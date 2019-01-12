В центре французской столицы прогремел мощный взрыв
В центре французской столицы сегодня прогремел мощный взрыв, сообщают французские СМИ. По данным местной полиции, взрыв произошел в центре Парижа, в девятом округе на улице Тревиз, передает телеканал BFMTV.
Согласно данным, опубликованным телеканалом, взрыв прогремел в пекарне, расположенной на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль, в соседних зданиях выбило стекла. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, произошедшая в пекарне. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили более двадцати человек, в том числе несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили в префектуре французской столицы, взрыв был большой силы, помещение булочной полностью уничтожено, в доме продолжается сильный пожар. Во всех домах, расположенных неподалеку от эпицентра взрыва, выбиты стекла и выломаны оконные рамы. Из близлежащих домов проводится эвакуация жителей.
На месте происшествия работают пожарные расчеты и спасательные службы. О погибших, на данный момент, не сообщается. На место прибыли премьер-министр Эдуар Филипп, глава МВД Кристоф Кастанер и мэр Парижа Анн Идальго.
В префектуре Парижа отметили, что произошедший взрыв никак не связан с протестными акциями "желтых жилетов".
Согласно данным, опубликованным телеканалом, взрыв прогремел в пекарне, расположенной на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль, в соседних зданиях выбило стекла. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, произошедшая в пекарне. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили более двадцати человек, в том числе несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили в префектуре французской столицы, взрыв был большой силы, помещение булочной полностью уничтожено, в доме продолжается сильный пожар. Во всех домах, расположенных неподалеку от эпицентра взрыва, выбиты стекла и выломаны оконные рамы. Из близлежащих домов проводится эвакуация жителей.
На месте происшествия работают пожарные расчеты и спасательные службы. О погибших, на данный момент, не сообщается. На место прибыли премьер-министр Эдуар Филипп, глава МВД Кристоф Кастанер и мэр Парижа Анн Идальго.
В префектуре Парижа отметили, что произошедший взрыв никак не связан с протестными акциями "желтых жилетов".
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- https://twitter.com/croissandeau
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