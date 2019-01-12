В Индии французские Rafale назвали неуместной покупкой

Французский истребитель Rafale - это военная безответственность. Это неуместная, неэффективная с точки зрения затрат покупка, которая не добавляет реальной оперативной ценности ВВС Индии. Мало того, самолёт негативно влияет на выстроенный в ВВС Индии порядок подготовки к ведению боевых действий, нарушая всю логистику.

На те средства, которые приходится платить за один Rafale, за его вооружение и на его обслуживание, можно было бы купить или построить два Су-30.

Место F-16 на сегодняшний день в ВВС Индии может быть только одним. И это место – музей боевой авиации. Желание Дональда Трампа продавать эти старые самолёты понятно. Но зачем они ВВС Индии? В возможном противостоянии с ВВС Пакистана они точно не помогут.

Индийские метания по поводу приобретения тех или иных видов вооружений давно стали визитной карточкой этой страны. Но если ранее ожесточённые споры, дискуссии, обвинения в наличии коррупционной составляющей разворачивались до подписания контрактов, то теперь в Индии дошло до того, что уже подписанные контракты с иностранными поставщиками подвергаются острейшей критике. Такая ситуация проявляет себя в отношении контракта с французским производителем истребителейРанее Индия подписала контракт на приобретение порядка трёх десятков (точное число – 36, по данным индийского оборонного ведомства) французских истребителей для обновления авиационного парка ВВС. Теперь вдруг выясняется, что в Индии посчитали средства, которые придётся затрачивать на обслуживание этих самолётов, и пришли к выводу, что «с контрактом, возможно, поторопились». К критике подключились военные эксперты, которые считают, что Rafale никоим образом не добавляет боеспособности индийским ВВС.В статье Бхарата Карнада в издании India Today говорится буквально следующее:Автор говорит о том, что возможности Rafale производителями слишком преувеличены, как и возможности его ракетных вооружений класса «воздух-воздух».Из материала:Далее откровенно высмеивается инициатива Индии по возможному приобретению американских F-16. Ранее США сделали Нью-Дели такого рода предложения, и власти Индии обещали подумать.Из статьи:Если власти Индии решат закупать американские истребители, то это, по мнению автора материала в индийском СМИ, станет в итоге «адской логистической смесью в военно-воздушных силах». По его словам, предпосылки именно к такой «смеси» есть уже сейчас – в связи с приобретением Rafale у французов.