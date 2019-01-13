О Сталине, по делам его
Одна из самых величайших и вместе с тем противоречивых фигур XX века. Иосиф Сталин. Человек выдающийся настолько, что и спустя многие десятилетия со дня его смерти обсуждается тот вклад, который им был сделан на благо нашей страны, включая вклад по расширению границ государства.
Фигура насколько масштабна, настолько и недооценена. И причины такой недооценки или однобоких оценок связаны с известной государственной политикой по выкорчёвыванию сталинского имени из истории – с переименованиями, затираниями и «развенчаниями».
Индустриализация страны, проведённая всего за пару десятилетий – то, что никому не удавалось сделать ни до, ни после Сталина. Велика ли цена этой индустриализации? Да, она велика. Но есть ли у нас полный инструментарий фактов, чтобы смотреть на заплаченную цену исключительно с критической точки зрения?
Именно при Сталине был создан ядерный щит СССР, который и сегодня остаётся фактически единственной гарантией глобальной безопасности. Кто-то сегодня выступает за отказ от ядерного оружия. Но это либо наивность, либо откровенная глупость, либо прикрытое пацифизмом желание ослабить Россию.
Ролик о сталинских делах (что-то спорно, что-то бесспорно):
Фигура насколько масштабна, настолько и недооценена. И причины такой недооценки или однобоких оценок связаны с известной государственной политикой по выкорчёвыванию сталинского имени из истории – с переименованиями, затираниями и «развенчаниями».
Индустриализация страны, проведённая всего за пару десятилетий – то, что никому не удавалось сделать ни до, ни после Сталина. Велика ли цена этой индустриализации? Да, она велика. Но есть ли у нас полный инструментарий фактов, чтобы смотреть на заплаченную цену исключительно с критической точки зрения?
Именно при Сталине был создан ядерный щит СССР, который и сегодня остаётся фактически единственной гарантией глобальной безопасности. Кто-то сегодня выступает за отказ от ядерного оружия. Но это либо наивность, либо откровенная глупость, либо прикрытое пацифизмом желание ослабить Россию.
Ролик о сталинских делах (что-то спорно, что-то бесспорно):
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