ВВС Израиля нанесли первый в наступившем году удар по территории Сирии
Как сообщает сирийское информационное агентство «Sana», в 23:15 по сирийскому времени (00:15 12 января 2019 по московскому) израильские боевые самолёты, неожиданно вошедшие в воздушное пространство Сирии со стороны Галилеи, атаковали ракетами цели в районе Дамаска.
Сирийские силы ПВО стали отвечать, однако традиционно с запозданием, достаточно неумело и невпопад – судя по всему, все израильские самолёты (как и практически всегда) смогли благополучно и без попаданий уйти на свои базы.
Почему сирийские РЛС в очередной раз не увидели заранее приближающиеся израильские самолёты и не перехватили их в момент подхода к цели, ответить в данный момент затруднительно. Кроме того, судя по имеющейся информации, поставленные из России в Сирию комплексы С-300 по неясным пока причинам в отражении авианалёта также задействованы не были (не говоря про комплексы С-400, находящиеся в районе российской базы Хмеймим).
Судя по сообщению Центра государственного вещания Сирии, согласно официальным заявлениям сирийской стороны, большая часть выпущенных израильскими пилотами ракет была сбита. Всего, по различным данным, было перехвачено примерно 8 ракет, но 1-2 из выпущенных всё же поразили цель – некий склад в зоне дамасского аэропорта (вполне вероятно, что там, как и в прошлые разы, складировались грузы неизвестного назначения, поставленные авиарейсами из Ирана).
Гражданские лица, как и сам комплекс аэропорта Дамаска, при авиаударе не пострадали, и уже примерно в 23:58 (00:58 12 января по московскому времени) оттуда вылетел борт авиакомпании «Syrian Air», проследовавший в Бахрейн.
Министерство обороны Израиля пока никак не прокомментировало свой очередной авиаудар по территории соседнего государства.
Сирийские силы ПВО стали отвечать, однако традиционно с запозданием, достаточно неумело и невпопад – судя по всему, все израильские самолёты (как и практически всегда) смогли благополучно и без попаданий уйти на свои базы.
Почему сирийские РЛС в очередной раз не увидели заранее приближающиеся израильские самолёты и не перехватили их в момент подхода к цели, ответить в данный момент затруднительно. Кроме того, судя по имеющейся информации, поставленные из России в Сирию комплексы С-300 по неясным пока причинам в отражении авианалёта также задействованы не были (не говоря про комплексы С-400, находящиеся в районе российской базы Хмеймим).
Сирийское ПВО отражает атаку израильской авиации в небе над Дамаском
Судя по сообщению Центра государственного вещания Сирии, согласно официальным заявлениям сирийской стороны, большая часть выпущенных израильскими пилотами ракет была сбита. Всего, по различным данным, было перехвачено примерно 8 ракет, но 1-2 из выпущенных всё же поразили цель – некий склад в зоне дамасского аэропорта (вполне вероятно, что там, как и в прошлые разы, складировались грузы неизвестного назначения, поставленные авиарейсами из Ирана).
Гражданские лица, как и сам комплекс аэропорта Дамаска, при авиаударе не пострадали, и уже примерно в 23:58 (00:58 12 января по московскому времени) оттуда вылетел борт авиакомпании «Syrian Air», проследовавший в Бахрейн.
Министерство обороны Израиля пока никак не прокомментировало свой очередной авиаудар по территории соседнего государства.
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