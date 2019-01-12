В ВМС США рассказали о цели отправки десантного корабля к берегам Сирии

Американское издание The Wall Street Journal публикует материал, в котором говорится об отправке десантного корабля ВМС США к берегам Сирии. Речь идёт о корабле, который, как сообщили в Пентагоне, будет задействован в операции по выводу части американского контингента из САР, в том числе для прикрытия.На бортунаходятся около тысячи морских пехотинцев. При этом корабль, как сообщается, остаётся «полупустым» (точнее - на треть "пустым") в связи с тем, что на его борт могут принять несколько сотен американских солдат и офицеров, которые на сегодняшний день находятся на сирийской территории.Корабль имеет длину 257 м, осадку 8,1 м. Полное водоизмещение корабля - около 41 тыс. т. Максимальная скорость LHD-3 – 22 узла. На борту корабля находятся несколько истребителей (по некоторым данным, до 6 F-35B) и вертолётов. Корабль также оснащён средством десантирования морпехов на "неподготовленное" побережье - судном на воздушной подушке.В материалах американской прессы не сообщается, к какой именно части побережья Сирии направляется этот десантный корабль. Информация была бы крайне интересной, особенно при учёте того, что у побережья САР находятся несколько кораблей ВМС России.До недавнего времени американский корабль находился в одном из портов Греции.В командовании 22-м экспедиционной эскадрой кораблей ВМС США, не уточняя конечного пункта миссии, сообщают, что десантный корабль выдвинулся «для осуществления поддержки операции по обеспечению безопасности в восточном Средиземноморье».Также добавлено, что во время стоянки в греческом порту на корабле были проведены плановые ремонтные (в том числе сварочные) работы, выполнена покраска помещений и оборудования корабля.Особое внимание обращает проведение работ в медицинском отсеке USS Kearsarge (LHD-3) с его "дооборудованием".