Кавказские джихадисты на сирийской войне. Часть первая
В этом материале мы затронем крайне малоизвестную и отчасти неприятную тему участия отдельной группировки джихадистов – выходцев с российского Кавказа в сирийской гражданской войне. Данная статья является эксклюзивным материалом, подготовленным специально для нашего портала, и базируется на ряде неизвестных широкому кругу лиц источников.
Речь пойдёт об объединении исламских экстремистов, известным под наименованием «Аджнад аль-Кавказ» («Ajnad al-Kavkaz», «Солдаты Кавказа»). Наименование этой группировки происходит от арабского слова «джунд» — «войско», а «аджнад» — буквально «участники войска», т.е. «солдаты».
Это относительно малоизвестное экстремистское сообщество, объединяющее радикальных исламистов – выходцев с российского Кавказа, преимущественно этнических чеченцев, с небольшими добавлениями ингушей, черкесов, аварцев, других дагестанцев и т.д. Его история начинается с того времени, когда по итогам второй чеченской войны и в ходе продолжавшейся долгие 2000-е годы антитеррористической операции на Северном Кавказе многие из чеченских боевиков (те, кто выжил) были вынуждены бежать на территорию Турции.
Приблизительно в период 2009-2010 годов в их среде было создано некое сообщество экстремистов, которые готовы были «продолжать джихад против кафиров» в других странах, вне территориальных границ РФ. Однако условием их вполне благополучного существования на территории Турции (на деньги зарубежных спонсоров) был отказ от подрывной противозаконной деятельности, и для участия в боевых действиях у данных лиц возможностей до определённого времени не было, при том, что ехать обратно для них означало сразу же быть отправленным к «гуриям». Отметим, что в это время турецкие и американские спецслужбы отлично знали про них, но никаких действий против чеченских боевиков, проживавших на территории Турции, не предпринимали.
И когда в Тунисе, а потом во многих иных странах арабского мира вспыхнули «революции арабской весны», эти чеченские экстремисты решили принять в данных событиях живейшее участие. Но совершенно особую роль в их судьбе оказал вооружённый мятеж в Сирийской Арабской Республике. Именно в эту страну поехала наиболее радикальная часть из их сообщества, которая сразу же присоединилась к суннитским мятежникам, получив вновь доступ к оружию (а, по некоторым данным, получив всю необходимую экипировку от турецких силовиков на границе).
В ходе нараставших военных успехов «вооружённой оппозиции» в их среде росла и численность боевиков – выходцев с российского Северного Кавказа. В 2012-2013 годах они сформировали два собственных объединения вооружённых экстремистов. Первое из них, базировавшееся в провинции Латакия, называлось «Джамаат аль-Хилафа аль-Кавказийя» («Объединение Кавказского халифата»).
Во главе него встал некий Абдул-Хаким аль-Шишани, бывший командир центрального сектора террористического «вилайета нохичйон» на территории Чеченской республики. Подконтрольные ему силы на 2013-2014 год оценочно насчитывали 80-100 боевиков, что, надо сказать, довольно немало для диверсионного подразделения ветеранов войны в Чечне.
Согласно сирийским источникам, их контролировали турецкие спецслужбы (а через них и американские), которые в равной степени были готовы использовать данных боевиков как против России на Кавказе, так и против Сирии.
Вскоре был создан «Джамаат джунд аль-Кавказ» («Объединение солдат Кавказа»), небольшое экстремистское сообщество из потомков кавказских «мухаджиров» (преимущественно этнических черкесов), проживавших на территории Сирии, Иордании и Турции со второй половины XIX века. Базировались боевики данной группы в районе Эль-Кунейтры и насчитывали в своих рядах на тот период около 30 человек.
Данное террористическое сообщество, по мнению сирийских служб безопасности, контролировалось иорданской или катарской разведкой (а через них ниточки тянутся к британским или американским спецслужбам), которые, как известно, с большим энтузиазмом участвовали и участвуют в ближневосточной конфронтации.
