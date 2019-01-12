Новости

Украинский генерал заявил о плане ВСУ по возвращению Донбасса силовым путём

66
Украинские СМИ опубликовали интервью с ветераном службы внешней разведки страны генерал-лейтенантом Василием Богданом. По словам генерала, следующий поход украинских кораблей через Керченский пролив будет «более подготовленным». Богдан заявляет, что Киев ведёт переговоры по поводу сопровождения украинских судов кораблями НАТО и наблюдателями ОБСЕ.

При этом генерал не конкретизировал, какие именно корабли НАТО «собирается» направить в Азовское море, и собирается ли.


Далее у генерала поинтересовались темой, связанной с обстановкой на Донбассе. Василий Богдан заявил, что, по «некоторым данным», в вооружённых силах Украины подготовили план по возвращению Донбасса под контроль Украины в том числе силовым путём.

Богдан:
В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдём только в самом крайнем случае.


При этом отставной украинский разведчик отказался давать ответ на вопрос о том, что должно произойти, чтобы украинские войска пошли в наступление на Донбассе.



В интервью изданию «Факты»:
Давайте пока не будем об этом говорить. Поживём — увидим.


Нужно отметить, что в Киеве далеко не впервые говорят о новой попытке «прорыва» через Керченский пролив с упоминанием о натовском сопровождении. Но никто не говорит, что для прохода через пролив достаточно по международным нормам уведомить капитана Керченского порта и принять на борт российского лоцмана. Если бы украинская сторона сделала всё это в конце ноября, то сегодня не понадобилось бы рассуждать на тему того, кто виноват и что делать.
Использованы фотографии:
Фейсбук
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
66 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти