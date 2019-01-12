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Наступление боевиков произошло в четырёх провинциях Афганистана

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Как сообщает арабское издание на английском языке «The Egypt Independent», минувшая неделя была отмечена повсеместным и резким обострением обстановки в Афганистане. Атаки боевиков террористического и запрещённого в России движения «Талибан» прошли в 4 провинциях Афганистана – Кундузе, Баглане, Тахаре и Бадгисе.

В северо-афганской провинции Кундуз утром в минувший четверг большой отряд талибов атаковал блок-посты правительственных сил безопасности в районе города Кала-э-Зал (Qala-i-Zal), сумев прорваться в городское предместье, но вскоре был выбит оттуда.


В ходе боёв со стороны правительственных подразделений погибло 10 и было ранено 11 человек; талибы только убитыми потеряли не менее 25 человек (своих раненых и некоторых убитых нападавшие забрали с собой при отходе). Эта операция прошла уже на ставшему фактически стандартным сценарию и поэтому не принесла джихадистам успеха.

В соседних провинциях Баглан и Тахар боевики в четверг тоже предприняли атаки малыми группами на блокпосты подконтрольных официальному Кабулу местных ополченцев и силовиков. В ходе этих атак проправительственные соединения потеряли только убитыми 16 человек; нападавшие боевики понесли ещё большие жертвы.

Наступление боевиков произошло в четырёх провинциях Афганистана

Группа боевиков террористического и запрещённого в России движения "Талибан" перед боем


В пуштунской провинции Бадгис на северо-западе Афганистана в одно и то же время с другими провинциями произошли точно такие же атаки, произведённые боевиками «Талибана» на позиции правительственных сил. В ходе боёв было убито 6 и ранено 10 солдат правительственных подразделений (точные потери исламистов пока неизвестны, но они приблизительно такие же).

Видимо, в качестве ответной меры, как сообщает афганский новостной портал «Tolo news», вчера, 11 января 2019 года, в провинции Фарьяб в результате авиаудара был уничтожен командир разведки «талибов» Карим Сибгатулла со своим ближайшим окружением.

Также вчера поступили данные об уничтожении в ходе наземной операции сил правительственного спецназа Моулави Бадра, известного командующего группировкой боевиков в провинции Балх. Как боевики, так и правительственные силы в ходе завязавшегося боя понесли потери, точный размер которых уточняется.

Относительно неожиданная эскалация ситуации в Афганистане на минувшей неделе привела к отмене представителями «Талибана» четвёртого раунда переговоров, которые ведутся противоборствующими сторонами с целью начать процесс мирного урегулирования в этой стране.

В ответ на это и на обострение общей обстановки в Афганистане ряд лидеров стран НАТО, чьи войска размещены там, высказались резко против вывода европейских и американских подразделений из этой страны, заявив о том, что подобное может привести к военной победе талибов и установлению радикального шариатского режима в стране в ближайшие месяцы после вывода оттуда сил Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
Egypt independent
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