

Пресс-секретарь суда Юлия Котомина сообщила СМИ о том, что Лысаковский признан виновным в попытке осуществлении рейдерского захвата здания в Москве – на Гоголевском бульваре. По решению судебного органа экс-командир группы разведки Донецкой народной республики, несколько лет назад перебравшийся в Москву, получил шесть лет колонии общего режима.

Нужно отметить, что Лысаковский был задержан ещё в 2015 году.

Вместе с Лысаковским по этому делу проходили ещё несколько фигурантов, включая предпринимателя Петра Чихуна. Он от суда получил тоже 6-летний срок лишения свободы.

Следствие установило, что преступная группа действовала в период с 2012 по 2015 годы. В 2014 году Лысаковский уехал на Донбасс.

Адвокат Дмитрия Лысаковского сообщает, что его подзащитный с приговором не согласен, а потому решение Мещанского суда будет обжаловано.
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