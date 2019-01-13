Очередная маленькая ложь в большой ядерной игре Пентагона
Как автор не раз уже писал, политическая борьба в США между демократами и республиканцами (точнее, все куда сложнее, потому что борьба идет и между разными кланами внутри Республиканской партии) начинает оказывать влияние и на военные программы администрации Трампа. В том числе и на ядерные. Новый состав Конгресса активно вставляет палки в колеса, особенно это обострилось сейчас, на фоне эпической "Битвы за Стену", накал которой заставляет думать, что в Белом доме опасаются как минимум массовой атаки "белых ходоков" из любимой Трампом "Игры престолов". Даже правительство США частично "поломали", не работает, и документации ежегодной по составу ядерных арсеналов не выдает вовремя. А теперь еще и чрезвычайное положение грозится Трамп ввести.
Но борьба идет и на медийном уровне. В том числе в экспертном сообществе США. А надо сказать, что различные околоядерные исследователи в основном настроены "продемократически" — ученые же, что с них возьмешь? Многие из них априори заражены "либеральной бациллой", поэтому Трамп у них считается дуболомом и позором власти, и они пытаются валять его в дегте и перьях, как могут, и делают это как по зову сердца, так и по призыву кошелька — ведь неподкупные независимые эксперты существуют, пока не умерли от голода или пока не поумнели.
Это и Федерация американских ученых, где исследованиями в сфере стратегической стабильности верховодит незабвенный Х. Кристенсен, столь обожающий делать выводы на основе взятых с потолка оценок, но, тем не менее, иногда весьма интересный автор. И есть такая организация, как Союз обеспокоенных ученых, тоже достаточно известная. В свое время, когда СССР изображал активную борьбу за мир и ядерное разоружение, подобные организации активно пиарились советской прессой, сейчас же о них пишут пореже, но они существуют и работают.
Автор уже не раз писал о достаточно сомнительных планах Пентагона "перепилить" некоторую небольшую часть основного ядерного боеприпаса США, 100-кт W761 (больше половины оставшегося у США ядерного арсенала — это они) в боеприпас W76-2 особо малой мощности, в 6,5-кт "шипучку" (термин, означающий нештатное срабатывание термоядерного боеприпаса с резко пониженным энерговыходом). Планы сомнительны в том числе потому, что такой "тактический" боеприпас, на словах призванный хоть на йоту сократить абсолютное отставание от РФ в нестратегических боеприпасах, никак в достижении этой цели не поможет. Потому что сверхмалая мощность не делает боеприпас тактическим, его делает им носитель, и только он. Скажем, один из вариантов "Авангарда" (и сходных систем меньших размеров и мощности) вообще ожидается неядерным. По технологии, но не по ущербу — тут вполне сравним может оказаться с ядерным боеприпасом малой мощности. Но сделает ли это такой вариант "Авангарда" относящимся к тактическому ядерному оружию? Нет, он останется стратегическим, будучи размещенным на МБР. Так и с W76-2 (кстати, недавние релизы Пентагона именовали его как W76-4) — он же останется размещенным на БРПЛ "Трайдент-2" D5 и останется оружием стратегическим, и оценен противником будет также при пуске, и ответ будет стратегическим оружием, и не дожидаясь результатов. Нормальной или большой мощности и массово.
А физик и одна из директоров "программы глобальной безопасности" в вышеупомянутой организации "Союз обеспокоенных ученых", Лизбет Гронлунд, подошла к вопросу W76-2(4) с другой стороны. Она решила пройтись по доводам военных и поддерживающих эту вивисекторскую операцию по порче хороших боеприпасов сенаторов. Они обычно утверждают, что у США практически нет боеприпасов сверхмалой мощности в настоящее время, и если Россия, скажем, на европейском театре, начнет активное применение имеющегося у нее в огромных количествах ТЯО, то США и ответить-то нечем, кроме авиабомб В-61, которые еще попробуй довезти до цели в условиях плотной ПВО. Операция по переделке всех оставшихся В-61 в корректируемую В-61-12 уменьшенной до 50-кт мощности, кстати, не очень поспособствует увеличению этих самых шансов, хотя немного они прибавятся у носителя. К тому же в Пентагоне все лелеют идею ограниченной (у нас она называется региональной высокой интенсивности) войны, с ограниченным, скажем, Европой, районом применения ядерных боеприпасов. Европейцев, разумеется, им не жалко. Поэтому они и аргументируют нужду в боеприпасах малой мощности, мол, это позволит не раздуть пожар войны до мирового, а там, может, и с Россией договоримся, бог весть. О том, что попытка ответить на применение, скажем, ядерных снарядов, авиабомб, или нестратегических баллистических ракет пуском БРПЛ с подводного ракетоносца, приведет к обратному эффекту — видно, не задумываются. Гронлунд также пишет об этом, но также она обращает внимание на одну большую ложь Пентагона и присных — на то, что у США якобы нет боеприпасов малой и особо малой мощности.
Такие боеприпасы на самом деле в отощавшем и продолжающем худеть арсенале США имеются, и Лизбет Гронлунд об этом упоминает. Первое — это все те же тактические авиабомбы В-61. Из примерно полутысячи сохранившихся авиабомб, сейчас в строю, до начала переделки их почти всех (остальных ждет утилизация) в 12-ю модификацию, имеются бомбы следующих модификаций — 3, 4, 7 и 11, а также в неактивном виде хранились бомбы 10-й модификации, переделанные в свое время из боеприпасов W85, то есть БЧ БРСД "Першинг-2", но они, скорее всего, уже утилизированы. Так вот, все эти модификации явлются бомбами регулируемой мощности. Модель 3 имеет селектируемые мощности 0,3 кт, 1,5 кт, 60 кт, 170 кт, Модель 4 — 0,3 кт, 1,5 кт, 10 кт и 45 кт. Бомбы Модели 7 и Модели 10 имеют максимальную мощность в семействе — 340 кт, и потому зовутся также "стратегическими" бомбами, но также у одной есть еще 3 варианта, начиная с 10 кт, у второй же их два — от 0,3 кт и выше и до максимума. Таким образом, нет проблемы переключить эту бомбу на нужную, адекватную угрозе, мощность, и не эскалировать конфликт. Проблема лишь в эффективности, что против нашей ПВО, что против китайской, которая, нашими стараниями, весьма сильно укрепилась. Но, как видим, боеприпас малой мощности есть и Пентагон тут соврал.
Но есть и более эффективные спецбоеприпасы в арсенале также с селектируемой мощностью. Речь о СБЧ авиационных крылатых ракет AGM-86, применяемых бомбардировщиками В-52Н, то есть о W80-1, которых имеется не так уж мало — меньше полутысячи. Их, переделав в W-80-4, запланировано перенести и на новую КР, разработку которой недавно начали. У W80 всего два варианта выбора мощности — на это пошли ради упрошения и удешевления конструкции. Один — 150 кт, а второй — 5 кт. И возможность донести боеприпас до цели с помощью КР, как видим, куда как выше, даже в условиях плотной ПВО есть пусть и небольшие, но шансы. Как видим, заключает Л. Гронлунд, ссылки на отсутствие боеприпасов малой и особо малой мощности несостоятельны. Хотя, ехидно отмечает ученая, надо признать, что 6,5-кт W76-2(4) перекрывает очень важный диапазон между 5 кт на W80-1 и 10кт на В-61, ведь это такая "зияющая дыра"!
Вообще, если внимательно рассмотреть всю затею с переделкой W76-1, то кроме "освоения бюджетных средств", то есть распила и разворовывания, разумных объяснений как-то не подбирается. Ну должны же в Пентагоне хотя бы понимать бесполезность подобного боеприпаса, и то, что его применение вызовет совсем несравнимый по ущербу ответ? Понятно, от Сената и Конгресса этого ждать бессмысленно, не тот там интеллектуальный потенциал, там полно людей, легко верящих в переворот, организованный Путиным в Лимпопо или в то, что немцы сбросили в 1941-м на Америку атомную бомбу (это, если помните, симпатичная 29-летняя А. Окасио-Кортес заявила). Зато в Конгрессе достаточно потенциала, чтобы топить любые инициативы Трампа и наоборот, есть свои инструменты и у трампистов. Пожелаем им успехов в их битвах жабы с гадюкой, и по любому поводу пусть грызутся и далее — нормальным странам спокойнее спать будет.
Хочется также заметить, что "обеспокоенная ученая" Гронлунд не смогла не добавить ложку дегтя в свое выступление. В приложенной к статье табличке мощности ряда ядерных боеприпасов указаны с ошибками, если опираться на имеющиеся открытые данные. Впрочем, в основном она все равно права — пустая это затея с переделкой W76-1 и доводы совершенно надуманные. Боеприпасы небольшой мощности имеются, а повышение эффективности их доставки должно достигаться иначе, чем уменьшением мощности стратегического боеприпаса на стратегическом же носителе. И неядерный "Авангард" может быть тоже воспринят как ядерный, и отреагировать на него могут соответственно. Если успеют. Но его-то никто за тактический выдавать и не собирается.
Но борьба идет и на медийном уровне. В том числе в экспертном сообществе США. А надо сказать, что различные околоядерные исследователи в основном настроены "продемократически" — ученые же, что с них возьмешь? Многие из них априори заражены "либеральной бациллой", поэтому Трамп у них считается дуболомом и позором власти, и они пытаются валять его в дегте и перьях, как могут, и делают это как по зову сердца, так и по призыву кошелька — ведь неподкупные независимые эксперты существуют, пока не умерли от голода или пока не поумнели.
Это и Федерация американских ученых, где исследованиями в сфере стратегической стабильности верховодит незабвенный Х. Кристенсен, столь обожающий делать выводы на основе взятых с потолка оценок, но, тем не менее, иногда весьма интересный автор. И есть такая организация, как Союз обеспокоенных ученых, тоже достаточно известная. В свое время, когда СССР изображал активную борьбу за мир и ядерное разоружение, подобные организации активно пиарились советской прессой, сейчас же о них пишут пореже, но они существуют и работают.
Автор уже не раз писал о достаточно сомнительных планах Пентагона "перепилить" некоторую небольшую часть основного ядерного боеприпаса США, 100-кт W761 (больше половины оставшегося у США ядерного арсенала — это они) в боеприпас W76-2 особо малой мощности, в 6,5-кт "шипучку" (термин, означающий нештатное срабатывание термоядерного боеприпаса с резко пониженным энерговыходом). Планы сомнительны в том числе потому, что такой "тактический" боеприпас, на словах призванный хоть на йоту сократить абсолютное отставание от РФ в нестратегических боеприпасах, никак в достижении этой цели не поможет. Потому что сверхмалая мощность не делает боеприпас тактическим, его делает им носитель, и только он. Скажем, один из вариантов "Авангарда" (и сходных систем меньших размеров и мощности) вообще ожидается неядерным. По технологии, но не по ущербу — тут вполне сравним может оказаться с ядерным боеприпасом малой мощности. Но сделает ли это такой вариант "Авангарда" относящимся к тактическому ядерному оружию? Нет, он останется стратегическим, будучи размещенным на МБР. Так и с W76-2 (кстати, недавние релизы Пентагона именовали его как W76-4) — он же останется размещенным на БРПЛ "Трайдент-2" D5 и останется оружием стратегическим, и оценен противником будет также при пуске, и ответ будет стратегическим оружием, и не дожидаясь результатов. Нормальной или большой мощности и массово.
А физик и одна из директоров "программы глобальной безопасности" в вышеупомянутой организации "Союз обеспокоенных ученых", Лизбет Гронлунд, подошла к вопросу W76-2(4) с другой стороны. Она решила пройтись по доводам военных и поддерживающих эту вивисекторскую операцию по порче хороших боеприпасов сенаторов. Они обычно утверждают, что у США практически нет боеприпасов сверхмалой мощности в настоящее время, и если Россия, скажем, на европейском театре, начнет активное применение имеющегося у нее в огромных количествах ТЯО, то США и ответить-то нечем, кроме авиабомб В-61, которые еще попробуй довезти до цели в условиях плотной ПВО. Операция по переделке всех оставшихся В-61 в корректируемую В-61-12 уменьшенной до 50-кт мощности, кстати, не очень поспособствует увеличению этих самых шансов, хотя немного они прибавятся у носителя. К тому же в Пентагоне все лелеют идею ограниченной (у нас она называется региональной высокой интенсивности) войны, с ограниченным, скажем, Европой, районом применения ядерных боеприпасов. Европейцев, разумеется, им не жалко. Поэтому они и аргументируют нужду в боеприпасах малой мощности, мол, это позволит не раздуть пожар войны до мирового, а там, может, и с Россией договоримся, бог весть. О том, что попытка ответить на применение, скажем, ядерных снарядов, авиабомб, или нестратегических баллистических ракет пуском БРПЛ с подводного ракетоносца, приведет к обратному эффекту — видно, не задумываются. Гронлунд также пишет об этом, но также она обращает внимание на одну большую ложь Пентагона и присных — на то, что у США якобы нет боеприпасов малой и особо малой мощности.
Такие боеприпасы на самом деле в отощавшем и продолжающем худеть арсенале США имеются, и Лизбет Гронлунд об этом упоминает. Первое — это все те же тактические авиабомбы В-61. Из примерно полутысячи сохранившихся авиабомб, сейчас в строю, до начала переделки их почти всех (остальных ждет утилизация) в 12-ю модификацию, имеются бомбы следующих модификаций — 3, 4, 7 и 11, а также в неактивном виде хранились бомбы 10-й модификации, переделанные в свое время из боеприпасов W85, то есть БЧ БРСД "Першинг-2", но они, скорее всего, уже утилизированы. Так вот, все эти модификации явлются бомбами регулируемой мощности. Модель 3 имеет селектируемые мощности 0,3 кт, 1,5 кт, 60 кт, 170 кт, Модель 4 — 0,3 кт, 1,5 кт, 10 кт и 45 кт. Бомбы Модели 7 и Модели 10 имеют максимальную мощность в семействе — 340 кт, и потому зовутся также "стратегическими" бомбами, но также у одной есть еще 3 варианта, начиная с 10 кт, у второй же их два — от 0,3 кт и выше и до максимума. Таким образом, нет проблемы переключить эту бомбу на нужную, адекватную угрозе, мощность, и не эскалировать конфликт. Проблема лишь в эффективности, что против нашей ПВО, что против китайской, которая, нашими стараниями, весьма сильно укрепилась. Но, как видим, боеприпас малой мощности есть и Пентагон тут соврал.
Но есть и более эффективные спецбоеприпасы в арсенале также с селектируемой мощностью. Речь о СБЧ авиационных крылатых ракет AGM-86, применяемых бомбардировщиками В-52Н, то есть о W80-1, которых имеется не так уж мало — меньше полутысячи. Их, переделав в W-80-4, запланировано перенести и на новую КР, разработку которой недавно начали. У W80 всего два варианта выбора мощности — на это пошли ради упрошения и удешевления конструкции. Один — 150 кт, а второй — 5 кт. И возможность донести боеприпас до цели с помощью КР, как видим, куда как выше, даже в условиях плотной ПВО есть пусть и небольшие, но шансы. Как видим, заключает Л. Гронлунд, ссылки на отсутствие боеприпасов малой и особо малой мощности несостоятельны. Хотя, ехидно отмечает ученая, надо признать, что 6,5-кт W76-2(4) перекрывает очень важный диапазон между 5 кт на W80-1 и 10кт на В-61, ведь это такая "зияющая дыра"!
Вообще, если внимательно рассмотреть всю затею с переделкой W76-1, то кроме "освоения бюджетных средств", то есть распила и разворовывания, разумных объяснений как-то не подбирается. Ну должны же в Пентагоне хотя бы понимать бесполезность подобного боеприпаса, и то, что его применение вызовет совсем несравнимый по ущербу ответ? Понятно, от Сената и Конгресса этого ждать бессмысленно, не тот там интеллектуальный потенциал, там полно людей, легко верящих в переворот, организованный Путиным в Лимпопо или в то, что немцы сбросили в 1941-м на Америку атомную бомбу (это, если помните, симпатичная 29-летняя А. Окасио-Кортес заявила). Зато в Конгрессе достаточно потенциала, чтобы топить любые инициативы Трампа и наоборот, есть свои инструменты и у трампистов. Пожелаем им успехов в их битвах жабы с гадюкой, и по любому поводу пусть грызутся и далее — нормальным странам спокойнее спать будет.
Хочется также заметить, что "обеспокоенная ученая" Гронлунд не смогла не добавить ложку дегтя в свое выступление. В приложенной к статье табличке мощности ряда ядерных боеприпасов указаны с ошибками, если опираться на имеющиеся открытые данные. Впрочем, в основном она все равно права — пустая это затея с переделкой W76-1 и доводы совершенно надуманные. Боеприпасы небольшой мощности имеются, а повышение эффективности их доставки должно достигаться иначе, чем уменьшением мощности стратегического боеприпаса на стратегическом же носителе. И неядерный "Авангард" может быть тоже воспринят как ядерный, и отреагировать на него могут соответственно. Если успеют. Но его-то никто за тактический выдавать и не собирается.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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