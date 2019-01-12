Порошенко: Турция поставит Украине шесть ударных беспилотников

Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей

Вооруженные силы Украины получат шесть турецких ударных дронов Bayraktar TB2 и комплексы наземного управления к ним. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, сделав соответствующую запись на своей странице в Facebook По словам Порошенко, соглашение о поставке турецких ударных беспилотников на Украину, было подписано согласно договоренности с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Само соглашение подписали "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina, которая в течении этого года поставит ВСУ шесть беспилотников.Порошенко подчеркнул, что получение турецких дронов полностью соответствует курсу Украины на вступление в НАТО и символизирует переход ВСУ на стандарты Североатлантического альянса. Кроме этого, получение дронов говорит о "перевооружении армии современным вооружением".- похвастался Порошенко.Как ранее сообщалось, турецкая сторона, в рамках контракта стоимостью 69 млн. долларов, поставит на Украину шесть БЛА Bayraktar TB2, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет. Также в стоимость входят комплект запасных частей, сервисное сопровождение и обучение личного состава.Bayraktar TB2 – ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Он может подниматься на высоту свыше 7300 м и находиться в воздухе до 24 часов. Аппарат способен отдаляться от пункта управления на расстояние до 150 км и может работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость – 130 км/ч.