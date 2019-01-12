В Китае высказались по поводу поставленных в Казахстан Су-30СМ

«Военное обозрение» сообщало, что в конце декабря в Казахстан Россия поставила партию истребителей Су-30СМ. Тогда официальные структуры не сообщили о количестве боевых самолётов, переданных ВС Республики Казахстан в рамках контракта. По некоторым данным, речь идёт о двух самолётах С-30СМ, которые поставлены на вооружение казахстанских военно-воздушных сил.Обратило на себя внимание то, что закупку Казахстаном истребителей у России активно комментируют в китайских СМИ.Отмечается, что российские истребители были поставлены на 604-ю базу ВВС в РК, и при этом китайскими экспертами отмечается, что «эти Су-30СМ имеют больший функционал, нежели те, которые ранее были поставлены Китаю». По каким критериям в КНР судят о функционале, учитывая исключительно фотоизображения, не сообщается.Однако китайские пользователи в комментариях к заметкам в средствах массовой информации КНР подхватили тему о том, что у Казахстана Су-30 «лучше», чем у Китая, и задались вопросом: а нельзя ли Китаю самому модернизировать ранее закупленные у российского «Сухого» боевые самолёты, доведя до "нужной кондиции"?Этот вопрос выглядит весьма странно, особенно если учесть, что буквально на днях в китайских СМИ было заявлено, что самолёты предыдущих поколений «не должны интересовать» ВВС КНР, так как 5-е поколение (по китайской номенклатуре – 4-е) уже ставится на вооружение ВВС НОАК. Тогда же китайские лётчики, справедливости ради, раскритиковали такие заявления, отметив, что ввод в эксплуатацию истребителей 5-го поколения вовсе не означает необходимость отказа от самолётов 4-го поколения.Сам факт того, что в Китае живо интересуются модернизацией ВВС одного из своих соседей - Казахстана - говорит о том, что вполне возможной становится перспектива для России вступить в конкуренцию с Китаем за казахстанский рынок вооружений. Конкуренцию могут составить китайские производители, и это нужно иметь в виду. Ведь Китай не скрывает того, что у него есть, что предложить в плане дешёвых вооружений. Качество этих вооружений - пока отдельный вопрос.