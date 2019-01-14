МИОМ. Машина инженерного обеспечения и маскировки инженерных частей РВСН
Сегодня РВСН – это главный компонент стратегических ядерных сил Российской Федерации. На вооружении данного рода войск находятся уникальные подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь-М» и «Ярс». Автономные пусковые установки данных комплексов базируются на специальном колесном шасси большой грузоподъемности МЗКТ-79221 с колесной формулой 16х16 производства Минского завода колесных тягачей. Уникальные машины требуют и уникальных машин сопровождения, к которым смело можно отнести МИОМ – Машину инженерного обеспечения и маскировки, базирующуюся на базе шасси МЗКТ-7930 «Астролог» с колесной формулой 8х8. Данная машина была принята на вооружение российской армии в 2009 году.
Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) инженерных частей РВСН была разработана и производится ЦКБ «Титан» (Волгоград). Она может выполнять задачи как в составе ПГРК «Тополь-М» и «Ярс», так и в самостоятельном режиме. МИОМ 15М69 была принята на вооружение в 2009 году и с тех пор поступает в части РВСН. Сообщалось, что к июлю 2012 года инженерные подразделения Тейковского ракетного соединения были в полном объеме укомплектованы подобной техникой. Затем их поставки начались в Иркутское и Новосибирское ракетные соединения РВСН.
В декабре 2012 года на базе 1-го государственного испытательного полигона Минобороны РФ (космодром «Плесецк») были проведены успешные госиспытания модернизированной машины МИОМ-М, информация об этом содержалась на официальном сайте Минобороны. Модернизация была осуществлена по нескольким направлениям, как узлов самой техники (электроустановки, коробки передач), так и используемых средств имитации – на машине будут перевозиться надувные макеты различного назначения. Первые МИОМ-М были поставлены в Тейковское ракетное соединение уже в январе-феврале 2013 года. Согласно данным «Российской газеты», до 2020 года соединения РВСН должны получить порядка 50 машин инженерного обеспечения и маскировки. Широкой общественности МИОМ-М впервые была продемонстрирована в рамках работы форумы «Армия-2015».
Функциональное назначение МИОМ (МИОМ-М):
• проведение инженерной разведки маршрутов патрулирования, а также подготовка местности для полевых позиций ПГРК;
• размещение ложных ПГРК на местности (надувные макеты);
• маскировка развернутых на местности ПГРК;
• маскировка следов оставляемых ПГРК при движении по проселочным дорогам.
По информации официального сайта Минобороны РФ, МИОМ предназначена для решения таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования, а также полевых позиций, включая проведение оценки несущей способности грунтовых оснований. Помимо этого автомобиль и его расчет в состоянии определять грузоподъемность автодорожных мостов с применением современных систем измерений. Уникальность используемой системы заключается в том, что за счет использования датчика угловых измерений с очень высокой точностью определяется возможность пропуска ПГРК (метод измерения углов наклона балок). Также автомобиль обеспечивает проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, особенно актуально для лесистой местности. Помимо этого при помощи МИОМ осуществляется инженерная разведка минно-взрывных заграждений, может быть проведено разминирование местности, производится расчистка дорог на полевой позиции, осуществляется их планировка, ликвидируются завалы на пути следования ПГРК.
Также МИОМ применяются для решения инженерных задач по маскировке позиций и техники, а также имитации целей. Расчет и возможности машины позволяют осуществлять мероприятия по скрытию и имитации ракетных комплексов на местности. Комплекс позволяет искажать следы движения ПГРК после занятия ракетными дивизионами позиций на местности, в том числе осуществлять накатку следов к ложным объектам и позициям. Также возможности машины позволяют легко определять уклон местности и месторасположение агрегатов с использованием современных навигационных систем.
Следует отметить, что инженерная разведка в составе частей РВСН существовала и задолго до появления МИОМ. Но до недавнего времени техническое оснащение подобных служб было на недостаточно высоком уровне. Группы инженерной разведки передвигались на местности на обыкновенных грузовых автомобилях «Урал», при этом в работе инженеров и саперов присутствовала большая доля ручного труда.