В 2013 году оба этих объединения вошли в состав террористической и запрещённой в РФ группировки «Ансар аш-Шам», однако оставались внутри неё относительно недолго. В 2014 году к группировке «Джамаат джунд аль-Кавказ» присоединилась небольшая экстремистская группа радикальных исламистов «Ахрар аш-Шеркес» («Свободные черкесы»), составленная из этнических черкесов, проживавших в районе Голанских высот на севере Израиля.
Эта группировка, по некоторым сведениям, с самого начала контролировалась одним из подразделений израильской разведки (а через них, значит, снова к североамериканским агентам, являющимся, как известно, основными стратегическими партнёрами разведслужб Израиля), которая в том числе и через них стремилась всячески усугубить гражданскую войну в Сирии.
Постепенно, к весне 2015 года, все три вышеуказанных исламистских организации слились в единое объединение экстремистов под названием «Аджанд аль-Кавказ» во главе с аль-Шишани, ставшим «верховным эмиром».
Судя по всему, их тайные кураторы – из Турции, Иордании или Катара и Израиля, при вероятной верховной координации со стороны заокеанских партнёров, как-то смогли договориться между собой и посчитали возможным соединить усилия данного исламистского сообщества в борьбе против законного правительства Башара Асада.
В 2015 году группировка исламских экстремистов «Ажнад аль-Кавказ» вошла в состав новообразованного объединения сирийских джихадистов «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания» / «Силы Победы»), альянса суннитских групп «вооружённой оппозиции» во главе с «Джабхат ан-Нусрой», известным филиалом «Аль-Каиды» в Сирии (все вышеуказанные сообщества признаны террористическими и запрещены в РФ).
Первой широкомасштабной операцией, в которой приняли участие боевики «Джанд аль-Кавказ», было наступление джихадистов на Идлиб весной 2015 года. Всего в данном наступлении участвовали силы многих групп мятежников («Фронт ан-Нусры», «Ахрар аш-Шам», «Сирийский легион», «Джейш аль-Сунна», «Лива аль-Хакк» и иные, часть их которых запрещена в РФ), общим числом в несколько тысяч боевиков.
24 марта 2015 года объединённые силы «Джейш аль-Фатх» атаковали столицу этой провинции и через 3 дня пробились в сам город. Правительственные подразделения, к сожалению, в целом не оказали решительного сопротивления, и к 1 апреля 2015 года Идлиб оказался в руках боевиков. 2-3 апреля силы мятежников вполне успешно даже попытались преследовать отходившие от города правительственные силы, но были остановлены и отброшены пришедшими 4 апреля 2015 года «Силами Тигра» («Кават аль-Нимра»).
К 8 апреля фронт стабилизировался, а 15 апреля правительственные войска, сконцентрировав артиллерию и авиацию, перешли к контрнаступление, 20 апреля войдя в Идлиб, и к 25 апреля вновь установив полный контроль над городом.
Известно, что в ходе этих боёв объединённая группировка кавказских джихадистов, насчитывавшая около 100-120 человек, сформировала ударную группу примерно из 40 человек, которая принесла значительный вред правительственным силам.
В мае 2015 года лидеры «Аджнад аль-Кавказ» выступили (возможно, с подачи заграничных кураторов) с популистским заявлением о том, что они официально не являются частью «имарата Кавказ» и не входят ни в одну из группировок сирийских мятежников, а «просто являются их независимыми союзниками».
Осенью 2015 – весной 2016 года это подразделение «настоящих кавказских мухаджиров» отметилось в провинции Латакия, где в течение нескольких месяцев шло ожесточённое противостояние между силами вооружённых мятежников, которых спонсировал и поддерживал широчайший спектр государств, и силами правительства Б. Асада, поддерживавшихся только Россией и Ираном.
Со стороны сил джихадистов в боях на территории мухафазы Латакия принимали участие «Сирийская свободная армия», «Исламский фронт» во главе с «Ахрар аш-Шам», «Фронт ан-Нусра» (в который пока всё ещё входили и боевики с Кавказа), отряд «Исламской партии Туркестана в Сирии», подразделения поддерживаемых Турцией сирийских туркоманов и т.п. (большинство из вышеуказанных группировок запрещены в РФ).
