В МИД РФ назвали главное условие заключения мирного договора с Японией
В преддверии визита министра иностранных дел Японии Таро Коно в Москву, запланированного на 12 января этого года, российское внешнеполитическое ведомство выпустило Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ, в котором пояснило позиции России по мирному договору с Японией.
Как пояснили в МИД, для заключения мирного договора между Россией и Японией, необходимо, чтобы Токио признало полные итоги Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над Южными Курильскими островами, полученный Советским Союзом, согласно актов и договоров, подписанных, в том числе и Японией. Признание этих итогов позволит ускорить диалог между странами по заключению мирного договора.
В МИД планируют, что в ходе визита японского министра иностранных дел в Москву, Сергей Лавров и Таро Коно изложат позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора и обменяются мнениями. Кроме этого, в повестке визита обсуждение других вопросов торгово-экономического сотрудничества между Россией и Японией.
Ранее российский МИД вызвал японского посла Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки в связи с высказыванием официального Токио по поводу мирного договора с Москвой. В МИД России заявили, что в Японии предпринимаются попытки искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязывая другой стороне собственный сценарий урегулирования ситуации.
Напомним, что Япония называет главным условием заключения мирного договора возвращение японского суверенитета над "Северными территориями" (острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи).
Как пояснили в МИД, для заключения мирного договора между Россией и Японией, необходимо, чтобы Токио признало полные итоги Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над Южными Курильскими островами, полученный Советским Союзом, согласно актов и договоров, подписанных, в том числе и Японией. Признание этих итогов позволит ускорить диалог между странами по заключению мирного договора.
В МИД планируют, что в ходе визита японского министра иностранных дел в Москву, Сергей Лавров и Таро Коно изложат позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора и обменяются мнениями. Кроме этого, в повестке визита обсуждение других вопросов торгово-экономического сотрудничества между Россией и Японией.
Ранее российский МИД вызвал японского посла Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки в связи с высказыванием официального Токио по поводу мирного договора с Москвой. В МИД России заявили, что в Японии предпринимаются попытки искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязывая другой стороне собственный сценарий урегулирования ситуации.
Напомним, что Япония называет главным условием заключения мирного договора возвращение японского суверенитета над "Северными территориями" (острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи).
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