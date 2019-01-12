В Индии заявили, что в армии страны заканчивается эра советских СВД

Индийская армия использует снайперские винтовки Драгунова под патрон 7,62×54, приобретенные в России в начале 1990-х годов. Но армия хочет модернизировать свои силы и заменить винтовки советской эпохи. СВД имеют дальнобойность в 800 м и не оснащены современными системами прицеливания, сошками. Также боеприпасы к ним очень дороги.

СМИ Индии со ссылкой на командование вооружёнными силами страны сообщает о том, что до конца января 2019 года в страну поступят 5719 снайперских винтовок от итальянских и американских производителей. Это партия снайперского оружия в рамках ранее заключенного контракта с зарубежными производителями стрелкового оружия.В индийских СМИ особо подчёркивается, что приобретение новых снайперских винтовок у западных компаний символизирует «окончание эры советского и российского снайперского оружия» в армии Индии.Так, индийская газета Financial Express публикует материал, в котором обозреватель Хума Сиддикви заявляет о важном решении по замене снайперской винтовки Драгунова на «более современные Beretta (Италия) и Barrett MRAD (США)».Заявлено, что первоначально Индия будет закупать боеприпасы к этому стрелковому оружию за рубежом, а затем организует лицензированное производство у себя в стране.Из материала в упомянутом издании:На самом деле, прицельная дальность СВД составляет 1200 м. При этом современные модификации СВД оснащаются оптическими прицелами, включая прицелы ночного видения. В Индии об этом не слышали?Фраза боеприпасы "очень дороги" тоже выглядит странной. Дороги в сравнении с чем?Кстати, нужно отметить, что СВД в Индии выпускается по российской лицензии.На основании контракта с западными производителями Индия впоследствии получит право на производство 5 млн патронов .338 Lapua Magnum с передачей технологий как государственному предприятию, так и частным компаниям.Первыми индийскими военнослужащими, которые получат новые снайперские винтовки (20 января), станут военнослужащие, относящиеся к Северному командованию индийской армии. Речь идёт о нескольких подразделениях, дислоцированных в районе границы с Пакистаном.Теперь Индия рассматривает возможности закупок карабинов и пулемётов.