Со стороны правительственных сил, кроме сирийской армии, им противостояли подразделения ливанских шиитов из «Хизбаллы», алавитов-баасистов из «Бригады львов имама Хусейна», сирийских, иракских и иранских шиитов из «Лива Асад Аллах аль-Галиб», сирийских марксистов из «Народного фронта сирийского сопротивления», сирийских националистов из «Бригады Сирийской социал-националистической партии» и т.д., не говоря о российской группировке в Сирии, действия которой и внесли главный вклад в победу над джихадистами.
Мы не будем описывать подробности этого противостояния, приведшего к освобождению большей части территории провинции Латакия, только отметим, что эта победа сирийских правительственных сил была бы невозможна без активной военной помощи со стороны нашей страны. И именно в ходе боёв за эту мухафазу наши ВКС понесли относительно серьёзные потери, включая печально известный эпизод со сбитым турецким истребителем российским самолётом Су-24.
Согласно заявлению боевиков из «Аджнад аль-Кавказ» (достоверность которого пока достаточно трудно проверить), в ходе боёв за Латакию они снова, впервые за много лет, столкнулись в наземных боях с подразделениями российской армии, а также с частями различных проправительственных ополчений, в которых действовали российские военные советники.
И именно в тот период джихадисты с российского Кавказа, видимо, поняв, что главным противником России в этой войне являются радикальные халифатисты из «Исламского государства» (признанного террористическим и запрещённого в РФ) и приравненных к нему группировок, с которыми не будет никогда никаких переговоров, всё больше стараются дистанцироваться от «ИГ».
Первую половину 2016 года боевики из «Аджнад аль-Кавказ» провели на оставшейся под контролем вооружённых мятежников трети провинции Латакия. Там они стали выступать уже в качестве инструкторов и советников при подготовке новых отрядов из рекрутов «сирийской вооружённой оппозиции». В тот период лидеры джихадистов в этом регионе стали готовиться к реализации нового плана наступления, ставшего известным позднее как новая битва при Ярмуке, однако продолжение темы оставим для второй части.
Речь пойдёт об объединении исламских экстремистов, известным под наименованием «Аджнад аль-Кавказ» («Ajnad al-Kavkaz», «Солдаты Кавказа»). Наименование этой группировки происходит от арабского слова «джунд» — «войско», а «аджнад» — буквально «участники войска», т.е. «солдаты».
Это относительно малоизвестное экстремистское сообщество, объединяющее радикальных исламистов – выходцев с российского Кавказа, преимущественно этнических чеченцев, с небольшими добавлениями ингушей, черкесов, аварцев, других дагестанцев и т.д. Его история начинается с того времени, когда по итогам второй чеченской войны и в ходе продолжавшейся долгие 2000-е годы антитеррористической операции на Северном Кавказе многие из чеченских боевиков (те, кто выжил) были вынуждены бежать на территорию Турции.
Приблизительно в период 2009-2010 годов в их среде было создано некое сообщество экстремистов, которые готовы были «продолжать джихад против кафиров» в других странах, вне территориальных границ РФ. Однако условием их вполне благополучного существования на территории Турции (на деньги зарубежных спонсоров) был отказ от подрывной противозаконной деятельности, и для участия в боевых действиях у данных лиц возможностей до определённого времени не было, при том, что ехать обратно для них означало сразу же быть отправленным к «гуриям». Отметим, что в это время турецкие и американские спецслужбы отлично знали про них, но никаких действий против чеченских боевиков, проживавших на территории Турции, не предпринимали.
И когда в Тунисе, а потом во многих иных странах арабского мира вспыхнули «революции арабской весны», эти чеченские экстремисты решили принять в данных событиях живейшее участие. Но совершенно особую роль в их судьбе оказал вооружённый мятеж в Сирийской Арабской Республике. Именно в эту страну поехала наиболее радикальная часть из их сообщества, которая сразу же присоединилась к суннитским мятежникам, получив вновь доступ к оружию (а, по некоторым данным, получив всю необходимую экипировку от турецких силовиков на границе).
