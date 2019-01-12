Армия США активизирует операции в Сомали
Как сообщает новостной портал «Afrikan Stand», в ходе пресс-конференции AFRICOM (Командования войск США в Африке), проведённой на минувшей неделе, американские военные сообщили об очередной операции против боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб».
При этом было заявлено, что в операции традиционно не были задействованы наземные силы США, а при помощи БПЛА был нанесён удар с воздуха по лагерю радикальных джихадистов в окрестностях Yaaq Braave.
По данным авианаблюдения, были уничтожены джип разведки и лагерь джихадистской диверсионной группы, который был создан в качестве плацдарма в вышеуказанном районе. В результате авиаудара было уничтожено по меньшей мере 6 боевиков, официально сообщается, что гражданские лица при этом не пострадали.
Согласно представленной информации, армия США (вместе с силами правительства Сомали и иных стран Африканского союза) увеличила за последние месяцы число воздушных и наземных операций против джихадистов в Сомали и иных странах зоны Африканского рога.
По некоторым оценкам, американские силы в данном регионе постепенно также увеличиваются количественно, и, как предполагается, именно на территорию Сомали будет переброшена часть подразделений, которые Пентагон планирует вывести из Восточной Сирии согласно недавно принятому решению президента США.
При этом было заявлено, что в операции традиционно не были задействованы наземные силы США, а при помощи БПЛА был нанесён удар с воздуха по лагерю радикальных джихадистов в окрестностях Yaaq Braave.
Подразделение джихадистской группировки "Аш-Шабаб" в Сомали
По данным авианаблюдения, были уничтожены джип разведки и лагерь джихадистской диверсионной группы, который был создан в качестве плацдарма в вышеуказанном районе. В результате авиаудара было уничтожено по меньшей мере 6 боевиков, официально сообщается, что гражданские лица при этом не пострадали.
Согласно представленной информации, армия США (вместе с силами правительства Сомали и иных стран Африканского союза) увеличила за последние месяцы число воздушных и наземных операций против джихадистов в Сомали и иных странах зоны Африканского рога.
По некоторым оценкам, американские силы в данном регионе постепенно также увеличиваются количественно, и, как предполагается, именно на территорию Сомали будет переброшена часть подразделений, которые Пентагон планирует вывести из Восточной Сирии согласно недавно принятому решению президента США.
- Использованы фотографии:
- Afrikan Stand
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