Политолог: Только США могут защитить Европу от российских ракет
Только Соединенные Штаты способны противостоять "российской угрозе" в Европе, поэтому европейцам необходимо рассмотреть возможность размещения на своей территории американских ракет, убежден швейцарско-немецкий политолог Оливер Трэнерт. Об этом он написал в своей статье для Die Wetl.
По убеждению политолога, Европа не имеет возможности самостоятельно защищаться от "российского ядерного оружия", поэтому необходимо обратиться за помощью к США, имеющим мощный военный потенциал. Размещение ракет не желательно, но размещать их все равно придется, тем более, что некоторые европейские страны "сделают это с радостью", тем более, что при развитии новых вооружений в России, системы ПРО понадобятся для защиты "европейской безопасности".
Трэнерт подчеркнул, что Россия "сохраняет курс на расшатывание единства Запада", поэтому всем западным странам необходимо объединиться и объяснить России, что именно ее действия привели к прекращению действия ДРМСД. Кроме этого, он призвал наконец-то отказаться от "мантры НАТО" и признать, что системы ПРО, размещенные в Европе, направлены против России.
Швейцарско-немецкий политолог призвал разработать новые договоры, способные контролировать ядерное оружие и вооружения, так как в сохранении ДРМСД не заинтересованы ни Россия, ни США. К новым договоренностям необходимо привлечь и Китай, но сделать это будет очень сложно, поскольку Пекину "это не нужно".
По убеждению политолога, Европа не имеет возможности самостоятельно защищаться от "российского ядерного оружия", поэтому необходимо обратиться за помощью к США, имеющим мощный военный потенциал. Размещение ракет не желательно, но размещать их все равно придется, тем более, что некоторые европейские страны "сделают это с радостью", тем более, что при развитии новых вооружений в России, системы ПРО понадобятся для защиты "европейской безопасности".
Трэнерт подчеркнул, что Россия "сохраняет курс на расшатывание единства Запада", поэтому всем западным странам необходимо объединиться и объяснить России, что именно ее действия привели к прекращению действия ДРМСД. Кроме этого, он призвал наконец-то отказаться от "мантры НАТО" и признать, что системы ПРО, размещенные в Европе, направлены против России.
Швейцарско-немецкий политолог призвал разработать новые договоры, способные контролировать ядерное оружие и вооружения, так как в сохранении ДРМСД не заинтересованы ни Россия, ни США. К новым договоренностям необходимо привлечь и Китай, но сделать это будет очень сложно, поскольку Пекину "это не нужно".
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