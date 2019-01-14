Кавказские джихадисты на сирийской войне. Часть первая

Сегодня, 15:00

Боевики из группировки "Аджнад аль-Кавказ" в Идлибе. Источник фото: twitter.com/worldonalert

Общая схема битвы за Идлиб в 2015 году

Кавказские джихадисты в горах провинции Латакия. Источник фото: waroffline.org