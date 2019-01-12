Украинский генерал заявил о плане ВСУ по возвращению Донбасса силовым путём

В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдём только в самом крайнем случае.

Давайте пока не будем об этом говорить. Поживём — увидим.

Украинские СМИ опубликовали интервью с ветераном службы внешней разведки страны генерал-лейтенантом Василием Богданом. По словам генерала, следующий поход украинских кораблей через Керченский пролив будет «более подготовленным». Богдан заявляет, что Киев ведёт переговоры по поводу сопровождения украинских судов кораблями НАТО и наблюдателями ОБСЕ.При этом генерал не конкретизировал, какие именно корабли НАТО «собирается» направить в Азовское море, и собирается ли.Далее у генерала поинтересовались темой, связанной с обстановкой на Донбассе. Василий Богдан заявил, что, по «некоторым данным», в вооружённых силах Украины подготовили план по возвращению Донбасса под контроль Украины в том числе силовым путём.Богдан:При этом отставной украинский разведчик отказался давать ответ на вопрос о том, что должно произойти, чтобы украинские войска пошли в наступление на Донбассе.В интервью изданию «Факты»:Нужно отметить, что в Киеве далеко не впервые говорят о новой попытке «прорыва» через Керченский пролив с упоминанием о натовском сопровождении. Но никто не говорит, что для прохода через пролив достаточно по международным нормам уведомить капитана Керченского порта и принять на борт российского лоцмана. Если бы украинская сторона сделала всё это в конце ноября, то сегодня не понадобилось бы рассуждать на тему того, кто виноват и что делать.