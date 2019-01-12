В ВРУ увидели угрозу в оттоке населения: Даже сантехников некем будем заменить

Не думают (что будет) завтра, послезавтра или через 10-20 лет. Мы окажемся в ситуации, когда нам будем некем заменить даже сантехника.

В Верховной раде Украине указали на беспрецедентные темпы миграции. По словам нардепа Евгения Рыбчинского, являющегося зампредом комитета ВРУ по делам ветеранов и участников боевых действий, на Украине сегодня никто не занимается экономикой, что и приводит к массовому выезду людей из страны.Депутат обратил внимание на то, Украине ежедневно теряет как рабочие руки, так и квалифицированных профессионалов в различных отраслях.Рыбчинский:По словам депутата Верховной рады, отток населения из страны приводит к огромным проблемам в научной и технической сферах. Украину покинули десятки тысяч инженеров, учёных, конструкторов, специалистов в сфере экономики и др. При этом подавляющее большинство граждан Украины выбирают для трудовой деятельности Польшу и Россию. В одной только нашей стране трудовыми отношениями заняты более 2,8 млн украинцев, и это только по официальной статистике.Отъезд с территории Украины мужчин приводит ещё и к известным проблемам мобилизационного характера. В ряде областей во время введённого Порошенко военного положения мобилизационно-учётная кампания показала, что "на месте" находятся не более 20% резервистов.