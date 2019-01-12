Лукашенко заявил, что Белоруссию будут пробовать на зуб

Во время приёма, посвящённого наступлению старого Нового года, президент Белоруссии заявил, что страну в ближайшее время ожидают серьёзные испытания. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в 2019-2020 годах будут «пробовать на зуб».Лукашенко, конкретизируя своё высказывание, отметил, что белорусский народ «будут проверять на то», достоин ли он независимости или нет. При этом белорусский президент заявил, что на это необходимо давать чёткий ответ, и «этот ответ будет найден».Напомним, что это не первое подобного рода высказывание от Александра Лукашенко. В последние несколько недель его риторика стала особенно нервозной. Причина заключается в том, что российские экономические власти фактически отказывают в субсидировании белорусской экономики и требуют от Минска действовать по единым правилам.Яблоком раздора стали цены на энергоносители. Россия субсидируют те объёмы энергоносителей для Минска, которые необходимы для внутреннего (белорусского) потребления. Однако официальный Минск желает видеть от Москвы подарок в виде внутрироссийских цен на нефть и газ для РБ в тех объёмах, которые запросит сам.Несколько дней назад Лукашенко заявил, что Россия может потерять своего союзника, фактически если не выполнит требований Белоруссии. Это прозвучало достаточно дерзко. Мало того, не совсем понятно, держатся ли союзнические отношения с РФ со стороны Александра Лукашенко исключительно на российских субсидиях: есть субсидии – союзник, нет субсидий – будет искать других союзников?