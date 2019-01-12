На Украине признали неспособность ВСУ противостоять российской армии

На Украине признали неспособность вооруженных сил страны "воевать за свои земли". По словам полковника запаса ВСУ Святослава Стеценко, Киев может воевать с Москвой "только языком". Об этом полковник заявил в эфире украинского телеканала NewsOne .Как заявил отставной военный, вооруженные силы Украины борются с российской армией только на словах, а в действительности Украина не может даже защитить свои территории. В пример Стеценко привел заявления украинских политиков о том, что Крым принадлежит Украине и через Керченский пролив украинские корабли также могут ходить свободно, так как он тоже украинский. Но это только на словах, отметил он, а в действительности украинская армия не только неспособна вытеснить русских с Крыма, но даже в Донбассе ничего сделать не может.При этом в случившемся экс-полковник обвинил секретаря СНБО Турчинова и министра обороны Степана Полторака, которые, по его мнению, за пять лет не смогли сделать украинскую армию боеспособной, несмотря на все денежные вливания.Стеценко пожаловался, что за пять лет "состояния войны", сознание даже самых патриотично настроенных граждан, начинает меняться, и уже даже со стороны патриотов начали звучать призывы "пойти на компромисс с Донбассом", чтобы не потерять территории, вместо того, чтобы их отвоевать.Ранее президент Украины Порошенко заявил, что украинская армия входит в десятку самых сильных армий Европы и успешно противостоит "российской агрессии".