В Дагестане уничтожены три боевика "Исламского государства"
В Дагестане ликвидированы три боевика запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК ) России.
Согласно опубликованной информации, 11 января около 17-00 на участке Кизилюот - Махачкала федеральной трассы "Кавказ" неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам поста ДПС, после чего попытались скрыться с места нападения на автомобиле ВАЗ-2107. Во время преследования автомобиль боевиков был обнаружен возле села Агачаул. В ответ на предложение сдаться, нападавшие открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, но ответным огнем были уничтожены. Среди местных жителей и силовиков потерь нет. В машине были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по данному факту, был задержан четвертый член террористической ячейки, который дал признательные показания. По полученной информации, ячейка занималась вербовкой молодежи в ряды запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", а также планировала организовать атаку на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов. Все нападавшие опознаны.
В НАК сообщили, что работа по данному делу будет продолжена.
Согласно опубликованной информации, 11 января около 17-00 на участке Кизилюот - Махачкала федеральной трассы "Кавказ" неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам поста ДПС, после чего попытались скрыться с места нападения на автомобиле ВАЗ-2107. Во время преследования автомобиль боевиков был обнаружен возле села Агачаул. В ответ на предложение сдаться, нападавшие открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, но ответным огнем были уничтожены. Среди местных жителей и силовиков потерь нет. В машине были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по данному факту, был задержан четвертый член террористической ячейки, который дал признательные показания. По полученной информации, ячейка занималась вербовкой молодежи в ряды запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", а также планировала организовать атаку на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов. Все нападавшие опознаны.
В НАК сообщили, что работа по данному делу будет продолжена.
- Использованы фотографии:
- Национальный антитеррористический комитет
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter