Новости

Политолог: Только США могут защитить Европу от российских ракет

55
Только Соединенные Штаты способны противостоять "российской угрозе" в Европе, поэтому европейцам необходимо рассмотреть возможность размещения на своей территории американских ракет, убежден швейцарско-немецкий политолог Оливер Трэнерт. Об этом он написал в своей статье для Die Wetl.

Политолог: Только США могут защитить Европу от российских ракет



По убеждению политолога, Европа не имеет возможности самостоятельно защищаться от "российского ядерного оружия", поэтому необходимо обратиться за помощью к США, имеющим мощный военный потенциал. Размещение ракет не желательно, но размещать их все равно придется, тем более, что некоторые европейские страны "сделают это с радостью", тем более, что при развитии новых вооружений в России, системы ПРО понадобятся для защиты "европейской безопасности".

Трэнерт подчеркнул, что Россия "сохраняет курс на расшатывание единства Запада", поэтому всем западным странам необходимо объединиться и объяснить России, что именно ее действия привели к прекращению действия ДРМСД. Кроме этого, он призвал наконец-то отказаться от "мантры НАТО" и признать, что системы ПРО, размещенные в Европе, направлены против России.

Швейцарско-немецкий политолог призвал разработать новые договоры, способные контролировать ядерное оружие и вооружения, так как в сохранении ДРМСД не заинтересованы ни Россия, ни США. К новым договоренностям необходимо привлечь и Китай, но сделать это будет очень сложно, поскольку Пекину "это не нужно".
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Россию принимают в Золотой миллиард
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
55 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти