Равнение на Америку?
Откровенно говоря, мне довольно часто бывает жаль нашу либеральную оппозицию. Какая-то она чахлая, нездоровая, безжизненная почти. «Люди с хорошими лицами» так сильно и так давно уже ассоциируются у нас с чем-то неприятным, враждебным, даже мерзким и опасным, что сам смысл их существования для меня давно уже загадка. Нет, ну не будем же мы всерьёз верить, что они представляют из себя какую-то оппозицию и могут претендовать на власть в России? Нет, конечно.
Но неужели они сами этого не осознают? Хотя те, кто наверху, иллюзий наверняка не питают. И при всей их непримиримости к Путину они прекрасно понимают, что только он, «кровавый» и «беспощадный», и прикрывает их от народного гнева и возмездия за девяностые. Остальные, наверное, во что-то верят. Ну а как же иначе-то – деньги до них не доходят, оседая на самом верху либеральной пирамиды, а некоторую активность эти товарищи до сих пор проявляют. Не иначе, держатся на святой вере в непогрешимость заграницы и врожденную порочность всего русского.
И вот когда наносится удар уже и по этой вере, я вздрагиваю, зажмуриваюсь и вздыхаю. Да кем наносится – самими столпами демократии, передовыми государствами благословенного Запада, где демократические ценности, как известно, «впитаны с молоком матери», а традиции толерантности и демократического выбора подняты на совершенно немыслимую высоту. От такого ведь может сломаться психика не только наших либералов, прошедших через суровое горнило карательной психиатрии, но и более закаленный (или менее потрепанный) мозг.
Если вы ещё не поняли, к чему же клонит автор, то вот вам некоторые цифры.
Более тысячи протестовавших во Франции «желтых жилетов» уже осуждены на реальные тюремные сроки. А всего было арестовано более шести тысяч протестующих.
Французские власти всерьёз подумывают о введении уголовной ответственности за ношение капюшонов во время акция протеста.
Заявку на проведение митинга во Франции нужно подавать за два месяца до его даты! Россия с её двумя неделями тихонько курит в сторонке.
А за организацию несогласованных акций протеста француз на первый раз получит полгода тюрьмы. В случае рецидива будет уже от года. Плюс в обоих случаях его будет ожидать приличный штраф – от 7,5 до 15 тысяч евро.
Выявить эти страшные покушения на демократические свободы помогли как раз упомянутые выше акции протестов «желтых жилетов». Хотя, признаться, и раньше многие догадывались, что на благословенном Западе не все так уж хорошо с демократией. Но до поры до времени предпочитали этого не замечать.
Однако я хотел бы заметить, что поводы для беспокойства были уже давно. Причем так давно, что просто сказать страшно. Вероятно, ещё в годы развитого социализма, когда Рональд Рейган активно боролся за свободу в СССР, сама Америка была невероятно далека от настоящей свободы.
Например, знали ли вы, что акции иностранных компаний не имеют прямого хождения на территории США? Для того чтобы приобрести какие-то иностранные активы, рядовой американский гражданин должен купить так называемые депозитарные расписки: специальный инструмент, который дает вам право на получение дивидендов по акциям и даже на голосование этими акциями. Но фактическим собственником активов он при этом не станет – им, пусть и формально, будет американский банк или трастовая компания.
Сложно американцу и открыть счет в иностранном банке. Законодательство, препятствующее отмыванию денег, в США чрезвычайно жесткое. Более того, уже и сами иностранные банки стараются не иметь дел с американцами, на практике ощутив все прелести давления американского Минфина.
Но самым невероятным открытием для любого российского либерала становится то, что за банальное уклонение от уплаты налогов в США можно получить длительные сроки тюремного заключения. Пять лет тюрьмы и 100 000 долларов штрафа за любое умышленное налоговое преступление – вполне рядовая для США практика. Более того, часто именно налоговые статьи становятся основными при обвинении различных преступников, вина которых по основным пунктам обвинения была не доказана. Это касается и таких тяжелых преступлений, как контрабанда, торговля оружием или наркотиками.
В России же, как известно, любое требование ужесточить наказания за налоговые (и вообще любые экономические) преступления вызывает только истерики и громкие стоны о том, что «кровавый прижим» становится ещё кровавее и страшнее. И вот уже совсем скоро – точно-точно, либералы ведь врать не будут! – «кровавая гэбня» начнет уже открыто есть на завтрак русских младенцев.
Да что там далеко ходить: известный закон «Об иностранных агентах», несколько лет назад принятый в России, тоже ведь являлся калькой с аналогичного американского закона. Ну, разве что у нас он полиберальнее: в тюрьму, как Марию Бутину, по первому же надуманному обвинению не сажают.
Ну и совсем уж страшное: в США и большинстве стран Запада нет так называемой «поглотительной» системы уголовного наказания, при которой более тяжкое преступление «поглощает» менее тяжкое, и за последнее преступник ответственности не несет. Именно поэтому в Штатах встречаются столь экзотические для РФ приговоры, как несколько пожизненных заключений для одного человека или просто сроки в несколько сотен лет тюремного заключения.
Собственно, вера нашего либерала в святой и непогрешимый Запад иррациональна с самого начала и в особом анализе не нуждается. Тут, как говорится, «я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила». Запад интересен ему именно как альтернатива России, где он чувствует себя чужим, где ему страшно, где он, если не совсем дурак, чувствует огромный груз вины за страшные девяностые. Поэтому его любовь и его вера всегда будут сакральны и неприкасаемы, и ничего мы с этим не поделаем.
Но давайте все-таки вернемся к событиям во Франции, а точнее, к тому, кому и какие уроки из них следовало бы извлечь. И здесь нас ожидает очень простой вывод: да все равно, что там подумают и решат для себя наши российские либералы. Гораздо важнее, какие выводы для себя сделаем мы, вменяемые и патриотически настроенные граждане России.
А вывод довольно прост: нам пора бы перестать верить самооговорам и заниматься самоуничижением. Более того, следовало бы взять курс на достижение настоящих вершин демократии, а именно: отладить законодательство по борьбе с разного рода «майданами», сделать приличное, а не дырявое, налоговое право, в том числе с соответствующими правками в действующий УК, упразднить «поглотительную» систему уголовной ответственности и вообще стремиться к тому, чтобы уроды в России не так агрессивно процветали.
А что по этому поводу подумают наши либералы, дело совершенно десятое. Или сто десятое, это уж кому как нравится…
Но неужели они сами этого не осознают? Хотя те, кто наверху, иллюзий наверняка не питают. И при всей их непримиримости к Путину они прекрасно понимают, что только он, «кровавый» и «беспощадный», и прикрывает их от народного гнева и возмездия за девяностые. Остальные, наверное, во что-то верят. Ну а как же иначе-то – деньги до них не доходят, оседая на самом верху либеральной пирамиды, а некоторую активность эти товарищи до сих пор проявляют. Не иначе, держатся на святой вере в непогрешимость заграницы и врожденную порочность всего русского.
И вот когда наносится удар уже и по этой вере, я вздрагиваю, зажмуриваюсь и вздыхаю. Да кем наносится – самими столпами демократии, передовыми государствами благословенного Запада, где демократические ценности, как известно, «впитаны с молоком матери», а традиции толерантности и демократического выбора подняты на совершенно немыслимую высоту. От такого ведь может сломаться психика не только наших либералов, прошедших через суровое горнило карательной психиатрии, но и более закаленный (или менее потрепанный) мозг.
Если вы ещё не поняли, к чему же клонит автор, то вот вам некоторые цифры.
Более тысячи протестовавших во Франции «желтых жилетов» уже осуждены на реальные тюремные сроки. А всего было арестовано более шести тысяч протестующих.
Французские власти всерьёз подумывают о введении уголовной ответственности за ношение капюшонов во время акция протеста.
Заявку на проведение митинга во Франции нужно подавать за два месяца до его даты! Россия с её двумя неделями тихонько курит в сторонке.
А за организацию несогласованных акций протеста француз на первый раз получит полгода тюрьмы. В случае рецидива будет уже от года. Плюс в обоих случаях его будет ожидать приличный штраф – от 7,5 до 15 тысяч евро.
Выявить эти страшные покушения на демократические свободы помогли как раз упомянутые выше акции протестов «желтых жилетов». Хотя, признаться, и раньше многие догадывались, что на благословенном Западе не все так уж хорошо с демократией. Но до поры до времени предпочитали этого не замечать.
Однако я хотел бы заметить, что поводы для беспокойства были уже давно. Причем так давно, что просто сказать страшно. Вероятно, ещё в годы развитого социализма, когда Рональд Рейган активно боролся за свободу в СССР, сама Америка была невероятно далека от настоящей свободы.
Например, знали ли вы, что акции иностранных компаний не имеют прямого хождения на территории США? Для того чтобы приобрести какие-то иностранные активы, рядовой американский гражданин должен купить так называемые депозитарные расписки: специальный инструмент, который дает вам право на получение дивидендов по акциям и даже на голосование этими акциями. Но фактическим собственником активов он при этом не станет – им, пусть и формально, будет американский банк или трастовая компания.
Сложно американцу и открыть счет в иностранном банке. Законодательство, препятствующее отмыванию денег, в США чрезвычайно жесткое. Более того, уже и сами иностранные банки стараются не иметь дел с американцами, на практике ощутив все прелести давления американского Минфина.
Но самым невероятным открытием для любого российского либерала становится то, что за банальное уклонение от уплаты налогов в США можно получить длительные сроки тюремного заключения. Пять лет тюрьмы и 100 000 долларов штрафа за любое умышленное налоговое преступление – вполне рядовая для США практика. Более того, часто именно налоговые статьи становятся основными при обвинении различных преступников, вина которых по основным пунктам обвинения была не доказана. Это касается и таких тяжелых преступлений, как контрабанда, торговля оружием или наркотиками.
В России же, как известно, любое требование ужесточить наказания за налоговые (и вообще любые экономические) преступления вызывает только истерики и громкие стоны о том, что «кровавый прижим» становится ещё кровавее и страшнее. И вот уже совсем скоро – точно-точно, либералы ведь врать не будут! – «кровавая гэбня» начнет уже открыто есть на завтрак русских младенцев.
Да что там далеко ходить: известный закон «Об иностранных агентах», несколько лет назад принятый в России, тоже ведь являлся калькой с аналогичного американского закона. Ну, разве что у нас он полиберальнее: в тюрьму, как Марию Бутину, по первому же надуманному обвинению не сажают.
Ну и совсем уж страшное: в США и большинстве стран Запада нет так называемой «поглотительной» системы уголовного наказания, при которой более тяжкое преступление «поглощает» менее тяжкое, и за последнее преступник ответственности не несет. Именно поэтому в Штатах встречаются столь экзотические для РФ приговоры, как несколько пожизненных заключений для одного человека или просто сроки в несколько сотен лет тюремного заключения.
Собственно, вера нашего либерала в святой и непогрешимый Запад иррациональна с самого начала и в особом анализе не нуждается. Тут, как говорится, «я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила». Запад интересен ему именно как альтернатива России, где он чувствует себя чужим, где ему страшно, где он, если не совсем дурак, чувствует огромный груз вины за страшные девяностые. Поэтому его любовь и его вера всегда будут сакральны и неприкасаемы, и ничего мы с этим не поделаем.
Но давайте все-таки вернемся к событиям во Франции, а точнее, к тому, кому и какие уроки из них следовало бы извлечь. И здесь нас ожидает очень простой вывод: да все равно, что там подумают и решат для себя наши российские либералы. Гораздо важнее, какие выводы для себя сделаем мы, вменяемые и патриотически настроенные граждане России.
А вывод довольно прост: нам пора бы перестать верить самооговорам и заниматься самоуничижением. Более того, следовало бы взять курс на достижение настоящих вершин демократии, а именно: отладить законодательство по борьбе с разного рода «майданами», сделать приличное, а не дырявое, налоговое право, в том числе с соответствующими правками в действующий УК, упразднить «поглотительную» систему уголовной ответственности и вообще стремиться к тому, чтобы уроды в России не так агрессивно процветали.
А что по этому поводу подумают наши либералы, дело совершенно десятое. Или сто десятое, это уж кому как нравится…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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