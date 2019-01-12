В США: глупо не включать в систему ПРО противодействие угрозам от Китая и России
В американских СМИ сообщается, что на следующей неделе Пентагон опубликует обзор противоракетной обороны США, который должен был представить ещё около год назад. Задержка публикации связана с тем, что в Штатах возникла проблема с логистикой и предназначением создаваемых элементов ПРО.
Портал Defense News пишет о том, что военные эксперты критикуют подход, при котором в Вашингтоне назначение систем ПРО характеризуют исключительно как «против Ирана и Северной Кореи». В частности, приводятся доводы аналитика Центра стратегических и международных исследований Томаса Карако. Он говорит о том, что глупо не иметь плана защиты американских объектов и объектов союзников США от Китая и России. По словам Карако, заявления Дональда Трампа о том, что система ПРО предполагает защиту от северокорейских и иранских ракет и не угрожает стратегической стабильности в отношении КНР и РФ, «являются странными в современном мире».
Карако использует метафоры и аллегории:
Предлагают внести в программу ПРО пункты по «защите от России и Китая» и другие представители американских профессиональных кругов.
Однако, что обращает на себя особое внимание, находятся в США и те, кто называет сами попытки сдерживания России и Китая с помощью систем ПРО глупыми. Такого мнения придерживается Лаура Грего из Союза учёных США. По её словам, организовать действенную систему ПРО в отношении Китая и России – это потратить колоссальные средства с непрогнозируемым результатом.
Лора Грего:
Представляющий Ассоциацию по контролю над вооружениями Кингстон Рейф заявил, что необходимо ввести разграничения в системах ПРО – на региональные системы и глобальную. Он предложил Конгрессу «озаботиться» вопросами создания в РФ и Китае гиперзвукового оружия и включить в стратегию по развитию ПРО идеи по противодействию такого рода вооружениям.
Напомним, что в России ещё несколько лет назад высказались по поводу того, что система ПРО США в Европе – элемент, который подрывает стратегический баланс и несёт угрозу безопасности РФ.
Портал Defense News пишет о том, что военные эксперты критикуют подход, при котором в Вашингтоне назначение систем ПРО характеризуют исключительно как «против Ирана и Северной Кореи». В частности, приводятся доводы аналитика Центра стратегических и международных исследований Томаса Карако. Он говорит о том, что глупо не иметь плана защиты американских объектов и объектов союзников США от Китая и России. По словам Карако, заявления Дональда Трампа о том, что система ПРО предполагает защиту от северокорейских и иранских ракет и не угрожает стратегической стабильности в отношении КНР и РФ, «являются странными в современном мире».
Карако использует метафоры и аллегории:
В течение стольких десятилетий мы действовали как Самсон, разделяя Россию и Китай с одной стороны и противоракетную оборону с другой, заявляя, что они никак не связаны. Но нам необходимо защищать себя от российского и китайского ракетного оружия.
Предлагают внести в программу ПРО пункты по «защите от России и Китая» и другие представители американских профессиональных кругов.
Однако, что обращает на себя особое внимание, находятся в США и те, кто называет сами попытки сдерживания России и Китая с помощью систем ПРО глупыми. Такого мнения придерживается Лаура Грего из Союза учёных США. По её словам, организовать действенную систему ПРО в отношении Китая и России – это потратить колоссальные средства с непрогнозируемым результатом.
Лора Грего:
Попытка организовать стратегическое сдерживание Китая и России с помощью противоракетной обороны, конечно, является дурацким поручением и уводит нас дальше от сокращения ядерного оружия. Надеюсь, что умные головы победят.
Представляющий Ассоциацию по контролю над вооружениями Кингстон Рейф заявил, что необходимо ввести разграничения в системах ПРО – на региональные системы и глобальную. Он предложил Конгрессу «озаботиться» вопросами создания в РФ и Китае гиперзвукового оружия и включить в стратегию по развитию ПРО идеи по противодействию такого рода вооружениям.
Напомним, что в России ещё несколько лет назад высказались по поводу того, что система ПРО США в Европе – элемент, который подрывает стратегический баланс и несёт угрозу безопасности РФ.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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