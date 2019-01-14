Новый самолёт ДРЛО и комплексной разведки Saab GlobalEye (Швеция)



Первый взлет первого опытного Saab GlobalEye



Самолет и его аппаратура



Машина в разрезе



Кабина пилотов



Антенное устройство РЛС Saab Erieye ER



Первый GlobalEye



Первый полет самолета



Первая посадка



Первый взлет второго самолета GlobalEye



Первый экземпляр с опознавательными знаками ОАЭ

По материалам сайтов:

https://saab.com/

https://saabgroup.com/

https://leonardocompany.com/

http://janes.com/

https://airforce-technology.com/

http://airwar.ru/

https://militaryfactory.com/

Важной составляющей военно-воздушных сил являются самолеты дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО), способные отслеживать обстановку в воздухе, на земле и на море, своевременно передавая необходимую информацию различным потребителям. Одним из новейших образцов такого рода является шведский самолет Saab GlobalEye, предназначенный для ведения комплексной разведки в интересах вооруженных сил. Этот проект был создан по заказу будущего эксплуатанта, и уже были построены несколько готовых самолетов.Проект GlobalEye («Глобальное око») был разработан шведскими авиастроителями из Saab Group. Разработка проекта осуществлялась не в инициативном порядке с учетом особенностей рынка, но по заказу будущего владельца. Благодаря этому речь уже идет не об опытных самолетах, а о серийных образцах, которым в скором будущем предстоит отправиться к заказчику.Несколько лет назад Объединенные Арабские Эмираты начали программу модернизации ВВС, задачей которой являлось создание самолета комплексной разведки. Военные ОАЭ желали получить перспективный самолет дальнего радиолокационного обзора с функциями радиотехнической и оптико-электронной разведки. Поиск подрядчика и оптимального технического предложения по программе продолжался до осени 2015 года, когда был подписан контракт на разработку проекта.В ноябре 2015 года ВВС ОАЭ заключили соглашение с шведской компанией Saab Group. В соответствии с этим документом, шведские авиастроители должны были продолжить и завершить разработку своего проекта GlobalEye и затем построить два самолета ДРЛО / комплексной разведки. Стоимость контракта составила 1,27 млрд долларов США. Завершить работы и передать готовую технику следовало к 2019-20 годам.В феврале 2017 года Объединенные Арабские Эмираты заявили о своем желании увеличить заказ. В ходе международной военно-технической выставки IDEX 2017 военно-воздушные силы ОАЭ объявили о наличии дополнительного контракта на поставку третьего самолета Saab GlobalEye. За новую машину в дополнение к двум другим заказчик должен уплатить 238 млн долларов США. Выполнение второго контракта должно было стартовать после завершения сборки первых двух самолетов.К настоящему времени компания Saab Group успела выполнить значительную часть требуемых работ. К моменту появления второго контракта ее завод занимался строительством первого опытного GlobalEye. 14 марта 2018 года эта машина впервые поднялась в воздух, после чего начались полноценные летно-конструкторские испытания. Этот этап работ продолжается до сих пор, но в ближайшее время ожидается его завершение.В конце прошлого года на наземные испытания вышел второй самолет разведки, предназначенный для ОАЭ. После необходимых проверок на земле он поднялся в воздух. Его первый полет состоялся 3 января. Полет продолжался чуть менее 3 часов, и за это время машина успела подтвердить часть характеристик. Теперь ей предстоит пройти новые проверки, показать необходимые летно-технические характеристики, а также продемонстрировать правильную работу общесамолетных и специальных систем.В зарубежных средствах массовой информации упоминается продолжающееся строительство третьего самолета для ВВС ОАЭ, но подробные сведения на этот счет пока отсутствуют. Даты выкатки и начала летных испытаний пока не назывались. По всей видимости, третий Saab GlobalEye поднимется в воздух в конце текущего года или в первых месяцах следующего. Примерно в это же время ожидается передача первых двух машин заказчику. В итоге не позднее начала следующего десятилетия Объединенные Арабские Эмираты смогут поставить в строй все три заказанных самолета ДРЛО / комплексной разведки. Появятся ли новые заказы от ОАЭ или других стран – пока до конца не ясно.Заказчик предъявлял особые требования к целям и задачам будущего самолета. Военные ОАЭ желали получить не просто самолет дальнего радиолокационного обнаружения, но целый разведывательный комплекс с несколькими функциями и особыми характеристиками. Компания Saab выполнила эти требования и представила проект GlobalEye, сочетающий в себе ряд характерных черт и возможностей.В качестве основы для нового GlobalEye был выбран сверхдальнемагистральный административный самолет Bombardier Global 6000 из линейки Global Express канадской разработки. Эта машина построена по нормальной аэродинамической схеме со стреловидным крылом, Т-образным хвостовым оперением и хвостовым расположением мотогондол. Максимальная полезная нагрузка самолета превышает 2,6 т. На крейсерской скорости около 900 км/ч самолет может преодолеть без посадки расстояние свыше 11 тыс. км, что делает его удобной платформой для строительства разведывательных комплексов.Проект компании Saab предусматривает монтаж различного оборудования как внутри фюзеляжа, так и за его пределами. В фюзеляже последовательно расположены кабина экипажа, отсек для отдыха, кабина операторов и бытовой отсек. Также внутри планера размещается значительная часть специального оборудования разного рода.Сверху на фюзеляже предлагается устанавливать антенное устройство радиолокационной станции Saab Erieye ER. Внутри продолговатого кожуха помещаются две активные фазированные антенные решетки, обеспечивающие одновременный обзор двух боковых секторов. Каждая из антенн станции S-диапазона ведет обзор сектора шириной порядка 180°. При этом заявленные характеристики достигаются только в боковых секторах шириной по 150°, тогда как в небольших зонах перед самолетом и позади него дальность и качество обнаружения целей ухудшаются.В идеальных условиях РЛС Erieye ER способна производить обнаружение воздушных целей на дальностях до 450 км. Цель типа «истребитель» во фронтальной проекции гарантированно обнаруживается и берется на сопровождение на дистанции 420-425 км. В зависимости от высоты полета носителя, станция способна замечать объекты на высотах не менее 20 км. Для станции Erieye ER заявлены все преимущества, характерные для систем с АФАР. РЛС имеет функции государственного опознавания цели, автоматической обработки и выдачи всех поступающих данных, а также имеет защиту от активных и пассивных помех.Под днищем фюзеляжа, в его центральной части, инженеры Saab разместили выступающий обтекатель с антенной второй радиолокационной станции, предназначенной для отслеживания надводной или наземной обстановки. Эта задача решается при помощи РЛС SeaSpray 7500E производства итальянского холдинга Leonardo. Эта станция оснащена АФАР и работает в X-диапазоне. Она способна выполнять обзор всей нижней полусферы. Максимальная дальность обнаружения целей в идеальных условиях достигает 590 км. Заявлена возможность обнаружения малоразмерных плавсредств на больших дистанциях.Под кабиной экипажа на днище фюзеляжа расположена гиростабилизированная платформа с набором оптико-электронных систем. На платформе установлены телекамера и тепловизор, пригодные для визуального наблюдения целей в нижней полусфере в любое время суток. Аппаратура управления оптико-электронным блоком обеспечивает автоматический поиск и сопровождение целей. Также реализовано взаимодействие оптических и радиолокационных систем.В соответствии с требованиями заказчика, самолет Saab GlobalEye получил собственный комплекс радиотехнической разведки. По всему планеру распределены различные антенны для поиска и приема сигналов от разных радиоэлектронных средств противника. Аппаратура самолета способна выявлять источники сигналов и определять их местоположение.Все компоненты разведывательного комплекса соединены информационно-управляющей системой, также взаимодействующей со средствами связи. Информация об обнаруженных целях может передаваться различным потребителям в масштабе времени, приближенном к реальному.Самолет ДРЛО или разведки представляет собой приоритетную цель для истребителей или зенитных комплексов противника. В связи с этим GlobalEye оснащается неким бортовым комплексом обороны. Состав и возможности такого комплекса не уточнялись. Впрочем, из доступных данных можно сделать вывод, что самолет не несет вооружение и обходится другими средствами противодействия атакам противника. Вероятно, это системы радиоэлектронной борьбы, ложные тепловые цели и т.д.За счет применения удачной платформы и грамотного размещения специальной аппаратуры перспективный самолет комплексной разведки / ДРЛО, как утверждает разработчик, способен выполнять особые задачи и эффективно вести разведку. Так, применение сверхдальнемагистрального самолета позволяет выполнять патрулирование в течение 11 часов. С точки зрения особенностей эксплуатации и требований к аэродромам Saab GlobalEye ничем не отличается от базового Global 6000 и других машин этого класса. Также эксплуатация упрощается за счет высокой автоматизации всех основных процессов. Всей специальной аппаратурой управляют пять операторов.Разработчик именует свой новейший самолет универсальным средством ведения разведки, способным заменить несколько отдельных машин с разной аппаратурой. Такие возможности сочетаются с удачной авиационной платформой, дающей высокие летно-технические характеристики и, соответственно, упрощающей решение основных задач. Подобные заявления, оценки и похвалы вполне понятны, поскольку Saab Group занимается продвижением GlobalEye на международном рынке и рассчитывает на получение новых контрактов.Полноценное проектирование перспективного самолета ДРЛО и разведки Saab GlobalEye стартовало несколько лет назад, после получения заказа от ОАЭ. Весной прошлого года начались летные испытания первого построенного самолета, и несколько дней назад в воздух подняли вторую машину. В ближайшем будущем из сборочного цеха выйдет третий образец. После проведения всех необходимых проверок и доработок три новейших самолета передадут заказчику, и они начнут свою службу. За выполнение двух контрактов на три самолета Saab Group получит чуть более 1,5 млрд долларов.Параллельно с выполнением заказа Объединенных Арабских Эмиратов шведские авиастроители занимаются поиском новых покупателей для своей техники. Материалы по проекту GlobalEye регулярно демонстрируются на различных выставках с целью привлечения потенциальных клиентов. Впрочем, насколько известно, новые контракты пока не подписывались – в портфеле заказов Saab имеется только два договора о поставке трех самолетов ДРЛО в ОАЭ. Появятся ли новые заказы – пока не ясно.В целом, есть основания полагать, что компания Saab действительно может получить новые заказы на перспективный самолет дальнего радиолокационного обзора и комплексной разведки. В проекте GlobalEye была реализована интересная концепция многоцелевого летательного аппарата, способного одновременно решать целый ряд задач по наблюдению, поиску и управлению. Прежде всего, это дает преимущества экономического характера. Универсальный самолет-разведчик заметно дороже специализированной машины с одной функцией, но одновременно дешевле целого «авиационного звена» со всеми его возможностями.Любопытная концепция была реализована на основе удачных и эффективных компонентов. К примеру, основой для нового образца разведки стал административный самолет с высокими летными характеристиками, оптимальными для его роли. За счет этого компании Saab удалось сэкономить на разработке платформы и упростить эксплуатацию серийных образцов. Схожим образом дело обстоит и с целевой аппаратурой. Радиолокационные станции и прочие приборы Saab GlobalEye представляют собой либо серийные изделия, либо их обновленные версии. Все это тоже дает известные преимущества.В целом, все говорит о том, что Saab Group по заказу ОАЭ разработала современный самолет комплексной разведки и дальнего радиолокационного обзора с достаточно высокими характеристиками и достойным потенциалом. Такой образец действительно может найти свое место на рынке и пойти в крупную серию. Тем не менее, пока перспективы самолета GlobalEye могут быть под вопросом. О существовании проекта объявили несколько лет назад, а с прошлого года опытная техника проходит испытания. При этом разработчик строит и испытывает самолеты для конкретного заказчика.Несмотря на это, пока новые заказы не появлялись. У такого развития событий может быть две причины. Во-первых, следует учитывать, что Saab GlobalEye воплощает новую концепцию, а это связано с некоторыми рисками и может отпугивать потенциальных заказчиков. Во-вторых, следует учитывать специфику рынка самолетов ДРЛО и разведки. Saab Group уже имеет свою долю этого рынка, но ей приходится бороться за сохранение желаемого положения. Технические особенности проекта, вероятно, не могут быть основной причиной отсутствия реального интереса от заказчиков. С этой точки зрения «Глобальное око» выглядит, как минимум, не хуже других существующих образцов.Судьба проекта Saab GlobalEye на среднюю перспективу остается неопределенной. В то же время, очевидны события ближайшего будущего. В течение 2019-20 годов шведские авиастроители передадут военно-воздушным силам ОАЭ три заказанных самолета-разведчика. Что будет дальше – покажет время. Однако уже сейчас ясно, что на рынке самолетов дальнего радиолокационного обзора и разведки появился новый интересный образец.