Чтиво выходного дня: как критики восприняли бы выход в прокат фильмов СССР сегодня

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем сюжет на тему о том, как современные кинокритики из числа как профессионалов, так и любителей восприняли бы показ советских фильмов, если бы те кинокартины вышли в прокат не в советское время, а сегодня. Речь в первую очередь о военных фильмах.Сегодня, как хорошо известно, практически любой современный полнометражный фильм и даже сериал препарируются так, что его сценаристам, режиссёрам и актёрским труппам после прочтения критических заметок остаётся, разве что, навсегда «завязать» со своей профессией и податься либо в дворники, либо тоже – в критики. Критика разбирает цвет носков, в которых перед камерой появляется главный герой, отмечая, что фильм лучше прямо сейчас отправить на утилизацию.Исходя из этого, «Чтиво выходного дня» предлагает свои краткие варианты рассмотрения советских картин так, как бы их посмотрели критики дня сегодняшнего.сегодня вообще вряд ли вышел бы на экраны.Главный герой появляется на экране, о ужас, в нацистской форме со свастикой на рукаве, беспрестанно курит, чем сразу же нарушает действующее в современной России законодательство о пропаганде одновременно и нацизма, и табакокурения. Мало того, насколько дурной пример он подаёт современным слушателям разведшкол и подрастающему поколению вообще? Ведь у детей, которые смотрят фильм, может возникнуть душевная травма или как минимум сложиться впечатление, что свастика – это хорошо, а курение совсем не вредная привычка… Да и откуда вообще росли руки у сценариста, когда он прописывал сцены курения, ведь в Третьем рейхе в аппарате на это действовал запрет. Вердикт один – всю труппу на кол, звания народных артистов на товарищеском суде отобрать, плёнку порезать на мелкие фрагменты, потраченные деньги вернуть государству. Да и вообще – лучше бы вместо этого фильма пенсию прибавили…. Ну это же вообще ни в какие ворота… Режиссёр ставит под сомнение работу службы обеспечения уже в первых кадрах фильма. Солдаты жарким летним днём несут на себе шинели в виде «катанок». Да ведь любой современный военный снабженец вам скажет, что зимнее обмундирование должно на летний период сдаваться на склад, а военное время сопровождать пехоту «в обозе».Строй неуставной. Одни в пилотках без касок, другие в касках поверх пилоток. Солдаты на марше не умыты. Это что же - намёк на "немытая Россия"? А ведь это уже бросает тень на историческую правду о руководящей роли партии и правительства. А моральные основы? Герой Вячеслава Тихонова рассказывает, что его бросила жена в первый день войны. Да как же можно такое показывать? Это удар по традиционным ценностям. В советское время такого бы точно не сняли… Ах да, это было снято именно в советское время… В общем, сняли бы сегодня – традиционно режиссёра на кол, сценариста расстрелять на площади, актёров отправить на уборку снега в Сибирь без права сниматься в кино пожизненно.. Аморальщина полная. Ну никак не смог обойтись режиссёр без сцены с голыми женщинами в бане. А нужно было делать упор на мужестве русской женщины, а не на её, простите, голом торсе. Что ещё… У них важный бой на носу, а они стишки себе почитывают, всё про любовь да про любовь думают. Женщин-красноармейцев нужно было показывать совершенно не так. А как? Так, чтобы это всё не было водой на мельницу либералов и прочих космополитов. Вердикт – весь творческий коллектив перепрофилировать на сельхозработы, к написанию сценариев и режиссуре не пущать. Потраченные на картину деньги должны отработать при уборке сахарной свёклы.А в общем и целом всех - с наступающим старым Новым годом! И будем надеяться, что современные сценаристы и режиссёры ещё порадуют зрителя настоящими киношедеврами.