Боевики из группировки "Аджнад аль-Кавказ" в Идлибе. Источник фото: twitter.com/worldonalert
В ходе нараставших военных успехов «вооружённой оппозиции» в их среде росла и численность боевиков – выходцев с российского Северного Кавказа. В 2012-2013 годах они сформировали два собственных объединения вооружённых экстремистов. Первое из них, базировавшееся в провинции Латакия, называлось «Джамаат аль-Хилафа аль-Кавказийя» («Объединение Кавказского халифата»).
Во главе него встал некий Абдул-Хаким аль-Шишани, бывший командир центрального сектора террористического «вилайета нохичйон» на территории Чеченской республики. Подконтрольные ему силы на 2013-2014 год оценочно насчитывали 80-100 боевиков, что, надо сказать, довольно немало для диверсионного подразделения ветеранов войны в Чечне.
Согласно сирийским источникам, их контролировали турецкие спецслужбы (а через них и американские), которые в равной степени были готовы использовать данных боевиков как против России на Кавказе, так и против Сирии.
Вскоре был создан «Джамаат джунд аль-Кавказ» («Объединение солдат Кавказа»), небольшое экстремистское сообщество из потомков кавказских «мухаджиров» (преимущественно этнических черкесов), проживавших на территории Сирии, Иордании и Турции со второй половины XIX века. Базировались боевики данной группы в районе Эль-Кунейтры и насчитывали в своих рядах на тот период около 30 человек.
Данное террористическое сообщество, по мнению сирийских служб безопасности, контролировалось иорданской или катарской разведкой (а через них ниточки тянутся к британским или американским спецслужбам), которые, как известно, с большим энтузиазмом участвовали и участвуют в ближневосточной конфронтации.
В 2013 году оба этих объединения вошли в состав террористической и запрещённой в РФ группировки «Ансар аш-Шам», однако оставались внутри неё относительно недолго. В 2014 году к группировке «Джамаат джунд аль-Кавказ» присоединилась небольшая экстремистская группа радикальных исламистов «Ахрар аш-Шеркес» («Свободные черкесы»), составленная из этнических черкесов, проживавших в районе Голанских высот на севере Израиля.
Эта группировка, по некоторым сведениям, с самого начала контролировалась одним из подразделений израильской разведки (а через них, значит, снова к североамериканским агентам, являющимся, как известно, основными стратегическими партнёрами разведслужб Израиля), которая в том числе и через них стремилась всячески усугубить гражданскую войну в Сирии.
Постепенно, к весне 2015 года, все три вышеуказанных исламистских организации слились в единое объединение экстремистов под названием «Аджанд аль-Кавказ» во главе с аль-Шишани, ставшим «верховным эмиром».
Судя по всему, их тайные кураторы – из Турции, Иордании или Катара и Израиля, при вероятной верховной координации со стороны заокеанских партнёров, как-то смогли договориться между собой и посчитали возможным соединить усилия данного исламистского сообщества в борьбе против законного правительства Башара Асада.
В 2015 году группировка исламских экстремистов «Ажнад аль-Кавказ» вошла в состав новообразованного объединения сирийских джихадистов «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания» / «Силы Победы»), альянса суннитских групп «вооружённой оппозиции» во главе с «Джабхат ан-Нусрой», известным филиалом «Аль-Каиды» в Сирии (все вышеуказанные сообщества признаны террористическими и запрещены в РФ).
Общая схема битвы за Идлиб в 2015 году
Первой широкомасштабной операцией, в которой приняли участие боевики «Джанд аль-Кавказ», было наступление джихадистов на Идлиб весной 2015 года. Всего в данном наступлении участвовали силы многих групп мятежников («Фронт ан-Нусры», «Ахрар аш-Шам», «Сирийский легион», «Джейш аль-Сунна», «Лива аль-Хакк» и иные, часть их которых запрещена в РФ), общим числом в несколько тысяч боевиков.