К примеру, сегодня в арсенале инженерных подразделений РВСН имеется устройство, называемое пенетрометр. Данное устройство используется для оценки несущей способности грунтов. Полученные данные позволяют расчету определить: выдержит ли почва в данной местности вес самоходной пусковой установки ПГРК, сможет ли он проехать по этому участку, удастся ли здесь развернуть пусковую позицию. В старом варианте оснащения масса пенетрометра составляла 23 кг. Это само по себе достаточно много, к тому же применение такого устройства было связано с существенной физической нагрузкой. Для проведения необходимых тестов на местности солдату необходимо было вбить в грунт специальную штангу. Проблема здесь была не только в неэкономном расходовании сил военнослужащих, но и в потере времени, которое во всем, что напрямую касается межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, имеет огромную ценность. Неудивительно, что со временем российские конструкторы передали инженерным частям РВСН специализированную машину, которая позволяет солдатам решать возложенные на них задачи гораздо быстрее и эффективнее. Сегодня пенетрометр помещается в специальном шкафчике, который закреплен на передней части автомобиля. Теперь солдатам нет необходимости перемещать механическое устройство массой 23 кг. Оценка несущей способности грунтов осуществляется теперь с помощью гидравлики и автоматики.
Базой для МИОМ (индекс 15М69) и МИОМ-М стало шасси МЗКТ-7930 «Астролог» производства Минского завода колесных тягачей, который производит для нужд российской армии большое количество тяжелых колесных платформ, в том числе тягачи под самоходные пусковые установки «Тополь-М» и «Ярс». Шасси МИОМ обладает колесной формулой 8х8, при этом колеса двух передних мостов машины являются управляемыми. Предположительно сердцем машины является 12-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 500 л.с (максимальный крутящий момент 1960 Нм). Максимальная скорость МЗКТ-7930 согласно данным компании производителя составляет 70 км/ч. Мощности и проходимости машины должно хватить, чтобы вытащить себя (с помощью лебедки) или увязшую на местности самоходную пусковую установку.
Машина инженерного обеспечения и маскировки обладает трехсекционной структурой. В передней части расположен отсек управления, здесь находится рабочее место водителя машины. За отсеком управления находится жилой отсек (кунг), предназначенный для личного состава, замыкает все грузовой кузов. К отличительным чертам МИОМ относят высокую степень автономности. К примеру, на форуме «Армия-2015» отмечалось, что на машине имеется запас питьевой воды объемом 367 литров. Автомобиль обладает не просто большим запасом хода по топливу – до 750 км, но и обеспечивает быт, отдых, питание и медицинское обслуживание расчета, состоящего из 8 человек, на протяжении трех суток. По армейским меркам условия размещения в кунге достаточно комфортные и напоминают купе пассажирского поезда. Здесь имеются 4 спальных места, предназначенных для поочередного отдыха расчета, и небольшая кухня.
Ответ на вопрос, зачем МИОМ необходим экипаж из 8 человек, заключается в решаемых данной машиной задачах. Во-первых, машина и ее расчет осуществляют проверку габаритной проходимости местности. Для этого на кузове машины специально расположены устройства, которые называются имитаторами габаритов. В походном положении имитаторы сложены, однако по команде расчет может развернуть их под углом 90 градусов, что искусственным образом увеличивает габариты МИОМ по ширине и высоте.
В том случае, если имитаторы натыкаются на какие-либо препятствия, к примеру, на толстые ветви деревьев, это сигнализирует о том, что ракетный тягач здесь пройти не сможет. Поэтому расчетом проводятся необходимые мероприятия по расширению прохода. Любопытной деталью является то, что солдаты из состава расчета работают в специальных такелажных поясах со страховкой. Это объясняется требованиями правил безопасности, так как высота машины даже без имитаторов габаритов составляет 3,9 метра.
Во-вторых, в задачу расчета включен комплекс радиационной, химической и биологической разведки местности, а также проведение разминирования встречающихся минно-взрывных заграждений. Автомобиль оснащен соответствующей защитой, которая позволяет экипажу без угрозы здоровью преодолевать участки зараженной местности. В-третьих, экипажу МИОМ приходится выполнять весь комплекс работ по маскировке пусковых установок и позиций их размещения. Для этих задач машина оснащена грузовым кузовом, в котором перевозятся металлические контейнеры. Всего за 5 минут с помощью компрессора, приводимого в работу дизельной силовой установкой, содержимое перевозимых контейнеров превращается в полноразмерные надувные макеты боевое техники, которые по своему внешнему виду и габаритам полностью идентичны самоходным пусковым установкам.
Таким образом, в грузовом кузове МИОМ-М перевозятся контейнеры с макетами «ложного ракетного дивизиона». Достаются из кузова и помещаются на свое место они, разумеется, не с помощью ручного труда, а с помощью имеющегося на машине крана – бортового манипулятора. В задней части машины расположено специальное грейдерное устройство, которое позволяет решать другую маскировочную задачу – «искажение следов», оставленных ракетными тягачами на местности.
Машина инженерного обеспечения и маскировки инженерных частей РВСН оснащена следующим оборудованием:
- обитаемый модуль для экипажа;
- модуль с дизельным генератором;
- 6 контейнеров Ц45-69. Предположительно, каждый из них содержит надувной имитатор пусковой установки ПГРК. Таким образом, одна машина в состоянии обеспечить выставление на местности ложного ракетного дивизиона в составе 6 самоходных пусковых установок с имитацией их теплового образа;
- кран для работы с контейнерами;
- грейдерное устройство, расположенное на корме. Служит для маскировки следов техники, оставляемых на грунтовых проселочных дорогах;
- раздвижные габаритные рамки, которые предназначены для проверки возможности движения габаритной самоходной пусковой установки ПГРК по неподготовленному заранее маршруту;
- оборудование, предназначенное для оценки несущей способности грунта и грузоподъемности автомобильных мостов.
Тактико-технические характеристики МИОМ (плакат с форума Армия-2015):
Шасси – МЗКТ-7930 «Астролог», колесная формула 8х8
Экипаж – 8 человек.
Длина – 15,95 м.
Ширина – 3,6 м.
Высота – 3,9 м.
Дорожный просвет – не менее 400 мм.
Минимальный радиус поворота – 15 м.
Полная масса снаряженной машины с экипажем – не более 44 700 кг.
Запас хода – до 750 км.
Автономность – до 3-х суток.
Источники информации:
http://militaryrussia.ru/blog/topic-696.ht
https://www.popmech.ru/weapon/14093-pioner-strategicheskogo-naznacheniya/#part2
https://tvzvezda.ru/weapon/prochee/content/201207201423-7q9y.htm
https://rg.ru/2018/02/28/kak-ohraniaiut-rossijskie-strategicheskie-raketnye-kompleksy.html
Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) инженерных частей РВСН была разработана и производится ЦКБ «Титан» (Волгоград). Она может выполнять задачи как в составе ПГРК «Тополь-М» и «Ярс», так и в самостоятельном режиме. МИОМ 15М69 была принята на вооружение в 2009 году и с тех пор поступает в части РВСН. Сообщалось, что к июлю 2012 года инженерные подразделения Тейковского ракетного соединения были в полном объеме укомплектованы подобной техникой. Затем их поставки начались в Иркутское и Новосибирское ракетные соединения РВСН.
В декабре 2012 года на базе 1-го государственного испытательного полигона Минобороны РФ (космодром «Плесецк») были проведены успешные госиспытания модернизированной машины МИОМ-М, информация об этом содержалась на официальном сайте Минобороны. Модернизация была осуществлена по нескольким направлениям, как узлов самой техники (электроустановки, коробки передач), так и используемых средств имитации – на машине будут перевозиться надувные макеты различного назначения. Первые МИОМ-М были поставлены в Тейковское ракетное соединение уже в январе-феврале 2013 года. Согласно данным «Российской газеты», до 2020 года соединения РВСН должны получить порядка 50 машин инженерного обеспечения и маскировки. Широкой общественности МИОМ-М впервые была продемонстрирована в рамках работы форумы «Армия-2015».
Функциональное назначение МИОМ (МИОМ-М):
• проведение инженерной разведки маршрутов патрулирования, а также подготовка местности для полевых позиций ПГРК;
• размещение ложных ПГРК на местности (надувные макеты);
• маскировка развернутых на местности ПГРК;
• маскировка следов оставляемых ПГРК при движении по проселочным дорогам.
По информации официального сайта Минобороны РФ, МИОМ предназначена для решения таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования, а также полевых позиций, включая проведение оценки несущей способности грунтовых оснований. Помимо этого автомобиль и его расчет в состоянии определять грузоподъемность автодорожных мостов с применением современных систем измерений. Уникальность используемой системы заключается в том, что за счет использования датчика угловых измерений с очень высокой точностью определяется возможность пропуска ПГРК (метод измерения углов наклона балок). Также автомобиль обеспечивает проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, особенно актуально для лесистой местности. Помимо этого при помощи МИОМ осуществляется инженерная разведка минно-взрывных заграждений, может быть проведено разминирование местности, производится расчистка дорог на полевой позиции, осуществляется их планировка, ликвидируются завалы на пути следования ПГРК.
Также МИОМ применяются для решения инженерных задач по маскировке позиций и техники, а также имитации целей. Расчет и возможности машины позволяют осуществлять мероприятия по скрытию и имитации ракетных комплексов на местности. Комплекс позволяет искажать следы движения ПГРК после занятия ракетными дивизионами позиций на местности, в том числе осуществлять накатку следов к ложным объектам и позициям. Также возможности машины позволяют легко определять уклон местности и месторасположение агрегатов с использованием современных навигационных систем.
Следует отметить, что инженерная разведка в составе частей РВСН существовала и задолго до появления МИОМ. Но до недавнего времени техническое оснащение подобных служб было на недостаточно высоком уровне. Группы инженерной разведки передвигались на местности на обыкновенных грузовых автомобилях «Урал», при этом в работе инженеров и саперов присутствовала большая доля ручного труда.
К примеру, сегодня в арсенале инженерных подразделений РВСН имеется устройство, называемое пенетрометр. Данное устройство используется для оценки несущей способности грунтов. Полученные данные позволяют расчету определить: выдержит ли почва в данной местности вес самоходной пусковой установки ПГРК, сможет ли он проехать по этому участку, удастся ли здесь развернуть пусковую позицию. В старом варианте оснащения масса пенетрометра составляла 23 кг. Это само по себе достаточно много, к тому же применение такого устройства было связано с существенной физической нагрузкой. Для проведения необходимых тестов на местности солдату необходимо было вбить в грунт специальную штангу. Проблема здесь была не только в неэкономном расходовании сил военнослужащих, но и в потере времени, которое во всем, что напрямую касается межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, имеет огромную ценность. Неудивительно, что со временем российские конструкторы передали инженерным частям РВСН специализированную машину, которая позволяет солдатам решать возложенные на них задачи гораздо быстрее и эффективнее. Сегодня пенетрометр помещается в специальном шкафчике, который закреплен на передней части автомобиля. Теперь солдатам нет необходимости перемещать механическое устройство массой 23 кг. Оценка несущей способности грунтов осуществляется теперь с помощью гидравлики и автоматики.
Базой для МИОМ (индекс 15М69) и МИОМ-М стало шасси МЗКТ-7930 «Астролог» производства Минского завода колесных тягачей, который производит для нужд российской армии большое количество тяжелых колесных платформ, в том числе тягачи под самоходные пусковые установки «Тополь-М» и «Ярс». Шасси МИОМ обладает колесной формулой 8х8, при этом колеса двух передних мостов машины являются управляемыми. Предположительно сердцем машины является 12-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 500 л.с (максимальный крутящий момент 1960 Нм). Максимальная скорость МЗКТ-7930 согласно данным компании производителя составляет 70 км/ч. Мощности и проходимости машины должно хватить, чтобы вытащить себя (с помощью лебедки) или увязшую на местности самоходную пусковую установку.
Упражнение по оценке несущей способности грунта, фото: www.popmech.ru
Машина инженерного обеспечения и маскировки обладает трехсекционной структурой. В передней части расположен отсек управления, здесь находится рабочее место водителя машины. За отсеком управления находится жилой отсек (кунг), предназначенный для личного состава, замыкает все грузовой кузов. К отличительным чертам МИОМ относят высокую степень автономности. К примеру, на форуме «Армия-2015» отмечалось, что на машине имеется запас питьевой воды объемом 367 литров. Автомобиль обладает не просто большим запасом хода по топливу – до 750 км, но и обеспечивает быт, отдых, питание и медицинское обслуживание расчета, состоящего из 8 человек, на протяжении трех суток. По армейским меркам условия размещения в кунге достаточно комфортные и напоминают купе пассажирского поезда. Здесь имеются 4 спальных места, предназначенных для поочередного отдыха расчета, и небольшая кухня.
