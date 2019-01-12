Минобороны планирует поставить на боевое дежурство 32 "Посейдона"

Министерство обороны России планирует поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов "Посейдон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника издания, Военно-морской флот России получит четыре подводные лодки-носителя подводных беспилотников "Посейдон". Каждая подлодка будет нести минимум по восемь подводных дронов. По планам Минобороны РФ, по две лодки войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Таким образом, общая численность беспилотников "Посейдон", стоящих на боевом дежурстве, может достигнуть 32 единиц.Источник отметил, что одним из штатных носителей "Посейдонов" станет атомная субмарина спецназначения "Хабаровск", строительство которой ведется на "Севмаше". Кроме этого, добавил он, в качестве носителей могут быть использованы уже имеющиеся в составе ВМФ АПЛ проекта 949А после соответствующей доработки.Как ранее сообщили в Минобороны России, подводный стратегический беспилотник "Посейдон" предназначен для поражения различных целей, включая авианосные группы и береговые укрепления. Аппарат оснащен ядерной энергетической установкой. Тактико-технические данные не раскрываются, но по утверждению ведущего аналитика группы советников начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игоря Касатонова, параметры подводного аппарата системы "Посейдон" подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели.