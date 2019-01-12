Новости

ВВС Израиля нанесли первый в наступившем году удар по территории Сирии

59
Как сообщает сирийское информационное агентство «Sana», в 23:15 по сирийскому времени (00:15 12 января 2019 по московскому) израильские боевые самолёты, неожиданно вошедшие в воздушное пространство Сирии со стороны Галилеи, атаковали ракетами цели в районе Дамаска.

Сирийские силы ПВО стали отвечать, однако традиционно с запозданием, достаточно неумело и невпопад – судя по всему, все израильские самолёты (как и практически всегда) смогли благополучно и без попаданий уйти на свои базы.


Почему сирийские РЛС в очередной раз не увидели заранее приближающиеся израильские самолёты и не перехватили их в момент подхода к цели, ответить в данный момент затруднительно. Кроме того, судя по имеющейся информации, поставленные из России в Сирию комплексы С-300 по неясным пока причинам в отражении авианалёта также задействованы не были (не говоря про комплексы С-400, находящиеся в районе российской базы Хмеймим).

ВВС Израиля нанесли первый в наступившем году удар по территории Сирии

Сирийское ПВО отражает атаку израильской авиации в небе над Дамаском


Судя по сообщению Центра государственного вещания Сирии, согласно официальным заявлениям сирийской стороны, большая часть выпущенных израильскими пилотами ракет была сбита. Всего, по различным данным, было перехвачено примерно 8 ракет, но 1-2 из выпущенных всё же поразили цель – некий склад в зоне дамасского аэропорта (вполне вероятно, что там, как и в прошлые разы, складировались грузы неизвестного назначения, поставленные авиарейсами из Ирана).

Гражданские лица, как и сам комплекс аэропорта Дамаска, при авиаударе не пострадали, и уже примерно в 23:58 (00:58 12 января по московскому времени) оттуда вылетел борт авиакомпании «Syrian Air», проследовавший в Бахрейн.

Министерство обороны Израиля пока никак не прокомментировало свой очередной авиаудар по территории соседнего государства.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Израильские ВВС нанесли удар по пригороду Дамаска
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
59 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти