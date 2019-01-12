Украинский министр назвал Крымский мост "бутафорским проектом"

На Украине в очередной раз заявили, что Крымский мост "скоро рухнет". Соответствующее заявление в интервью "Обозревателю" сделал, так называемый, министр по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Вадим Черныш, который заявил, что якобы при строительстве моста были допущены многочисленные нарушения, из-за которых "вся конструкция ненадежна и опасна".К выводу, что конструкция моста "ненадежна и крайне опасна", Черныш пришел, анализируя спутниковые снимки моста, а изучив их, понял, что мост "бутафорский пропагандистский проект". Пр этом он заявил, что они (кто они?) констатировали множество нарушений при строительстве Крымского моста, и он несет угрозу, как для движущихся по мосту, так и для судоходства. Министр также добавил, что якобы из-за просчетов в конструкции, части моста находятся в движении, постоянно двигаясь вверх-вниз в спокойном состоянии, а при землетрясении вообще развалится. Также украинский "специалист" назвал фейковыми испытания, когда по мосту проехали несколько КАМАЗов. По его словам, они были не груженные, а это для моста не нагрузка.Необходимо отметить, что на Украине в последнее время стало модно и политически "грамотно" негативно высказываться в отношении российских проектов, в том числе и Крымского моста. Желающие заработать хоть какие-то преференции от существующей власти, украинские политики, зачастую совсем не разбирающиеся в обсуждаемых вопросах, делают "умное лицо" и говорят якобы "умные" слова, тем самым выставляя себя на смех, точно также как и этот малограмотный "эксперт".Напомним, что ранее в Киеве заявили о якобы "проседании" моста, а также о том, что его опоры "движутся". В частности, такими соображениями поделился чиновник, также представляющий министерство по делам временно оккупированных территорий, никакого отношения к строительству не имеющее.