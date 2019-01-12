В Тунисе осуждено почти полсотни джихадистов
Африканский новостной портал сообщает, что на минувшей неделе в Тунисе завершилось длительное судебное расследование, имевшее большое общественное значение, по результатам которого были осуждены сразу 49 радикальных исламистов.
Тунисский суд наконец подвёл итог двойному резонансному убийству подростков-пастухов, первое из которых было совершено в 2015 году, когда Мабрук Солтани (17 лет) был пойман и обезглавлен перед кинокамерой группой исламистов на горе Мгхилла в центральной части западного Туниса за то, что он якобы пытался выследить их бандгруппу и выдать за награду её местонахождение властям.
Через 2 года такая же злая судьба постигла и его брата. Последний подобный случай, когда тунисские исламисты убивали местных пастухов, произошёл 23 июня 2018 года, когда боевиками в провинции Кассерин был зверски изувечен, а потом добит Мухаммед Грири.
К сожалению, из 49 осуждённых за это и иные преступления террористической направленности лиц 45 были осуждены заочно, и лишь четверо (включая одного уже арестованного) приговорены к смертной казни (хотя в Тунисе с 1991 года отменена «высшая мера социальной защиты», но суды продолжают выносить смертные приговоры).
Напомним, что в этом государстве после «революции арабской весны» 2011 года участились нападения радикальных исламистов, в результате которых погибло около 60 иностранных туристов и десятки сотрудников силовых структур. Последний раз чрезвычайное положение в этой стране было введено в ноябре 2015 года после серии терактов и с тех пор так и не было отменено.
Однако приходится констатировать, что пока эффективность специальных служб Туниса оставляет желать лучшего – в последние годы на территории этой, достаточно небольшой по площади страны, имеются целых 3 региона, которые в той или иной степени контролируют джихадисты.
Первый из них – это горный район вблизи алжирской границы, где базируется тунисский филиал «Аль-Каиды» «Катибат Окба ибн Нафа» («Батальон им. Окбы ибн Нафы», названный в честь арабского раннесредневекового джихадиста – завоевателя стран Магриба). Интересно, что если первое из упоминаемых объединений признано террористическим и запрещено в РФ, то второе, по общедоступным данным, почему-то в России не признано таковым и не включено в списки экстремистских и террористических организаций.
Два других тунисских района, контролируемые джихадистами, – это пустынные приграничные территории в центре и на юге страны, где до сих пор действуют представители группировки «Джунд аль-Халафа», тунисского филиала «Исламского государства». С этими объединениями точно такая же ситуация: если хорошо известное «ИГ» признано террористическим и запрещено в нашей стране, то второе почему-то в России не включено в списки террористических организаций, хотя на тунисских курортах среди туристов, против которых данная исламистская группа совершала нападения, были и российские граждане.
Тунисский суд наконец подвёл итог двойному резонансному убийству подростков-пастухов, первое из которых было совершено в 2015 году, когда Мабрук Солтани (17 лет) был пойман и обезглавлен перед кинокамерой группой исламистов на горе Мгхилла в центральной части западного Туниса за то, что он якобы пытался выследить их бандгруппу и выдать за награду её местонахождение властям.
Через 2 года такая же злая судьба постигла и его брата. Последний подобный случай, когда тунисские исламисты убивали местных пастухов, произошёл 23 июня 2018 года, когда боевиками в провинции Кассерин был зверски изувечен, а потом добит Мухаммед Грири.
Местные жители из внутренних райоов Туниса стоят у тела убитого джихадистами подростка
К сожалению, из 49 осуждённых за это и иные преступления террористической направленности лиц 45 были осуждены заочно, и лишь четверо (включая одного уже арестованного) приговорены к смертной казни (хотя в Тунисе с 1991 года отменена «высшая мера социальной защиты», но суды продолжают выносить смертные приговоры).
Напомним, что в этом государстве после «революции арабской весны» 2011 года участились нападения радикальных исламистов, в результате которых погибло около 60 иностранных туристов и десятки сотрудников силовых структур. Последний раз чрезвычайное положение в этой стране было введено в ноябре 2015 года после серии терактов и с тех пор так и не было отменено.
Однако приходится констатировать, что пока эффективность специальных служб Туниса оставляет желать лучшего – в последние годы на территории этой, достаточно небольшой по площади страны, имеются целых 3 региона, которые в той или иной степени контролируют джихадисты.
Первый из них – это горный район вблизи алжирской границы, где базируется тунисский филиал «Аль-Каиды» «Катибат Окба ибн Нафа» («Батальон им. Окбы ибн Нафы», названный в честь арабского раннесредневекового джихадиста – завоевателя стран Магриба). Интересно, что если первое из упоминаемых объединений признано террористическим и запрещено в РФ, то второе, по общедоступным данным, почему-то в России не признано таковым и не включено в списки экстремистских и террористических организаций.
Два других тунисских района, контролируемые джихадистами, – это пустынные приграничные территории в центре и на юге страны, где до сих пор действуют представители группировки «Джунд аль-Халафа», тунисского филиала «Исламского государства». С этими объединениями точно такая же ситуация: если хорошо известное «ИГ» признано террористическим и запрещено в нашей стране, то второе почему-то в России не включено в списки террористических организаций, хотя на тунисских курортах среди туристов, против которых данная исламистская группа совершала нападения, были и российские граждане.
- Использованы фотографии:
- Afrikan Stand
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