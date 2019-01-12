В США: глупо не включать в систему ПРО противодействие угрозам от Китая и России

В течение стольких десятилетий мы действовали как Самсон, разделяя Россию и Китай с одной стороны и противоракетную оборону с другой, заявляя, что они никак не связаны. Но нам необходимо защищать себя от российского и китайского ракетного оружия

Попытка организовать стратегическое сдерживание Китая и России с помощью противоракетной обороны, конечно, является дурацким поручением и уводит нас дальше от сокращения ядерного оружия. Надеюсь, что умные головы победят.