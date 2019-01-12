Германия не хочет становиться целью для российских ракет

Берлин заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и прилагает для этого усилия. Об этом в пятницу в интервью немецкому журналу «Шпигель» заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас.Маас уверен, что процесс увеличения количества ракет средней дальности отрицательно отразится на безопасности всего европейского пространства. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что Германия нацелена на ведение диалога по решению вопроса разоружения. Он также отметил, что решение текущих проблем, связанных с безопасностью, невозможно, если опираться на идеи ядерного сдерживания 20 века.Кроме того, необходимо изменить и состав государств, участвующих в создании архитектуры безопасности, при этом учитывая процессы, происходящие в 21 веке. Другими словами, договариваться о ядерном сдерживании должны не только Россия и США, но и, например, Китай, то есть те страны, которые в решении этого вопроса способны оказать большое влияние. Только таким образом можно построить новую архитектуру безопасности. При этом в Берлине понимают, что в случае размещения американских ракет в Европе, континент превращается в цель для российских ракет. Конкретно в цель превращается и сама Германия. Но она не хочет становиться целью, потому сохранение ДРСМД в её интересах. И Маас этого не скрывает.Тем временем, до истечения американского ультиматума в адрес России остаётся около трёх недель. США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия не "откажется от нарушений договора". В России на это ответили заявлением о том, что США было бы неплохо начать с самих себя.