24 марта 2015 года объединённые силы «Джейш аль-Фатх» атаковали столицу этой провинции и через 3 дня пробились в сам город. Правительственные подразделения, к сожалению, в целом не оказали решительного сопротивления, и к 1 апреля 2015 года Идлиб оказался в руках боевиков. 2-3 апреля силы мятежников вполне успешно даже попытались преследовать отходившие от города правительственные силы, но были остановлены и отброшены пришедшими 4 апреля 2015 года «Силами Тигра» («Кават аль-Нимра»).
К 8 апреля фронт стабилизировался, а 15 апреля правительственные войска, сконцентрировав артиллерию и авиацию, перешли к контрнаступление, 20 апреля войдя в Идлиб, и к 25 апреля вновь установив полный контроль над городом.
Известно, что в ходе этих боёв объединённая группировка кавказских джихадистов, насчитывавшая около 100-120 человек, сформировала ударную группу примерно из 40 человек, которая принесла значительный вред правительственным силам.
В мае 2015 года лидеры «Аджнад аль-Кавказ» выступили (возможно, с подачи заграничных кураторов) с популистским заявлением о том, что они официально не являются частью «имарата Кавказ» и не входят ни в одну из группировок сирийских мятежников, а «просто являются их независимыми союзниками».
Осенью 2015 – весной 2016 года это подразделение «настоящих кавказских мухаджиров» отметилось в провинции Латакия, где в течение нескольких месяцев шло ожесточённое противостояние между силами вооружённых мятежников, которых спонсировал и поддерживал широчайший спектр государств, и силами правительства Б. Асада, поддерживавшихся только Россией и Ираном.
Со стороны сил джихадистов в боях на территории мухафазы Латакия принимали участие «Сирийская свободная армия», «Исламский фронт» во главе с «Ахрар аш-Шам», «Фронт ан-Нусра» (в который пока всё ещё входили и боевики с Кавказа), отряд «Исламской партии Туркестана в Сирии», подразделения поддерживаемых Турцией сирийских туркоманов и т.п. (большинство из вышеуказанных группировок запрещены в РФ).
Кавказские джихадисты в горах провинции Латакия. Источник фото: waroffline.org
Со стороны правительственных сил, кроме сирийской армии, им противостояли подразделения ливанских шиитов из «Хизбаллы», алавитов-баасистов из «Бригады львов имама Хусейна», сирийских, иракских и иранских шиитов из «Лива Асад Аллах аль-Галиб», сирийских марксистов из «Народного фронта сирийского сопротивления», сирийских националистов из «Бригады Сирийской социал-националистической партии» и т.д., не говоря о российской группировке в Сирии, действия которой и внесли главный вклад в победу над джихадистами.
Мы не будем описывать подробности этого противостояния, приведшего к освобождению большей части территории провинции Латакия, только отметим, что эта победа сирийских правительственных сил была бы невозможна без активной военной помощи со стороны нашей страны. И именно в ходе боёв за эту мухафазу наши ВКС понесли относительно серьёзные потери, включая печально известный эпизод со сбитым турецким истребителем российским самолётом Су-24.
Согласно заявлению боевиков из «Аджнад аль-Кавказ» (достоверность которого пока достаточно трудно проверить), в ходе боёв за Латакию они снова, впервые за много лет, столкнулись в наземных боях с подразделениями российской армии, а также с частями различных проправительственных ополчений, в которых действовали российские военные советники.
И именно в тот период джихадисты с российского Кавказа, видимо, поняв, что главным противником России в этой войне являются радикальные халифатисты из «Исламского государства» (признанного террористическим и запрещённого в РФ) и приравненных к нему группировок, с которыми не будет никогда никаких переговоров, всё больше стараются дистанцироваться от «ИГ».
Первую половину 2016 года боевики из «Аджнад аль-Кавказ» провели на оставшейся под контролем вооружённых мятежников трети провинции Латакия. Там они стали выступать уже в качестве инструкторов и советников при подготовке новых отрядов из рекрутов «сирийской вооружённой оппозиции». В тот период лидеры джихадистов в этом регионе стали готовиться к реализации нового плана наступления, ставшего известным позднее как новая битва при Ярмуке, однако продолжение темы оставим для второй части.
- Автор:
- Михаил Сириец
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