Ответ на вопрос, зачем МИОМ необходим экипаж из 8 человек, заключается в решаемых данной машиной задачах. Во-первых, машина и ее расчет осуществляют проверку габаритной проходимости местности. Для этого на кузове машины специально расположены устройства, которые называются имитаторами габаритов. В походном положении имитаторы сложены, однако по команде расчет может развернуть их под углом 90 градусов, что искусственным образом увеличивает габариты МИОМ по ширине и высоте.
В том случае, если имитаторы натыкаются на какие-либо препятствия, к примеру, на толстые ветви деревьев, это сигнализирует о том, что ракетный тягач здесь пройти не сможет. Поэтому расчетом проводятся необходимые мероприятия по расширению прохода. Любопытной деталью является то, что солдаты из состава расчета работают в специальных такелажных поясах со страховкой. Это объясняется требованиями правил безопасности, так как высота машины даже без имитаторов габаритов составляет 3,9 метра.
Внутри кунга по армейским меркам довольно комфортно, фото: www.popmech.ru
Во-вторых, в задачу расчета включен комплекс радиационной, химической и биологической разведки местности, а также проведение разминирования встречающихся минно-взрывных заграждений. Автомобиль оснащен соответствующей защитой, которая позволяет экипажу без угрозы здоровью преодолевать участки зараженной местности. В-третьих, экипажу МИОМ приходится выполнять весь комплекс работ по маскировке пусковых установок и позиций их размещения. Для этих задач машина оснащена грузовым кузовом, в котором перевозятся металлические контейнеры. Всего за 5 минут с помощью компрессора, приводимого в работу дизельной силовой установкой, содержимое перевозимых контейнеров превращается в полноразмерные надувные макеты боевое техники, которые по своему внешнему виду и габаритам полностью идентичны самоходным пусковым установкам.
Таким образом, в грузовом кузове МИОМ-М перевозятся контейнеры с макетами «ложного ракетного дивизиона». Достаются из кузова и помещаются на свое место они, разумеется, не с помощью ручного труда, а с помощью имеющегося на машине крана – бортового манипулятора. В задней части машины расположено специальное грейдерное устройство, которое позволяет решать другую маскировочную задачу – «искажение следов», оставленных ракетными тягачами на местности.
Машина инженерного обеспечения и маскировки инженерных частей РВСН оснащена следующим оборудованием:
- обитаемый модуль для экипажа;
- модуль с дизельным генератором;
- 6 контейнеров Ц45-69. Предположительно, каждый из них содержит надувной имитатор пусковой установки ПГРК. Таким образом, одна машина в состоянии обеспечить выставление на местности ложного ракетного дивизиона в составе 6 самоходных пусковых установок с имитацией их теплового образа;
- кран для работы с контейнерами;
- грейдерное устройство, расположенное на корме. Служит для маскировки следов техники, оставляемых на грунтовых проселочных дорогах;
- раздвижные габаритные рамки, которые предназначены для проверки возможности движения габаритной самоходной пусковой установки ПГРК по неподготовленному заранее маршруту;
- оборудование, предназначенное для оценки несущей способности грунта и грузоподъемности автомобильных мостов.
Тактико-технические характеристики МИОМ (плакат с форума Армия-2015):
Шасси – МЗКТ-7930 «Астролог», колесная формула 8х8
Экипаж – 8 человек.
Длина – 15,95 м.
Ширина – 3,6 м.
Высота – 3,9 м.
Дорожный просвет – не менее 400 мм.
Минимальный радиус поворота – 15 м.
Полная масса снаряженной машины с экипажем – не более 44 700 кг.
Запас хода – до 750 км.
Автономность – до 3-х суток.
МИОМ / Фото: ИА "ОРУЖИЕ РОССИИ", Алексей Китаев
Источники информации:
http://militaryrussia.ru/blog/topic-696.ht
https://www.popmech.ru/weapon/14093-pioner-strategicheskogo-naznacheniya/#part2
https://tvzvezda.ru/weapon/prochee/content/201207201423-7q9y.htm
https://rg.ru/2018/02/28/kak-ohraniaiut-rossijskie-strategicheskie-raketnye-kompleksy.html
- Автор:
- Юферев Сергей
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