В "Танковом биатлоне-2019" будет участвовать женский экипаж ЗВО

Первый женский танковый экипаж сформируют на базе танкового полка общевойсковой армии. Он будет состоять из трех женщин, которые займут штатные должности командира танка, наводчика-оператора и механика-водителя танка Т-72Б3

Впервые в истории военного конкурса "Танковый биатлон", который пройдет в этом году в рамках международных армейских игр, примет участие полностью женский экипаж, сообщает пресс-служба Западного военного округа.Как сообщили в ЗВО, первый танковый экипаж, состоящий из женщин, будет сформирован на базе танкового полка общевойсковой армии ЗВО в Белгородской области. В настоящее время производится отбор среди десяти девушек-военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии. Отобранный экипаж в течении трех месяцев пройдет переподготовку в учебном центре округа во Владимирской области, где девушки будут водить боевую машину, стрелять из орудия танка и пулемета. По итогам обучения женский экипаж сдаст контрольные зачеты по боевой стрельбе, проверке технического состояния машины на время, загрузке боеприпасов и вождению.- пояснили в пресс-службе округаМеждународные игры "Арми - 2019" пройдут с 3 по 17 августа 2019 года на 24 полигонах 11 стран. В ходе игр планируется провести 31 военный конкурс. Приглашения от Министерства обороны Российской Федерации и других военных ведомств стран-соорганизаторов конкурсов направлены в 86 стран мира.